Adam Collard révèle qu’une seule star de Love Island lui a parlé depuis la fin de l’émission

La star de LOVE Island, Adam Collard, a révélé qu’une seule de ses anciennes co-stars lui avait parlé depuis la fin de l’émission.

La star de la télé-réalité – qui est revenue à l’émission de rencontres ITV2 cet été – a déclaré qu’il n’entretenait une amitié qu’avec l’un des garçons.

Éclaboussure

Adam a révélé qu’un seul des insulaires était resté en contact[/caption]

Getty

Adam, 27 ans, qui s’est séparé de sa petite amie Paige Thorne le mois dernier après leur sortie de villa ensemble, n’est resté en contact qu’avec Luca Bish.

Il a dit en exclusivité au Sun que malgré son incapacité à être amical avec ses autres anciennes co-stars, il a « envoyé un message à Luca ».

“J’ai eu quelques messages avec Luca pour être juste”, a déclaré Adam. “Pour être honnête, il a été l’une des seules personnes à m’avoir contacté.”

Adam a blâmé la distance entre chacune des étoiles, avec elles toutes “dispersées partout” comme raison derrière cela.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR PRISE EN MAIN Regardez la star de Love Island Jack Fincham WRESTLE adversaire avant le match de boxe revenir sur? Paige et Jacques de Love Island suscitent des rumeurs d’amour alors qu’ils se retrouvent dans une boîte de nuit

“Je pense que c’est vraiment difficile parce que chacun fait toujours son propre truc”, a-t-il ajouté. “Je suis à Manchester, les gens sont à Londres – et tout le monde est dispersé un peu partout.”

Cela vient après qu’Adam ait abordé sa rupture avec Paige Thorne pour la première fois, après qu’ils se soient séparés lorsqu’il a été accusé de flirter avec d’autres filles.

Le Sun a révélé le mois dernier qu’Adam et Paige, 25 ans, l’avaient appelé un jour quelques semaines seulement après avoir quitté la villa majorquine comme un objet.





Hier, Adam a déclaré qu’il “voulait expliquer ce qui s’était réellement passé” et “leva les mains” après avoir été filmé avec son bras autour d’une fille blonde alors qu’il sortait avec Paige.

Paige s’est séparée de l’entraîneur de fitness en ligne après la sortie de vidéos d’Adam lors d’une soirée avec ses bras autour de l’autre femme.

Elle a affirmé que le morceau de gym l’avait ensuite fantôme et que leur relation avait pris fin en conséquence – mais Adam a dit que c’était plus compliqué.

S’exprimant ouvertement, Adam admet qu’il “n’aurait pas dû avoir son bras autour [the girl]” comme il l’a fait, mais a dit que tout avait été mal interprété.

Il a expliqué: «J’ai entendu tellement de fausses informations ces derniers jours, alors je sens que je dois maintenant dire ce qui s’est réellement passé.

“La nuit où j’ai été vu avec mon bras autour de la fille au McDonald’s, j’étais sorti sur une sonorisation et j’ai rencontré des tas de gens ce soir-là. C’est mon travail à la fin de la journée, de prendre des photos et des selfies et des choses comme ça.

« Quoi qu’il en soit, après cela, mes amis et moi étions affamés, alors nous avons décidé d’aller dans un McDonald’s et nous y sommes allés à pied alors que normalement nous serions emmenés par la sécurité.

“Donc, de toute façon, nous avons juste marché, ce qui n’est normalement pas le cas, et c’est là que nous avons rencontré la fille blonde qui était comme la célèbre de la vidéo qui a été partagée.

“En fait, elle était vraiment gentille et polie et nous avions bu quelques verres, mais ce qu’elle a dit, c’est” Je suis entré ce soir au club mais pas mes amis. “

“Donc, ce que vous ne voyez pas réellement dans la vidéo, c’est que la caméra tourne et je prends des photos avec tous ses amis comme ça et je prends des photos avec tous.”

Adam a ajouté que le lendemain matin était difficile, car il savait que c’était le “début de la fin” de sa relation avec sa petite amie paramédicale Paige.

En savoir plus sur le soleil REMARQUE BON Mon voisin m’a laissé une note de colère après que je me sois garé dans un espace public MCFLURIEUX Les fans de McDonald’s furieux du changement de McFlurry

Il a déclaré: “Tout a été démesuré, puis toutes les autres photos et vidéos que j’avais prises cette nuit-là se sont transformées en quelque chose d’autre.

« Il y a une vidéo de moi plus tôt dans la soirée dans un club. Je ne sais même pas qui l’a pris, mais j’en ai vu un et je pense que c’est à cela que Paige faisait référence. Je travaillais juste.

Le commentaire d’Adam intervient alors que l’ex Paige a affirmé qu’elle avait reçu “plus d’une” vidéo d’Adam ce soir-là.