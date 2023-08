Adam Collard de Love Island révèle la vraie raison pour laquelle il a refusé la série All Stars

La légende de LOVE Island, Adam Collard, a révélé la vraie raison pour laquelle il a refusé une troisième chance d’apparaître dans l’émission de rencontres.

L’entraîneur personnel, 27 ans, qui est apparu dans la série 2018 avant d’entrer dans l’histoire avec sa deuxième arrivée surprise en 2022, a exclu un retour à la série dérivée All Stars.

Adam a parlé de sa romance avec le mannequin Lottie Moss[/caption]

Adam – qui cherche actuellement l’amour sur Celebs Go Dating sur E4 – a récemment alimenté des rumeurs d’amour avec la sœur de Kate Moss, Lottie, 25 ans.

Le mauvais garçon Adam a déclaré qu’il était satisfait de sa vie amoureuse en ce moment et a admis qu’il serait réticent à s’inscrire à l’émission de rencontres ITV2 pour la troisième fois, affirmant que cela lui « avait demandé beaucoup d’énergie ».

S’adressant exclusivement à The Sun à propos d’un éventuel retour sur Love Island, Adam a déclaré: « Non, je ne pense pas parce que tout le monde doit se rattraper.

« J’ai une émission d’avance sur tout le monde.

« Non pour être honnête, il n’y a aucune envie de le faire en ce moment.

« Je pense que la deuxième fois m’a beaucoup pris beaucoup d’énergie. »

Cela vient après qu’Adam et Lottie aient même été vus en train de rire dans le centre de Londres plus tôt cette semaine.

Cela a laissé de nombreux fans se demander si les deux sont un élément.

Il a déclaré au Sun lors de la soirée de lancement de la prochaine série de Celebs Go Dating, Adam a déclaré : « Je pense que nous sommes dans une très bonne situation en ce moment et vous savez, elle a beaucoup de respect pour moi.

« J’ai beaucoup de respect pour elle. »

Pendant ce temps, Lottie a également fait l’éloge du garçon Geordie.

Lottie a dit d’Adam : « Eh bien, c’est un gars adorable. Nous nous soucions vraiment les uns des autres.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une romance sur les cartes lors de l’événement, Lottie a répondu: «Il pourrait y en avoir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. »

Adam sourit en regardant Lottie dans les yeux, alors qu’elle touchait sa cuisse sous la table.

Ils passaient du temps seuls après le lancement de la dernière série Celebs Go Dating mardi soir.

Un initié a déclaré au Sun : « Ils sont vraiment proches et sont super tactiles les uns avec les autres.

« Certaines personnes ont fait comme si c’était une autre showmance devant les caméras, mais Lottie a dit à des amis que c’était la vraie affaire avec Adam.

« Il est clair de voir la chimie et la connexion entre eux.

« Elle est obsédée par lui et voit vraiment un avenir en dehors du tournage. »

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que Lottie et Adam ont plongé la série dans le chaos en se faufilant à des dates secrètes.

