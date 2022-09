Adam Devine veut que vous sachiez qu’il n’est pas Adam Levine et qu’il “va fort” avec sa femme

Adam Devine aimerait que vous sachiez qu’il est ne pas Adam Levine, merci beaucoup. Alors que Levine est impliqué dans un scandale de tricherie qui a stimulé les prises à chaud de tous les coins d’Internet, Devine s’est joint à lui pour s’en prendre au leader de Maroon 5, tout en clarifiant l’air pour les nombreuses personnes qui ont confondu les deux. Levine a été confronté à de multiples allégations d’avoir été inapproprié, tout cela à commencer par le modèle Instagram Sumner Stroh qui a affirmé que le chanteur avait trompé sa femme, le mannequin Behati Prinsloo, avec elle.

L’acteur de Pitch Perfect, Devine, s’est rendu sur Instagram pour partager un selfie avec sa femme, l’actrice Chloe Bridges, et a écrit : “Je veux juste publier ceci et dire que ma femme @chloebridges et moi allons très bien et que nous allons très bien. Je ne suis pas Adam Levine. C’est un gars différent et un pire chanteur. Nous nommons cependant notre futur bébé Sumner. Twitter est un incendie de poubelle depuis que le scandale a éclaté, et la blague de Devine a clairement trouvé des preneurs.

Pas Adam Devine qui publie ça 😭😭😭 pic.twitter.com/38QQthX7qX — Étage (@lunafloor_) 24 septembre 2022

Adam LEVINE trompe sa femme, pas Adam Devine. – Ali 🕰️ (@0nlyhusband) 25 septembre 2022

Adam Devine est absolument venu pour Adam Levine et tuerait à 100% “She Will Be Loved”. pic.twitter.com/8UBZNTS7va — SkeleCor 🕸🎃💀 (@xoxoCorinne) 24 septembre 2022

Jusqu’à présent, j’ai ri du nombre de personnes qui ont confondu Adam Levine avec Adam Lambert et Adam Devine. Maintenant, Avril Lavigne est entrée dans le chat. Twitter est un endroit sauvage et fou ! — Stacey Walker (@little__cee) 21 septembre 2022

Tout le monde a fait le clown sur la façon dont Adam Levine sexte et je n’arrêtais pas de penser “non, c’est exactement ce que j’attendais de lui” jusqu’à ce que je réalise que je confondais le gars de Maroon 5 avec Adam Devine. Pour ma défense : bien sûr, ce mec dirait “J’ai peut-être besoin de voir le butin” pic.twitter.com/LwZyjMmu6B — Elizabeth Sampat (@twoscooters) 21 septembre 2022

Après qu’il a été allégué que Levine avait trompé sa femme, le mannequin Behati Prinsloo, son ancienne professeure de yoga Alanna Zabel a également affirmé qu’il lui avait envoyé des messages injustifiés et l’avait mal traitée. Zabel était la quatrième femme à porter de telles allégations contre le chanteur, a rapporté Page Six. Elle a également déclaré que cela avait conduit à une altercation avec son ex-partenaire. Bien qu’elle ait d’abord laissé entendre qu’elle voulait l’« exposer », elle a pris sa défense par la suite. “Tout d’abord, le texte d’Adam n’était pas faux, IMO”, a-t-elle écrit, partageant une vidéo d’elle et de Levine pratiquant le yoga ensemble. “Deuxièmement, Adam n’était pas responsable de mon ex-petit ami violent, ni de ses actes”, a-t-elle ajouté.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici