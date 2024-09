Adam Brody parle de jouer un « rabbin chaud » dans « Personne ne veut ça »

Pour de nombreux jeunes garçons juifs du millénaire, la plus grande représentation à l’écran de notre génération était Seth Cohen dans le drame pour adolescents de Fox « The OC ». Interprété par Adam Brody, Seth était excentrique, maladroit, mais aussi cool à sa manière, ayant un grand goût culturel et un coeur sérieux. Il portait également fièrement son judaïsme et comme Brody lui-même est juif, c’était bien d’avoir un personnage dont je pouvais être fier. Dans sa nouvelle série de comédies romantiques sur Netflix, « Nobody Wants This », Brody embrasse à nouveau cette partie de lui-même, en incarnant un « rabbin sexy » qui tombe amoureux de la podcasteuse non-sémite de Kristen Bell, Joanne. Cependant, dans une récente interview avec le Los Angeles Timesil a reconnu que son propre sens du judaïsme n’a jamais été aussi fort et qu’assumer ce rôle exigeait de nouveaux niveaux d’études.

« J’ai d’abord grimacé devant le caractère religieux de ce film », a déclaré Brody à propos de l’offre du rôle. « Mais j’ai fini par être enthousiasmé par cet aspect et je me suis dit : ‘Eh bien, c’est une partie différente de moi, et c’est ce qui sera des choses amusantes à rechercher, à explorer, à s’engager et à jouer.' »

Bell, également interviewée par le LA Times, a accordé beaucoup de crédit à Brody pour cet engagement et a souligné de nombreuses occasions où elle l’aurait trouvé en train de reprendre les pratiques de son personnage.

« Chaque fois que je m’approchais de lui, il écoutait un podcast juif ou lisait un livre très juif, ce qui le mettait vraiment au travail », a déclaré Bell. «Et j’ai mis environ zéro travail. Je me disais, je vais me présenter, c’est ce que je vais faire. Mais Adam était impressionnant.

En jouant le rôle d’un rabbin à Los Angeles, Brody voulait s’assurer qu’il se comportait comme le ferait un « érudit », d’autant plus que sa propre compréhension du judaïsme était quelque peu novice. Il avait fait une bar-mitsva et célébré certaines fêtes lorsqu’il était enfant, mais il lui restait encore beaucoup de connaissances à acquérir.

« Dans l’ensemble, je ne connaissais rien du judaïsme – même après avoir participé à une bar-mitsva et joué des personnages juifs auparavant », a déclaré Brody au LA Times. « C’était important parce que je pouvais parler avec une certaine autorité à ce sujet, à la fois dans le personnage et même en dehors du personnage, en tant que personne qui va jouer un leader communautaire d’une croyance et d’une race spécifiques. Cela a permis d’acquérir une connaissance et une appréciation beaucoup plus profondes de l’histoire d’un peuple et d’une culture.

Lors d’une récente interview avec IndieWire, la créatrice de la série, Erin Foster, qui a basé son histoire sur certains aspects de sa propre vie, a partagé que de nombreux acteurs juifs, dont certains peuvent être considérés comme plus Juif que Brody, il a auditionné, mais n’a pas réussi à porter le charme et l’optimisme que Brody a portés tout au long de sa carrière.

« Vous ne pouvez pas nommer un acteur juif qui n’a pas auditionné », a déclaré Foster. « Il y avait ce genre de cynisme chez tous ces gars que ce personnage ne pouvait pas avoir. Il avait besoin d’une véritable chaleur en lui, et il avait besoin d’une douceur [and] douceur. Adam a juste ça. Le personnage est inspiré de mon mari, et mon mari est quelqu’un qui ne peut pas vous faire sentir mal, comme si ce n’était pas possible. Il rayonne de douceur et de bonté et fait que les gens se sentent vus et vous fait rire, et j’essayais de capturer ce sentiment pour le mettre en relation avec ce personnage cynique, et Adam était le seul à avoir cette pureté en lui.

« Personne ne veut ça » est actuellement diffusé sur Netflix.