Adam Brody dénonce les célébrités anti-woke

Adam Brody a un compte à régler avec les célébrités qui fustigent l’éveil.

Dans le dernier épisode de Dax Shepard et Monica Padman Expert en fauteuil podcast, le Personne ne veut ça et Le CO La star a reconnu qu’il pourrait « être très insuffisant dans tout activisme ou changement du monde », mais a déclaré qu’il avait un argument contre l’anti-wokeisme.

« Comme les gens qui paniquent moralement à cause de la cancel culture ? » a demandé Shepard.

Monica Schipper/Getty



« Oui », a répondu Brody, qui a déclaré s’identifier davantage à l’idéologie et aux politiques libérales. « Bien sûr, il y a des excès », a-t-il poursuivi. « Il y a des excès de notre côté dans tout grand mouvement. Mais si c’est votre étoile du Nord, en tant que comédien, en tant qu’artiste, en tant que commentateur politique, alors vous avez complètement perdu le fil. Il y a eu plus de bien que de mal. C’est tangible pour moi. »

« Être sur le plateau aujourd’hui, contrairement à il y a 10 ou 5 ans, c’est tellement différent et tellement plus positif pour moi », a déclaré Brody. « Je pense que les gens ont été trop sévèrement punis. Nous sommes en train de comprendre. Mais les comédiens qui disent : « C’est mon truc. C’est pourquoi je vais voter de cette façon. C’est mon sujet principal ». Je pense qu’il y a bien d’autres chats à fouetter, et je trouve ça suspect. »

Brody a ensuite précisé qu’il soutenait les opinions divergentes et le dialogue ouvert. « Nous pouvons avoir une discussion à condition que nous soyons d’accord sur le fait que le réchauffement climatique est réel et que nous allons faire quelque chose pour y remédier. Discutons de la façon de faire de la société un endroit meilleur. »

C’est un message approprié alors que Brody fait la promotion de sa prochaine série de comédies romantiques Personne ne veut çadans laquelle il joue aux côtés de l’épouse de Shepard, l’actrice Kristen Bell. Créée par Erin Foster, la série semi-autobiographique de Netflix raconte l’histoire d’amour inattendue d’un podcasteur sexuel agnostique (Bell) et d’un rabbin non conventionnel (Brody).

Brody, qui est juif mais n’a pas beaucoup pratiqué tout au long de sa vie, a récemment déclaré Divertissement hebdomadaire Il a déclaré qu’il avait été attiré par l’approche contemporaine de la religion de la série. « Quand j’ai lu le rôle et le personnage », a-t-il déclaré, « j’ai d’abord pensé : « Oh, d’accord, donc le fait est qu’il est tellement moderne, décontracté et pas du tout moralisateur – il se trouve juste être un rabbin, et il est vraiment juste un gars moderne de Los Angeles. » »

Il apprécie aussi aujourd’hui l’importance du rituel. « Il s’agissait souvent d’une religion sans nation, d’une minorité persécutée ou d’un groupe brisé. Il s’agissait donc de maintenir cette religion vivante, de remonter à la source et de s’assurer que nous regardions tous dans cette direction en même temps », a déclaré Brody. « Nous ne pouvons pas toujours être dans un temple, mais nous pouvons tous faire le Shabbat, vous voyez ce que je veux dire ? Où que vous soyez, vous pouvez en quelque sorte faire de votre maison votre temple. »

Personne ne veut ça première le 26 septembre. Regardez Brody sur Expert en fauteuil au-dessus de.