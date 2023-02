Adam Driver provoque la singularité dans la publicité du Super Bowl de Squarespace – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Squarespace

Un dieu omnipotent peut-il créer un rocher si lourd que même lui ne peut pas le soulever ? Si vous remplacez chaque brique d’un bâtiment par une nouvelle brique, est-ce le même bâtiment ? Si vous utilisez un site Web pour créer un site Web, avez-vous créé une quantité infinie de sites Web ? Ce dernier est ce qui rend perplexe Adam Chauffeur alors qu’il regarde Squarespace avec émerveillement et peur du potentiel illimité. La publicité, qui sera diffusée pendant le Super Bowl LVII, voit le Guerres des étoiles l’acteur plonge un peu dans La matriceun peu dans 2001 : L’odyssée de l’espaceet un peu dans le sous-estimé 1996 Michel Keaton fonctionnalité, Multiplicité.

“Sites Web créant des sites Web”, déclare Adam en se reproduisant, devenant un pilote Adam infini. Immédiatement, la singularité – ou le moment théorique où le progrès technologique dépasse le développement humain, créant une réaction en chaîne de superintelligence artificielle ou la fusion de l’homme et de la machine en un seul – se produit. Ou un trou noir s’ouvre. Ce n’est pas très clair, mais Adam est fier de ce qu’il a fait. « Tu l’as fait, Adam Driver », se dit-il… ou à lui-même.

Réalisé par un cinéaste primé Aoife McArdle (qui devrait probablement recevoir un budget pour faire une adaptation cinématographique d’une propriété d’Ursula K. Le Guin ou de JG Ballard), la version longue de l’annonce en comprend plus BladeRunner– Atmosphère qui a fonctionné exceptionnellement bien avec la livraison d’un autre monde d’Adam Driver. “Je ne pourrais pas être plus heureux de faire cette publicité avec Squarespace et pour le Super Bowl”, a déclaré Adam Driver dans un communiqué de presse. “Le casting SEUL était la raison de faire ça.”

“Nous sommes ravis d’être de retour au grand jeu pour notre neuvième année”, a déclaré Anthony Casalena, fondateur et PDG de Squarespace. “S’associer à Adam Driver pour faire la satire de nos origines est une façon amusante d’honorer où nous en sommes en tant qu’entreprise. Alors que nous avons commencé comme un site Web qui crée des sites Web, Squarespace est devenu une plate-forme puissante qui fournit tous les outils dont les entrepreneurs ont besoin pour concrétiser une idée et démarrer une entreprise en ligne prospère.

Dans un aperçu de la vidéo, Adam Driver s’est assis avec Adam Driver, Adam Driver et Adam Driver pour parler de la publicité. Lorsqu’on lui a demandé comment cela fonctionnait avec Adam Driver, un Adam Driver a dit que c’était “génial” parce qu’il n’aimait “aucun autre acteur, donc l’idée que je peux jouer avec moi-même pour la première fois, je peux contrôler le rythme”. du décor… » L’avant-première donnait Le piège des parents et a montré les nombreuses facettes d’Adam Driver….parce qu’il y en avait environ trois douzaines.

Sites Internet!

