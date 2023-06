Adam Hadwin taclé par la sécurité lors de l’Omnium canadien

La douche au champagne de Nick Taylor à l’Omnium canadien s’est transformée en un tacle dramatique lorsqu’un agent de sécurité a projeté par erreur une autre star du golf au sol dimanche soir.

La scène s’est déroulée alors que le putt Eagle de 72 pieds de Taylor a chuté pour remporter l’Omnium canadien RBC au Oakdale Golf and Country Club à Toronto.

Le joueur de 35 ans d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a enroulé ses bras avec émotion autour du caddie David Markle alors qu’il brisait la sécheresse de 69 ans depuis qu’un Canadien avait remporté l’Omnium canadien.

C’est alors que le pro de golf Adam Hadwin a chargé le green et a secoué une bouteille de champagne en direction de son ami pour célébrer ce moment historique.

Mais alors qu’il se rapprochait, un garde de sécurité l’a rapidement plaqué au sol, le clouant sur le parcours alors qu’une demi-douzaine d’officiels de la PGA envahissaient la scène.

Le golfeur professionnel canadien Adam Hadwin, en bas à droite, est arrêté par un garde de sécurité alors qu’il essaie de célébrer avec Nick Taylor, à gauche, du Canada, après que Taylor a remporté le championnat canadien ouvert sur le quatrième trou des séries éliminatoires contre Tommy Fleetwood, de Southport, Royaume-Uni, à Toronto le dimanche 11 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

Markle a rompu son étreinte avec Taylor et a couru vers le chaos, avec une poignée d’autres, pour dissiper le malentendu. Quelques secondes plus tard, l’agent de sécurité a ramené Hadwin en position verticale et lui a tapoté le dos en s’excusant.

« D’après ce que j’ai vu, il a réussi un joli tacle là-bas. J’espère qu’il va bien », a déclaré Taylor, souriant alors qu’il s’adressait aux journalistes après sa victoire.

« Il était debout quand je l’ai vu plus tard, alors j’espère qu’il ne se réveillera pas demain matin avec des côtes cassées ou quoi que ce soit. »

La femme de Hadwin, Jessica, a plaisanté sur Twitter en disant que son mari était encore « parmi la terre des vivants et sous une vraie forme canadienne, s’est excusé auprès de l’agent de sécurité pour avoir été taclé.

La photo de profil de Hadwin sur Twitter était rapidement remplacé par une image du tacle avec un cadre le qualifiant de «moment du patrimoine canadien».

Le directeur du sport de Golf Canada, Kevin Blue, a suivi avec un poste de la bouteille de champagne Moët & Chandon accompagné de la légende « Voici la bouteille, et elle entre au Temple de la renommée du golf canadien ».

TAYLOR PREMIER CANADIEN À GAGNER DEPUIS 1954

Le dernier Canadien à remporter l’Omnium canadien est Pat Fletcher en 1954.

Le putt de Taylor au dix-huitième trou a mis fin à une série éliminatoire de quatre trous avec l’Anglais Tommy Fleetwood après que les deux aient été à égalité à 17 sous après 72 trous pour dominer le classement.

Jusque-là, les deux joueurs ont réussi un birdie au premier trou des séries éliminatoires, puis ont remporté des pars consécutifs.

« Pour briser cette malédiction, si vous voulez l’appeler ainsi, c’est … je suis assez sans voix », a déclaré Taylor. « Je ne pense pas que ça va s’enfoncer avant un certain temps. »

Avec des fichiers de la Presse canadienne