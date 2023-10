Adam Boulton : Starmer ne peut pas se permettre d’être « ennuyeux » – Les travaillistes doivent montrer qu’ils sont passés à la vitesse supérieure vers la victoire électorale | Actualités politiques

La victoire écrasante du Labour aux élections partielles de Rutherglen et West Hamilton n’est que le coup de pouce qu’espérait Sir Keir Starmer alors qu’il se dirige vers la conférence de son parti, où il veut consolider son image de Premier ministre en devenir.

C’est la première fois que les travaillistes a pris un siège du SNP lors d’une élection partielle à Westminster.

Si cela se répétait lors des prochaines élections générales, le basculement de 20 % en faveur de Michael Shanks, le nouveau député, donnerait Travail une quarantaine de sièges, ramenant le parti à la domination dont il jouissait avant la montée du nationalisme écossais au cours de la dernière décennie.

Même la moitié de ce total donnerait au parti travailliste un mur de tartan qui renforcerait ses chances de former un gouvernement majoritaire à Westminster plutôt qu’un parlement sans majorité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:57

« Nous sommes le parti du changement »



Mais malgré tout l’enthousiasme du Labour, l’affaire n’est pas encore conclue. Dans son introduction au manuel de la conférence annuelle du parti travailliste, qui débute ce week-end à Liverpool, la leader adjointe du parti travailliste Angela Rayner « Les travaillistes se préparent au pouvoir avec un plan à long terme visant à redonner à la Grande-Bretagne son avenir », mais elle insiste également sur le fait que « nous ne prendrons rien pour acquis ».

Son patron, Étoilese montre encore plus prudent et déclare à son parti : « Nous allons dans la bonne direction. Mais il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure. »

Cela laisse aux travaillistes deux tâches alors qu’ils se réunissent à Liverpool. Ils veulent se préparer au gouvernement – ​​en exposant leurs plans et en montrant au public qu’ils constituent une équipe digne de confiance et compétente au centre de la politique britannique.

Mais ils doivent d’abord gagner les prochaines élections, et chaque mot prononcé sur les rives de la Mersey sera scruté pour déterminer s’il est susceptible d’attirer ou de repousser les électeurs.

Image:

Sir Keir Starmer avec le leader travailliste écossais Anas Sarwar (au centre) et le nouveau député travailliste de Rutherglen et Hamilton West Michael Shanks (à gauche)





De nombreux députés conservateurs, représentants d’entreprises et lobbyistes n’ont pas pris la peine de se rendre au Conservateur conférence la semaine dernière à Manchester, sentant la fin d’une époque. Il y aura beaucoup plus de stands sponsorisés, de réceptions et de réunions parallèles à Liverpool, car des intérêts indépendants anticipent un changement de gouvernement.

À moins que des événements bouleversants ailleurs détournent l’attention de la conférence, le discours du leader de Starmer à 14 heures mardi après-midi sera l’heure la plus surveillée de sa vie. Il est auditionné pour devenir probablement le prochain Premier ministre.

La popularité de Starmer n’est pas à la hauteur de celle du parti

Chaque groupe de discussion, vox pop et enquête montre que les gens ne l’ont pas encore complètement apprécié. Ce que les gens pensent du chef du parti est un indicateur fort de la manière dont les gens voteront réellement.

La popularité de Starmer est à la traîne par rapport à celle des travaillistes.



Dimanche matin avec Trevor Phillips Regardez en direct chaque semaine le dimanche à 8h30 sur la chaîne Sky 501, Freeview 233, Virgin 602, le site Web et l’application Sky News ou YouTube. Appuyez ici pour en savoir plus

Dans le sondage YouGov post-conservateur pour le Times, le Parti travailliste est largement en tête avec 45 % d’intentions de vote, mais Starmer ne classe que 34 % comme « meilleur Premier ministre ». Rishi Sunak sur 25 %, c’est à peu près le même que les 25 % de son parti.

Les nuages ​​de mots montrant les descriptions que les gens ordinaires attachent à Sunak mettent en évidence « riche », « lui-même » et « l’argent ».

Starmer devient « ennuyeux », « ennuyeux », « peu fiable » et « faible ». Les deux dirigeants ont remarqué ces fouilles et se frappent régulièrement dans leurs échanges.

À Liverpool, Starmer devra être plus dur avec son adversaire que de se moquer de lui parce qu’il est super riche et déconnecté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:52

Discours du Premier ministre : trois points à retenir



Dans le discours de son chef la semaine dernière, Sunak a tenté de se présenter comme le candidat du « changement ». Il s’est dissocié des cinq derniers premiers ministres conservateurs et a fait volte-face. programme ferroviaire complet HS2 que lui, David Cameron et Boris Johnson ont tous soutenu auparavant.

Pourtant, jusqu’à présent, le public a été plus réceptif aux accusations de « volte-face » portées à plusieurs reprises par les militants conservateurs contre Starmer.

C’était là l’objet de l’attaque personnelle de Sunak contre lui la semaine dernière.

« Le pire chez Sir Keir, c’est qu’il dit tout ce qu’il pense qui lui sera le plus bénéfique », a déclaré le Premier ministre à son auditoire à Manchester. « Peu importe qu’il puisse le livrer, peu importe si c’est vrai, peu importe s’il a dit le contraire il y a quelques semaines ou quelques mois. »

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Le service de Starmer en tant que membre fidèle de celui de Jeremy Corbyn Le cabinet fantôme et ses réponses politiques changeantes au choc du Brexit sont des éléments clés pour l’accusation.

Starmer a résolu le premier en expulsant Corbyn du parti travailliste et en abandonnant les engagements politiques corbynites qu’il avait pris pour se faire élire.

Starmer a évité un piège évident, mais pourrait être confronté à des problèmes en Europe

L’Europe pourrait encore lui poser des problèmes à Liverpool.

Les travaillistes n’ont accepté qu’à contrecœur les limites strictes qu’il a imposées aux futurs liens avec l’UE et les dirigeants repoussent les appels de la base en faveur d’un débat sur la politique européenne lors de la conférence.

Les travaillistes ont déjà approuvé la proposition de Sunak de éliminer progressivement les ventes de tabac ce siècle, et peut facilement naviguer dans sa deuxième idée de conférence de réformer les baccalauréats au cours de la prochaine décennie.

En acceptant que Sunak abandonne HS2 parce que le « boulet de démolition » conservateur a déjà fait son travail, Starmer a esquivé le piège le plus évident qui lui était tendu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:57

Le PM annonce le lancement du « Réseau Nord »



Les conservateurs ne pourront pas le contester sur la manière dont HS2 sera financé, ni sur les projets routiers et ferroviaires du « Réseau Nord » vers lesquels Sunak dit qu’il redirigera 36 milliards de livres sterling d’économies.

La chancelière fantôme Rachel Reeves gardera une emprise de fer sur les dépenses, mais certains à Liverpool seront déçus par Starmer, s’alignant une fois de plus sur les plans des conservateurs.

Le discours de Starmer devra aller au-delà du « si ce n’est pas eux, pourquoi nous ? »

Au grand scandale des grands conservateurs, les travaillistes disposent d’un avantage significatif cette année.

L’ordre annuel traditionnel des conférences est celui des libéraux-démocrates d’abord, puis des travaillistes, puis des conservateurs. Cet automne, plus par accident que par intention, le parti travailliste sera le dernier.

Starmer et son équipe auront le dernier mot dans ce qui est généralement considéré comme la dernière saison de campagne de conférence avant les élections.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

Le leader travailliste critique le Premier ministre pour ne pas avoir résolu la crise du coût de la vie



La semaine dernière, Sunak a évité de parler du logement et de la crise du coût de la vie et n’a pas abordé en détail les grèves des cheminots et des médecins ou la manière dont il prévoit d’atteindre le zéro net, « d’arrêter les bateaux » ou de stimuler la croissance économique.

Les syndicats ont la possibilité de traiter de tous ces sujets, qui figurent en tête des préoccupations de la plupart des gens.

Chaque jour, les principaux débats de la conférence ont été appelés Mission Plénières, sur les cinq « missions » que Starmer s’est fixées au début de l’année : une croissance soutenue, des rues sûres, le NHS, la mobilité sociale et l’énergie verte.

Mais le discours de Starmer devra aller au-delà du « si ce n’est pas eux, pourquoi nous ? »

Il doit également ridiculiser la tentative de Sunak d’échapper au record conservateur en se faisant passer pour le véritable candidat au changement.

Un haut responsable travailliste a comparé le changement de Sunak à un serpent qui mue, soulignant que Theresa May, Boris Johnson et Liz Truss ont tous essayé la même astuce : « votez pour nous pour nous maintenir au pouvoir afin que nous puissions tout changer ».

L’ancien directeur du ministère public ne peut pas se permettre d’être « ennuyeux ». Pour saisir l’instant, il lui faudra invoquer plus de fureur à la Neil Kinnock ou de mépris à la Tony Blair qu’il n’en a réussi jusqu’à présent.

Que Starmer soulève le toit ou non, les délégués travaillistes redeviendront sobres dans les 24 heures suivant leur départ de Liverpool. Jeudi prochain, le parti sera confronté à des épreuves redoutables lors de deux élections partielles en Angleterre dans des circonscriptions détenues par les conservateurs.

Dans l’ancien siège de Nadine Dorries, Mid Bedfordshire, un écart de 19 % de la part des conservateurs suffirait – le parti a remporté Selby & Ainsty cet été avec un écart de 23 %. Mais les principaux partis d’opposition s’affrontent et pourraient finir par diviser le vote anti-conservateur.

L’autre contestation à Tamworth, provoquée par la démission du whip conservateur Chris Pincher, démontre les changements dans le paysage politique que l’Angleterre a connu depuis la dernière fois que les travaillistes menaçaient sérieusement le gouvernement conservateur en place – et la difficulté du défi auquel sont confrontés Starmer et son parti. faire la fête.

En 1996, pour Sky News, j’ai couvert une autre élection partielle à Tamworth – ou South East Staffordshire, comme on appelait alors à peu près la même circonscription.

Le nouveau leader travailliste, Tony Blair, était en pleine position et les travaillistes ont remporté le siège des conservateurs avec un score de 22 %.

Image:

Blair s’exprimant à la conférence du Parti travailliste en 1996





Le nouveau député Brian Jenkins a occupé Tamworth tout au long des années du New Labour jusqu’en 2010. Personne ne parle cette fois des chances de victoire du Labour aux élections partielles à Tamworth – même si cela prendrait cette fois-ci un tournant presque identique à celui de l’époque.

Tamworth et ses environs ont voté massivement en faveur du Brexit et cela a beaucoup changé. Dans le Pays Noir voisin, le Parti travailliste ne possède plus que trois des 13 sièges qu’il détenait à l’époque de Blair.

Peu importe le vent chaud de la conférence du parti, les victoires travaillistes dans l’une ou les deux de ces élections partielles anglaises montreraient vraiment que Sir Keir Starmer a fait passer le parti travailliste à la vitesse supérieure vers la victoire aux élections générales.