Adam Frost de Gardeners ‘World laisse l’invité de The One Show sanglotant avec une blague en direct

Le jardinier, 51 ans, tenait à féliciter Duncan Borthwick pour tout son travail acharné dans la communauté pendant la pandémie dans le cadre du segment One Big Thank You du programme.

Duncan a réussi à lever des milliers de livres pour les familles qui ont été financièrement touchées par Covid-19, ainsi qu’à garder le moral avec ses routines d’entraînement hilarantes.

Les hôtes Alex Jones et Ronan Keating ont donc invité Adam à aider les habitants de sa ville à exprimer leur gratitude.

Ils ont réussi à attirer Duncan dans une demeure majestueuse pour la farce, où le présentateur de télévision filmait une émission télévisée en direct dans le jardin du château.

Adam a expliqué: «Ce qui va se passer, c’est que je vais faire semblant de faire une pièce live de la BBC au Pays de Galles sur la taille d’un arbuste.

« Et puis ça va aller un peu mal car Duncan va apparaître et je vais l’entraîner et tout va arriver. »

Alors qu’Adam commençait à pratiquer ses lignes avant de «vivre» dans les airs, l’arbuste est soudainement tombé et a appelé Duncan pour qu’il le soutienne.

Mais soudain, le présentateur a eu un vacillement et a dit au réalisateur: « Tu sais quoi, mon pote? Ça ne va pas marcher … »

Il s’est ensuite adressé à Duncan en disant: « En fait, Duncan, pouvez-vous me défendre … »

Mais la star de la série ne pouvait pas comprendre comment il connaissait son nom.

Adam a poursuivi: « Il ne s’agit pas de l’arbuste. Il s’agit de vous, mon pote …

«Je ne suis pas ici au nom de Gardeners ‘World. C’est pour The One Show et il y a quelques personnes derrière moi qui veulent vous remercier.

« Parce qu’ils sont époustouflés par ce que vous avez fait. »

Alors que son fiancé, son frère jumeau et d’autres amis proches ont commencé à applaudir derrière lui, Adam lui a dit: «Ils sont tous là pour toi.

«Même moi, j’ai la chair de poule, mon pote. Eh bien, ils ont dit que vous n’êtes normalement pas coincé pour les mots.

Alors que Duncan comprenait ce qui venait de se passer, ses émotions prirent le dessus et des larmes se formèrent dans ses yeux.

Il a dit au présentateur: « J’ai juste fait ce que n’importe qui ferait, vraiment … »

Duncan a ensuite vu un montage vidéo de tous ses amis, de sa famille et des habitants de sa ville en remerciant pour tout son travail acharné.

L’animateur Alex a présenté les images en disant: «Vous avez été au centre de la vie du village et votre travail communautaire pendant la pandémie n’a fait que consolider cela.

«Vous avez collecté des milliers de livres pour aider ceux qui luttaient financièrement pendant la pandémie.

« Votre soutien a été une bouée de sauvetage pour les gens et beaucoup de gens apprécient ce que vous avez fait. »

Il a également reçu une mention effrontée de la part des stars de Girls Aloud, Kimberly Walsh et Nadine Coyle.

Quelques instants avant le segment One Big Thank You, Alex a été obligée de s’excuser d’être « enfantine » alors qu’elle tombait en hystérie.

Elle a éclaté de rire lors de l’émission de jeudi après avoir lu son autocue incorrectement.

La star n’a pas pu retenir les rires et a plaisanté en disant qu’elle n’était « pas professionnelle ».

Regardez le prochain épisode de The One Show ce soir à 19h sur BBC One.