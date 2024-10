Adam Brody explique comment il a rencontré Kristen Bell pour la première fois

Cela ne fait que quelques jours depuis la nouvelle série Netflix d’Erin Foster Personne ne veut ça a fait ses débuts sur la plateforme de streaming, et on peut dire sans se tromper que la réponse a été tout à fait à l’opposé du titre de la série. Que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, partout dans le monde, les gens semblent parler, partager et publier sur la comédie romantique qui met en vedette Kristen Bell dans le rôle d’une animatrice de podcast agnostique qui tombe amoureuse d’un rabbin non conventionnel, joué par Adam Brody, qui vient de rompre avec un ami de longue date. petite amie. Le journaliste hollywoodien a parlé à Brody avant la sortie de la série et, dans la conversation sans spoiler ci-dessous, il révèle le secret d’une excellente chimie à l’écran, comment il a fait des recherches pour jouer un rabbin et s’il est vraiment aussi difficile à obtenir qu’on le dit.

***

J’ai lu que Kristen Bell était déjà attachée quand cela t’est arrivé, et elle a dit à Erin Foster qu’il n’y avait qu’un seul gars qui pouvait jouer ce rôle, et c’était toi. Qui a contacté en premier ?

Mon agent est mon agent depuis longtemps, et sa femme [Nicole Chavez] est la styliste et la bonne amie de Kristen depuis longtemps. Nous avons des canaux de retour très fréquentés, alors j’en ai entendu parler par son intermédiaire. Je pense que Kristen a tendu la main, officieusement, dès le début pour réchauffer le poêle.

Erin a dit Le New York Times qu’ils vous voulaient, mais pour couvrir les bases, ils ont auditionné « tous les juifs sexy de la ville ». Étiez-vous au courant de la concurrence ?

Je ne savais pas qu’ils auditionnaient des gens. Je le voulais. Je n’ai eu que le premier épisode du scénario, mais je l’ai trouvé charmant et un rôle amusant, à la fois confortable et familier et amusant à jouer. En même temps, le fait que le personnage soit un rabbin signifiait qu’il avait une toute autre facette. J’avais beaucoup à apprendre et à étudier pour pouvoir en faire un acteur. Je devrais aussi avoir beaucoup de chance de travailler avec Kristen. C’est une actrice phénoménale qui a un palmarès incroyable. Je voulais le faire, mais j’étais content de laisser tout se dérouler.

Kristen Bell et Adam Brody dans Personne ne veut ça. © 2024 Stefania Rosini/Netflix

Parlez-moi de ces choses d’acteur. J’ai lu que vous aviez regardé des documentaires, écouté des podcasts et assisté à un service de Shabbat. Est-ce une plongée profonde normale pour vous ?

La plupart du temps, j’ai regardé et écouté des livres, des podcasts, des films et des documentaires. J’ai essayé le temple. Je fais normalement ce genre de choses, mais je n’ai généralement pas un temps de préparation aussi long et je ne me sens normalement pas aussi obligé d’en faire autant. Plus que toute autre chose, je lis toujours un peu pour m’inspirer. Quel que soit le rôle que j’occupe, je lirai des documents connexes qui m’intéressent et m’aideront à réfléchir à certaines idées psychologiques ainsi qu’à des idées performatives. Avec cela, il y a une histoire tellement réelle qui représente une vraie culture et une vraie religion, et je me sentais davantage obligé de bien faire les choses.

Je sais que certaines personnes qui regardent peuvent y être sensibles, et je voulais rendre autant de personnes heureuses que possible. J’occupais ce poste avant les grèves, et lorsque les grèves ont eu lieu, j’ai eu un temps anormal qui m’a permis de vraiment m’y plonger. J’ai vraiment beaucoup appris sur l’histoire du judaïsme et sur cette mythologie qui a affecté et façonné une grande partie de notre culture depuis des millénaires, et aussi beaucoup sur les gens et leurs voyages à travers l’histoire. J’en savais autant que l’Américain moyen sur l’Holocauste, mais maintenant j’en sais beaucoup plus. Cela m’a aidé à regarder le monde avec une perspective plus claire et un meilleur contexte.

En tant qu’acteur traversant la grève, qu’avez-vous ressenti en ayant un travail de l’autre côté de la grève ?

C’était un très bon réconfort. Tout semblait tellement incertain. J’étais à peu près certain que nous faisions [the show]mais je ne pense pas que quiconque soit sûr à 100 % de quoi que ce soit. Avoir quelque chose, même théoriquement, à espérer était un grand réconfort.

Les mots qui sont souvent utilisés pour vous décrire, vous et Kristen, sont « charmants » et « adorables ». Y a-t-il une pression supplémentaire pour performer lorsque vous êtes jumelé à quelqu’un comme elle ? Comment avez-vous trouvé le rythme ensemble ?

C’est très naturel. Mais écoutez, ces choses pourraient s’annuler tout aussi facilement. Si deux personnes se ressemblent trop, il faut parfois un peu d’accords différents, des notes différentes pour s’harmoniser. Je ne savais pas vraiment comment cela fonctionnerait. Je sais que c’est une personne adorable et qu’elle est vraiment talentueuse, et je savais que l’écriture était vraiment forte. Tout ce que vous pouvez faire, c’est y aller et faire de votre mieux. Vous espérez que cela se réalise, et encore une fois, j’accorde beaucoup de crédit à l’écriture. Nous avons joué ensemble dans différentes émissions et personne n’a dit : « Votre alchimie est incroyable. » Je veux dire, nous avons passé un bon moment à travailler ensemble et cela a certainement fonctionné, mais il y a une raison cette fois pour laquelle la série reçoit davantage de réponses de cette manière. Cela a à voir avec la forme de l’écriture.

Ces projets précédents incluent Maison des mensonges et vous étiez tous les deux dans Cri 4même si vous ne vous êtes pas du tout croisés à l’écran. Vous souvenez-vous de votre première rencontre ?

Nous avons également fait un autre film intitulé Quelques filles. Je me souviens de notre rencontre, mais pas elle. C’était à un Cri 4 dépistage. Mon agent avait une voiture biplace et nous allions passer de la projection à l’afterparty ou quelque chose comme ça. Nous l’avons emmenée dans la partie du coffre, où elle a été placée sur la banquette arrière de la partie non arrière.

Aussi dans ce New York Times profil, j’ai lu que vous faites preuve de discernement quant aux rôles que vous assumez. Erin Foster a dit que vous n’aimez pas faire quelque chose « à moins que cela ne vous parle vraiment », tandis que Kristen a dit que vous êtes « incroyablement pointilleux et cela fait partie de son charme. Il n’est pas toujours disponible pour tout le monde. Comment cela s’est-il déroulé dans votre carrière ?

Comme je l’ai mentionné dans cet article, j’ai certainement une opinion. Je pense que n’importe quel acteur devrait l’être. Tout professionnel devrait avoir une opinion sur ce qu’il fait, mais je pense que je suis beaucoup plus pragmatique dans ce que je fais. Je ne me considère pas incroyablement pointilleux. Je comprends la réalité du travail et j’aime travailler, et il n’y a pas vraiment de corrélation forte entre la qualité d’un projet et la joie que j’éprouve à le réaliser. Cela a beaucoup plus à voir avec les personnalités impliquées. Tout cela pour dire qu’aller travailler est aussi une joie en soi. Il y a eu un moment plus tôt dans ma carrière où je pense que j’étais plus gêné. Mais en même temps, je ne repense pas à ce que je n’ai pas fait et je ne me dis pas : « Wow, j’ai vraiment raté le bateau » ou « J’aurais dû faire autre chose ». J’ai tellement de chance d’être sur la voie dans laquelle je me suis retrouvé en termes de carrière. C’est ma route. C’est tellement clair pour moi qu’il n’y a aucun regret.

Brody (à gauche) avec Jeffrey Wright dans une scène du film nominé aux Oscars Fiction américaine. Avec l’aimable autorisation d’Orion Pictures

Vous venez de vivre une excellente année. Tu as joué dans Fleishman est en difficulté, Shazam : Fury of the Godsce qui n’a peut-être pas répondu aux attentes mais était une excellente opportunité, et vous avez ensuite joué un rôle dans Fiction américaineun film nominé pour le meilleur film aux Oscars. Il faut que tout cela se sente plutôt bien…

C’est charmant. J’ai eu l’occasion de travailler avec certains de mes acteurs préférés et de participer à des choses qui me font me sentir très chanceuse. Ce n’est pas intentionnel. Les choses se sont présentées à moi et j’aurais été idiot de ne pas les faire. J’ai pu participer à des choses qui avaient une réelle pertinence pour les conversations que nous avons en tant que culture. Les voir intégrer le grand public et amener un nombre décent de personnes à les voir et à entrer dans l’air du temps est son propre niveau de satisfaction et de récompense.

