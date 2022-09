Adam Devine précise qu’il n’est pas Adam Levine : “Ma femme et moi allons très bien”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Adam Devine a dissipé toute confusion sur le fait qu’il pourrait être confondu avec le chanteur Adam Levine, qui s’est retrouvé dans la controverse au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait trompé sa femme.

Devine a partagé une photo sur Instagram vendredi de lui-même et de sa femme Chloe Bridges, assurant aux fans que son mariage “va bien et va fort”.

“Je ne suis pas Adam Levine. C’est un gars différent et un pire chanteur”, a plaisanté Devine.

“Nous nommons cependant notre futur bébé Sumner”, a poursuivi l’acteur de “Pitch Perfect”, faisant référence aux affirmations du mannequin Instagram Sumner Stroh selon lesquelles elle avait eu une liaison avec Levine et que le chanteur de Maroon 5 avait demandé à son enfant de donner son nom à son enfant.

Dans une récente vidéo TikTok, Stroh a partagé des captures d’écran suggérant que Levine a demandé la permission de nommer son futur enfant avec sa femme Behati Prinsloo après l’influenceur des médias sociaux.

Levine et Prinsloo partagent déjà deux enfants, Dusty Rose et Gio Grace.

Le chanteur a nié avoir eu une liaison mais a admis lundi avoir “franchi une ligne” dans son mariage. Levine a déclaré dans une histoire Instagram qu’il “avait fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse”.

“Dans certains cas, cela est devenu inapproprié; j’ai abordé cette question et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille”, a écrit Levine. “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grande erreur que je puisse faire. Je ne le ferai plus jamais. Je prends pleine responsabilité. Nous nous en sortirons. Et nous y parviendrons ensemble.

Levine insiste auprès de ses proches sur le fait que “rien de physique” ne s’est passé entre lui et une autre femme, a déclaré une source au magazine People.

“Il lui envoyait des messages, il flirtait avec trois femmes. L’une d’entre elles – elle a spécifiquement dit qu’ils avaient une relation physique, mais il le nie complètement à ses amis”, a déclaré la source.