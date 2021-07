Adam Cole bat Kyle O’Reilly; Io Shirai et Zoey Stark remportent le titre par équipe féminin NXT

Le Great American Bash est vraiment une soirée splendide pour la World Wrestling Entertainment (WWE) NXT. Et mardi soir, les fans du groupe noir et or ont une nouvelle fois assisté à une magnifique performance parmi les meilleurs du monde des affaires.

Les téléspectateurs ont également assisté à un match de longue date entre les amis devenus rivaux -Kyle O’Reilly et Adam Cole. Le duo s’était pris à la gorge au cours des derniers mois, s’accusant mutuellement de leurs retombées. C’était excitant pour les fans de regarder le combat non autorisé entre les amis devenus ennemis.

Le MSK a de nombreux concurrents dans leur carrière à la WWE. Cependant, aucun d’entre eux ne les a testés et mis au défi comme Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher l’ont fait mardi soir. Les boxeurs vétérans motivés ont mis à profit leur expérience de la lutte pour montrer à Wes Lee et Nash Carter leur place dans NXT.

Le match le plus excitant de la soirée a été joué entre Way et Io Shirai et Zoey Stark. Et à la hauteur des attentes de tous, il y avait un gagnant improbable dans cette compétition.

Cameron Grimes a été tourmenté par LA Knight à chaque instant au cours des dernières semaines. Et il semble que les ennuis de The Technical Savage ne soient pas encore terminés. Knight est au septième ciel depuis qu’il est devenu le nouveau Million Dollar Man, qu’il s’agisse de blesser le Temple de la renommée de la WWE Ted DiBiase ou de se moquer de Grimes. Cependant, Grimes a eu une occasion de faire ses preuves mardi avec une tournure intéressante.

Ces combats ont été la plus grande attraction de la soirée, mais il y avait encore quelques matchs programmés et voici les résultats de mardi soir :

Championnats par équipe NXT | MSK (c) contre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher : Même si Nash Carter et Wes Lee ont conservé leur titre de NXT Tag Team Championship en battant Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, ils étaient vraiment embarrassés par les lutteurs vétérans sur le ring. Malgré quelques coups précoces et des performances embarrassantes, MSK a remporté le match en battant Ciampa et Thatcher par tombé.

Championnat d’un million de dollars | LA Knight (c) contre Cameron Grimes : Knight a de nouveau surclassé Grimes pour conserver son Million Dollar Championship. Et pour aggraver les choses, Grimes est maintenant devenu le majordome de Knight.

Championnats par équipe féminins NXT | The Way (c) contre Io Shirai et Zoey Stark : Shirai et Stark ont ​​écrasé mardi LeRae et Hartwell par tombé pour devenir les nouvelles championnes par équipe féminine NXT.

Kyle O’Reilly contre Adam Cole : Dans le match le plus divertissant de la soirée, Cole a battu O’Reilly par tombé.

