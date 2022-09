Adam Collard de Love Island retrouve Paige après avoir trompé les rumeurs

Adam Collard et Paige Thorne de LOVE Island ont fait front commun après avoir été secoués par des rumeurs de tricherie.

Le couple s’est tenu la main et s’est regardé avec envie alors qu’ils se promenaient dans Canary Wharf, à Londres, hier après-midi.

Rex

Sur les photos obtenues par le Mail, Adam a été vu portant un sweat à capuche noir et un jean tandis que Paige portait des leggings verts et un T-shirt noir.

Sous le feu, Adam a été contraint de désactiver les commentaires sur sa page Instagram après avoir été repéré avec une femme mystérieuse.

Le PT, 26 ans, basé à Newcastle, a été vu avec ses bras autour d’une femme blonde alors qu’ils commandaient un McDonald’s, dans une vidéo obtenue exclusivement par The Sun le week-end dernier.

À l’époque, les fans craignaient que le mauvais garçon de Love Island, Adam, soit revenu à ses anciennes habitudes – beaucoup l’accusant de «tricherie» sur Paige de Love Island.

Pourtant, quelques heures plus tard, une autre vidéo est apparue montrant la star de télé-réalité faisant la fête avec une autre femme mystérieuse.

Adam a riposté et a dit au Sun que les dames étaient simplement des fans et a insisté sur le fait qu’il “n’avait d’yeux que pour Paige” – et vient de quitter le magasin McDonald’s avec du poulet McNuggets.

Alors que Paige est restée silencieuse et a quitté ses réseaux sociaux, il semble qu’Adam ait fait de même.

Il a désactivé les commentaires sur sa dernière publication Instagram, qui l’a montré lors de l’événement de fitness d’Arnold à Birmingham.





Pourtant, les fans ont repris les commentaires dans un certain nombre d’autres publications d’images à la place.

L’un d’eux a plaisanté: “Comment était le rendez-vous chez Maccies.”

Un autre a ajouté: “Qui était cette mystérieuse fille blonde alors … n’était certainement pas Paige.”

L’un d’eux a ensuite posté : “Pourquoi avez-vous désactivé les commentaires sur votre message récent ? montre juste à quel point tu es coupable .”

Pendant ce temps, les vidéos de l’entraîneur personnel, 26 ans, avec de belles blondes ont suscité une énorme attention sur TikTok.

Le représentant d’Adam a déclaré au Sun ce week-end : “Adam s’est rendu chez McDonald’s après une soirée avec des amis.

“Ses amis étaient à ses côtés lorsqu’un groupe de filles a demandé des photos et Adam, étant lui-même amical, était ouvert à poser et à discuter avec les filles, aux côtés d’autres fans qui voulaient discuter dans la même vidéo.

“Adam comprend à quoi ressemble cette vidéo mais tient à préciser qu’il a quitté le restaurant avec ses amis et une boîte de 60 pépites (sans rien ni personne d’autre) avec l’intention de rentrer chez lui en toute sécurité.

“Adam et Paige sortent actuellement ensemble et Adam n’a d’yeux que pour elle.”

L’entraîneur personnel Adam est le premier insulaire à revenir à la villa pour une deuxième série.

Il a provoqué des feux d’artifice après avoir jeté son dévolu sur Paige – ce qui a conduit au départ choc de son amour, Jacques O’Neill.

Instagram/@adamcollard

Sa petite amie de Love Island, Paige, a gardé un silence digne[/caption]