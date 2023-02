Adam Devine a reçu un courrier haineux lors du scandale Adam Levine – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Agence de presse Image/MEGA

Adam Devin a révélé comment il avait été pris entre deux feux pendant d’Adam Levine scandale de flirt l’année dernière. Le Parfait alun a déclaré avoir reçu « des centaines » de messages haineux de Marron 5 les fans après avoir pensé à tort que l’acteur était le chanteur marié de Maroon 5, qui avait admis avoir envoyé des SMS “de manière inappropriée” à une femme qui n’était pas sa femme en 2022. Comment osez-vous f ******? ‘ “, A déclaré Devine dans l’épisode du 8 février de Appelle son papa.

Plus à propos Adam DeVine

“Et puis vous regardez leur page et je me dis : ‘Cette personne ne me suit pas. Ils n’en ont aucune idée. Ils ne sont pas Bourreau de travail fans », a-t-il poursuivi. “Ils n’ont pas vu mes films, ils étaient vraiment des fans de Maroon 5 et maintenant ils me détestent par accident…” Je recevais légitimement des centaines de DM.

En septembre 2022, Levine a été accusé d’avoir envoyé des DM séduisants au mannequin Sumner Stroh – avec quatre autres femmes – qui ont partagé leurs conversations textuelles sur les réseaux sociaux. Les réclamations sont venues en tant que femme d’Adam Behati Prinsloo était enceinte de leur troisième enfant. Dans des excuses publiques, Adam a admis avoir fait preuve d’un “mauvais jugement” et a affirmé qu’il n’avait pas de liaison. “Néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie”, a-t-il ajouté.

Au moment du scandale, l’autre Adam — Lévine – s’est rendu sur son Instagram pour préciser qu’il n’était pas le musicien lauréat d’un Grammy. “Je veux juste publier ceci et dire que ma femme @chloebridges et moi allons très bien et que nous allons fort”, a-t-il écrit de manière hilarante à côté d’un cliché du joli couple. Il a ajouté, avec une boutade, “Je ne suis pas Adam Levine. C’est un gars différent et un pire chanteur. Nous nommons cependant notre futur bébé Sumner.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ce n’était pas la première fois que Devine disait qu’il était confus pour le chanteur. “Chaque fois que je fais une émission de stand-up, il y a certainement une poignée de personnes dans la foule qui se disent:” Oh, il a l’air horrible. A-t-il pris 60 livres et perdu 11 pouces ? Adam Levine n’a pas l’air bien », a-t-il plaisanté en 2019 sur Un peu de retard avec Lilly Singh.

Lien connexe En rapport: Les tatouages ​​d’Adam Levine : un guide sur l’art corporel du chanteur

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.