Adam Driver, Jeremy Strong et Anne Hathaway prêts pour « Tiger » de James Gray

EXCLUSIF: Au milieu d’un excès de projets d’horreur qui seront présentés à l’American Film Market la semaine prochaine, voici à la place un thriller dramatique policier de premier ordre sous la forme du prochain film de James Gray, Tigre de papierqui mettra en vedette Adam Driver, nominé aux Oscars, Jeremy Strong, lauréat des Emmy et Tony, et Anne Hathaway, lauréate d’un Oscar.

C’est le type de projets que les acheteurs à qui nous avons parlé cette semaine réclamaient. Quelque chose d’élevé. Cinq des films de Gray ont concouru pour la Palme d’Or au Festival de Cannes.

Basée sur le scénario original de Gray, l’histoire suit deux frères qui poursuivent le rêve américain, pour ensuite se retrouver mêlés à un plan qui s’avère trop beau pour être vrai. Alors qu’ils tentent de se frayer un chemin à travers un monde de plus en plus dangereux de corruption et de violence, ils se retrouvent, eux et leur famille, brutalement terrorisés par la « mafia » russe. Leur lien commence à s’effilocher et la trahison, autrefois totalement impensable, devient désormais tout à fait possible.

Le projet prend Heure d’Armageddon et Annonce Astra le réalisateur Gray revient à son La nuit nous appartient et Petite Odessa racines. Le tournage est prévu pour le premier trimestre 2025.

The Veterans représente les droits de vente internationaux et présente le projet à l’AFM la semaine prochaine. CAA Media Finance s’occupera des droits américains.

Leone Film Group financera entièrement le film, Raffaella Leone produisant aux côtés de Rodrigo Teixeira sous sa bannière RT Features.

Driver a été nominé pour deux Oscars, quatre Primetime Emmy Awards et un Tony Award. Ses performances incluent Histoire de mariage et NoirKkKlansman ainsi que la télévision Filles. Il a récemment terminé la production de Père, Mère, Soeur, Frère et peut actuellement être vu sur scène au Théâtre Lortel à Accroche-toi à moi, chérie.

Strong, lauréat des Emmy, Golden Globe et Tony, est actuellement visible dans le drame d’Ali Abassi L’apprentijouant Roy Cohn. Le Succession la star est actuellement en production pour le prochain biopic de Scott Cooper sur Springsteen, Délivre-moi de nulle part. Il a fait son retour à Broadway ce printemps en Un ennemi du peuple, pour lequel il a remporté le Tony Award du meilleur acteur dans une pièce de théâtre.

Hathaway, lauréat d’un Oscar, d’un Golden Globe et d’un Emmy, est bien connu pour Les Misérables, Le chevalier noir se lève, Montagne de Brokeback, Le diable s’habille en Prada, et plus récemment L’idée de toi. Elle est actuellement en post-production sur le film de David Lowery Mère Marie pour A24 et David Robert Mitchell Rue Flowervale pour Warner Bros. Elle reprendra ensuite son rôle dans Le journal de la princesse 3 aux côtés de Julie Andrews pour Disney.

Les Vétérans de Vincent Maraval et Kim Fox ont récemment traité du lauréat cannois de Jacques Audiard Émilie Pérez avec Zoé Saldana et Selena Gomez ; L’acclamé de Walter Salles Je suis toujours là avec Fernanda Monténégro ; et le drame vénitien de Luca Guadagnino Bizarre avec Daniel Criag.

Gray est représenté par CAA et Jackoway Austen. Driver est remplacé par MWE et Sloane, Offer. Fort de WME, Suger23 et Hansen, Jacobson. Hathaway est représenté par CAA, Entertainment 360 et Sloane, Offer.