Adam Cole et MJF reviennent à AEW WrestleDream

L’ancien champion du monde AEW, MJF, et Adam Cole ont tous deux fait leur retour surprise à l’AEW dans le cadre de WrestleDream de samedi dans une séquence qui incluait également Daniel Garcia.

Après la défense du titre du champion TNT Jack Perry contre Katsuyori Shibata, Garcia a fait une apparition surprise pour affronter Perry alors que sa candidature pour son premier titre AEW recommence.

Perry a ensuite décollé et la musique de MJF a frappé, menant à la première apparition de l’ancien champion depuis que Garcia a livré un deuxième piledriver à corde au All Out de septembre, ce qui a éliminé MJF dans le scénario afin qu’il puisse filmer. Joyeuse Madison 2. Les deux se sont retrouvés face à face et Perry est ensuite revenu présenter Garcia avant de partir.

MJF a ensuite attaqué Garcia et l’a verbalement renversé avant de retirer la bague en diamant Dynamite qu’il a dit avoir récupérée dans un prêteur sur gages à Buffalo. Alors qu’il était sur le point d’assommer Garcia, la musique de Cole retentit. MJF avait l’air choqué et se moquait de Cole pour ne pas pouvoir courir alors qu’il était sur la rampe. Cole, qui était en mode babyface, a ensuite sprinté vers le ring et MJF a décollé à travers la foule, effrayé.

Cole est sur la liste des blessés depuis une grave fracture de la cheville au Dynamite Grand Slam en septembre 2023. À la fin du monde en décembre 2023, il s’est révélé comme le personnage du diable qui a ciblé MJF lors de sa course au titre mondial AEW, trahissant son ancien partenaire par équipe. et lancer la faction Undisputed Kingdom.

MJF a ensuite pris plusieurs mois de congé et est revenu au May’s Double or Nothing pour affronter Cole, lui donner un coup de pied et l’envoyer dans le scénario. Depuis lors, MJF est redevenu un talon avec Cole et est apparemment redevenu un babyface.

