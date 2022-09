Adam Collard de Love Island s’envole pour Bali SANS Paige au milieu de rumeurs de tricherie

Adam Collard de LOVE Island s’est envolé pour Bali au milieu des rumeurs selon lesquelles lui et Paige Thorne seraient “en pause”.

Le couple a été frappé par des allégations de tricherie après qu’Adam, 26 ans, a été aperçu avec son bras autour d’une mystérieuse blonde le week-end dernier.

Getty

La Méga Agence

L’ambulancier gallois de 24 ans et l’entraîneur personnel Geordie ont ensuite uni leurs efforts à Canary Wharf à Londres – mais il s’est maintenant envolé pour l’Indonésie, laissant Paige au Royaume-Uni.

Jeudi soir, la beauté galloise a été aperçue marchant seule sur le tapis rouge lors du lancement de Fright Nights de Thorpe Park à Surrey.

Elle a gardé un profil bas lors de l’événement VIP, sirotant un Fanta et se moquant d’un beignet aux côtés de ses deux amis masculins.

Mais sa co-star de Love Island, Andrew, qui était également à la fête avec sa petite amie Tasha Ghouri, a insisté sur le fait que Paige et Adam ne se sont PAS séparés.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR NUIT D’EFFROI Paige de Love Island se rapproche du footballeur lors d’une soirée au milieu du drame d’Adam TOURNER LA PAIGE Adam Collard de Love Island retrouve Paige après avoir trompé les rumeurs

S’adressant exclusivement à The Sun, Andrew, 27 ans, a déclaré: “Paige et Adam sont toujours ensemble – ils sont vraiment bons et Paige est bonne.

« Si Adam n’est pas là, c’est parce qu’il a dû prendre l’avion pour Bali. Ils n’ont pas rompu.”

Le week-end dernier, Adam a été vu avec ses bras autour d’une femme alors qu’ils commandaient McDonald’s dans une vidéo obtenue par The Sun.

À l’époque, les fans craignaient que l’entraîneur personnel basé à Newcastle ne soit revenu à ses anciennes habitudes et l’accusaient de “tromper” Paige.





Quelques heures plus tard, une autre vidéo est apparue montrant la star de télé-réalité faisant la fête avec une autre femme mystérieuse.

Adam a riposté, cependant, et a dit au Sun que les femmes étaient simplement des fans et a insisté sur le fait qu’il “n’avait d’yeux que pour Paige”.

Son porte-parole a déclaré: “Adam s’est rendu chez McDonald’s après une soirée avec des amis.

«Ses amis étaient à ses côtés lorsqu’un groupe de filles a demandé des photos et Adam, étant lui-même amical, était ouvert à poser et à discuter avec les filles, aux côtés d’autres fans qui voulaient discuter dans la même vidéo.

“Adam comprend à quoi ressemble cette vidéo mais tient à préciser qu’il a quitté le restaurant avec ses amis et une boîte de 60 pépites (sans rien ni personne d’autre) avec l’intention de rentrer chez lui en toute sécurité.

“Adam et Paige sortent actuellement ensemble et Adam n’a d’yeux que pour elle.”

Mercredi, quelques heures avant de s’envoler pour Bali, Adam a été aperçu marchant main dans la main avec Paige à Canary Wharf, près du nouveau nid d’amour d’Andrew et Tasha.

Caractéristiques de Rex

Instagram

Adam a insisté sur le fait qu’il “n’avait d’yeux que pour Paige” au milieu des rumeurs de tricherie[/caption]