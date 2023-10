Adam Boulton : Versement de sang, et alors ? Une chance d’aborder correctement la question palestinienne | Nouvelles du monde

La guerre a des conséquences politiques.

Lorsque les violences extrêmes prendront enfin fin, il faudra rechercher un règlement permettant aux survivants de vivre en paix.

Des milliers de personnes ont déjà été tuées des deux côtés dans l’attaque terroriste contre Israëlet les contre-attaques israéliennes sur Gaza.

Des centaines de personnes étaient mortes auparavant, année après année, dans les échanges relativement faibles entre les deux parties.

En ce moment, le monde retient son souffle en attendant de voir à quel point la réponse des Forces de défense israéliennes va être. Le conflit peut-il être contenu ? Ou d’autres fronts seront-ils ouverts par le Hezbollah, la plus grande milice non étatique du monde, ou par les pays voisins ?

Et alors ? Après un bain de sang massif, il faudra une sorte de diplomatie pour calmer ce qui est souvent décrit comme « la région la plus instable du monde ». Israéliens et Palestiniens seront confrontés au même problème qu’auparavant : comment peuvent-ils coexister ?

Israël et l’Autorité palestinienne ont tous deux adhéré à l’idée de l’autodétermination palestinienne et à une éventuelle solution à deux États dans les accords d’Oslo de 1993. Mais depuis des années, ni le Hamas ni le gouvernement israélien n’ont à l’esprit une coexistence constructive.

Le Hamas, le mouvement de résistance islamique qui contrôle Gaza et dont la branche armée a perpétré les attaques terroristes du week-end dernier, ne reconnaît pas le droit d’Israël à exister.

Historiquement, il a cherché à établir un État islamo-palestinien « à partir du fleuve [Jordan] à la mer [Mediterranean] ».

Sa préoccupation actuelle est de mettre fin à « l’occupation » – généralement comprise comme signifiant l’occupation de territoires situés au-delà des frontières désignées par l’ONU et qu’Israël occupe depuis son attaque en 1967.

Les récentes et horribles violences terroristes du Hamas ont été perpétrées sur le territoire israélien, détenu depuis 1948 avec l’accord des Nations Unies, au lendemain de l’Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale.

Sous la direction de Benjamin Netanyahu, Israël a évolué vers une solution de facto d’une seule nation, également du fleuve à la mer, dans laquelle seuls les Juifs ont tous les droits et les non-Juifs sont confrontés à une oppression légalisée et à un empiètement sur leurs propriétés occupées.

Les colonies israéliennes – considérées comme illégales par la communauté internationale – se sont étendues à la Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de Gaza ont été fermées. Netanyahu a déclaré qu’« Israël n’est pas un État de tous ses citoyens » mais « du peuple juif – et lui seul ».

Pour rester au pouvoir et entraver les tentatives visant à le poursuivre en justice pour corruption, Netanyahu a formé une coalition avec des partis nationalistes et religieux de droite. Son ministre de la Sécurité nationale, Itmar Ben-Gvir, a déclaré que Gaza devrait être « la nôtre » et que « les Palestiniens peuvent aller en… Arabie Saoudite ou ailleurs, comme l’Irak ou l’Iran ».

Les critiques rejettent l’Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas, 87 ans, comme « l’entrepreneur en matière de sécurité » d’Israël en Cisjordanie.

Avec ses deux millions d’habitants, la bande de Gaza, longue de 42 km, est souvent qualifiée de « plus grande prison à ciel ouvert au monde ».

Pourtant, malgré toute la haine et l’hostilité armée, un camp ne parviendra jamais à anéantir l’autre. Les pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, ont promis leur plein soutien à Israël et à son droit de répondre aux attaques du Hamas.

Tous ont une horreur réflexive du terrorisme, pour l’avoir vécu contre leur propre peuple. Mais il ne fait aucun doute qu’ils auraient du mal à tolérer un massacre collatéral disproportionné de civils alors qu’ils cherchent à « éradiquer » le Hamas.

La France a interdit les manifestations pro-palestiniennes et le gouvernement britannique a fourni des fonds supplémentaires pour la protection des écoles et institutions juives.

Au Moyen-Orient, les populations arabes exigeraient que leurs dirigeants interviennent si les Palestiniens se trouvaient confrontés à une menace existentielle. La présence d’environ 150 otages israéliens à Gaza complique encore davantage les options militaires.

Ceux qui décrivent la semaine dernière comme « le 11 septembre en Israël » devraient noter que les réponses les plus sévères ont échoué. Les invasions de l’Afghanistan et de l’Irak provoquées par les attaques contre l’Amérique n’ont éradiqué ni les talibans ni le terrorisme islamiste.

Les observateurs internationaux continuent de s’accrocher à une « solution à deux États » comme seule réponse au conflit millénaire entre Hébreux et Philistins.

Cette semaine, des organisations aussi diverses que la Ligue arabe, le Conseil de coopération conjoint UE-Golfe et le Premier ministre britannique et chef de l’opposition l’ont tous salué du bout des lèvres, même si cela n’a que peu de rapport avec les développements contemporains dans le territoire contesté. .

Ce n’est pas une coïncidence si l’attaque de ce mois-ci contre Israël a coïncidé avec le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, mais elle a mis en évidence une différence cruciale.

Le Hamas espère obtenir le soutien du monde arabe, mais il y a une réticence généralisée

1973 a été une attaque contre Israël par une coalition d’États-nations dirigée par l’Égypte et la Syrie. Le Hamas est un acteur non étatique qui conteste le contrôle politique de sa cause avec l’Autorité palestinienne (AP) et le Fatah. Le leader de l’AP, Abbas, a condamné le meurtre de civils « des deux côtés » et la Cisjordanie n’a pas encore manifesté son soutien total à l’attaque.

Le Hamas espère peut-être entraîner à son côté certains pays arabes dans le conflit, mais jusqu’à présent, il s’est montré nettement réticent à s’y joindre.

Avec les accords d’Abraham conclus sous l’administration Trump, Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis ont rejoint l’Égypte dans la normalisation de leurs relations avec Israël.

Le Royaume d’Arabie Saoudite, la puissance islamique dominante de la région, envisageait une démarche similaire. Le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saud semble plus attaché à la modernisation de la région selon ses conditions qu’à la cause historique des Palestiniens.

La République islamique non arabe d’Iran entretient les liens les plus étroits avec le Hamas et le Hezbollah. Mais l’Iran a nié avoir été l’instigateur de l’attaque contre Israël.

Sous l’égide de la Chine, l’Iran chiite a récemment rétabli des relations formelles avec son rival sunnite, l’Arabie saoudite. Au cours de la première semaine après l’attaque, même le Hezbollah, soutenu par l’Iran et basé au Liban, n’est allé pas plus loin que des gestes pour signifier son soutien.

Politiquement et économiquement, le Liban est un État en faillite. La Syrie voisine est enfermée dans sa propre guerre civile. Les régimes de tous ces pays craignent désormais l’irruption du terrorisme islamiste. Comme Israël, l’Égypte a fermé sa frontière avec Gaza en raison des liens étroits du Hamas avec les Frères musulmans.

Le dirigeant saoudien entretient des relations difficiles avec le président Biden. Certains ont laissé entendre qu’il souhaitait retarder le coup d’État diplomatique de rapprochement avec Israël pour le prochain président.

Ces calculs sont désormais obsolètes. Donald Trump, s’il était réélu, a également ouvertement encouragé le projet de Grand Israël de Netanyahu.

L’attaque a uni Israël à un moment de guerre, après une période où la société était amèrement divisée à cause du gouvernement extrémiste de Netanyahu. Il n’est cependant pas certain que sa position politique ait été renforcée.

L’enquêteur américain Frank Luntz prédit que l’incapacité des services de sécurité à empêcher l’attaque lui coûtera finalement son poste.

Pour l’instant, il a été contraint de former un cabinet d’urgence comprenant des dirigeants de l’opposition comme Benny Gantz. Une fois la guerre terminée, Israël pourra peut-être repenser sa direction.

S’il n’y a pas de solution à deux États, certains experts suggèrent qu’un État unique, inclusif et démocratique pourrait être une option.

Malgré toutes les horreurs actuelles, Israël, les puissances arabes régionales, les États-Unis et les nations européennes auront bientôt l’occasion de s’attaquer de manière appropriée à la question palestinienne, dont beaucoup espéraient qu’elle disparaissait à cause de la négligence.

L’autre option, celle d’une escalade de la violence et de la guerre, est trop horrible à envisager. Toutes les nations partageraient la responsabilité d’un échec politique atroce.