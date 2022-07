Adam de Love Island a menacé de renverser la tricherie Casa Amor de Jacques à Paige, affirment les fans dans une théorie sauvage

Les fans de LOVE Island ont affirmé qu’Adam Collard, 26 ans, avait menacé de révéler la tricherie de Jacques O’Neill à Paige Thorne, 24 ans.

Le trio a été impliqué dans une sorte de triangle amoureux après le retour d’Adam dans la série à succès comme une bombe, laissant Jacques regarder pendant qu’ils se connaissaient.

Érotème

TVI

Jacques a fait la connaissance de Mollie Salmon (photo) lors du segment Casa Amor de l’émission[/caption]

Jacques, 23 ans, a depuis quitté Love Island dans un mouvement de choc, dans certaines des scènes les plus émouvantes de la série.

Mais dans une théorie folle, les fans de la série à succès ITV2 disent qu’il est parti de peur qu’Adam “déverse les haricots” sur ses bouffonneries Casa Amor.

Une personne a déclaré: «Je pense que Jaques est parti parce qu’il savait que soit la soirée cinéma arrivait, soit Adam renverserait les haricots à Paige à propos de Casa Amor et il n’a pas les couilles pour faire face à la musique.

“Et il ne pourrait pas regarder Paige lui faire un lui !!”

En savoir plus sur Love Island L’AMOUR FAIT MAL Les fans de Love Island implorent les producteurs d’intervenir au milieu des craintes pour l’insulaire VILLA VILLA Adam Collard “avide de célébrité” a vécu avec sa petite amie avant de la jeter pour le spectacle

Un autre a ajouté: “Jacques ne part pas à cause d’Adam, il part parce qu’il sait que même si lui et Paige s’entendent, elle regardera en arrière et découvrira la vérité dans la casa amor et mettra fin aux choses… parce que dire ‘paige? qui c’est?’ issa mais sauvage.

En accord, quelqu’un d’autre a dit: “Luca ne peut même pas dire rien au commentaire de casa amor d’Adam.”

Et une quatrième personne a exprimé son point de vue en disant: “Quelqu’un d’autre pense que Jacques est parti parce qu’Adam mentionnera ce qu’il a fait à Casa amor et il ne veut pas faire face aux conséquences?”

Cela survient alors que la bombe de Casa Amor, Mollie Salmon, 23 ans, a affirmé que Jacques avait constamment essayé de la mettre dans son lit – mais les scènes ont été supprimées par les producteurs de Love Island.

Après sa sortie de la villa, Mollie a révélé que Jacques avait tenté à plusieurs reprises de la mettre dans son lit.





“Jacques est rusé”, a-t-elle révélé au blogueur Murad Merali dans une récente interview mise en ligne sur YouTube.

“Avant de parler à Cheyanne, il a vu que j’apportais des sous-vêtements rouges dans la villa.

“Il m’a dit : ‘Tu devrais porter tes sous-vêtements rouges dans mon lit. Tu dois monter dans mon lit.'”

Jacques a également fait la connaissance de Cheyanne Kerr, 23 ans, dans l’émission et, dans un recoupement explosif, elle a mis en lumière sa romance avec Jacques.

Après que Jacques ait choisi de rester fidèle à Paige, l’animatrice Laura Whitmore a interrogé Cheyanne sur ce que cela ressentait.

Elle a lancé: “J’avais l’impression d’avoir une connexion avec quelqu’un, ma version d’un test est différente de quelqu’un d’autre.

« Il ne peut pas se faire confiance. Nous avons partagé un lit et nous nous sommes embrassés. Je sais que Paige est une gentille fille. J’espère juste qu’il la traite bien.

TVI

Jacques a également fait la connaissance de Cheyanne Kerr et ils ont partagé un baiser sur le balcon[/caption]