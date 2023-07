Adam Boulton: Pourquoi Sunak et Biden ont du mal à maintenir en vie une étincelle de relation spéciale | Politique Nouvelles

Lundi marquera la sixième rencontre entre le Premier ministre Rishi Sunak et le président américain Joe Biden – et leur septième rencontre en tout, car les deux étaient à des fonctions officielles pour les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre dernier lors de l’interrègne de Liz Truss.

Le président n’a pas assisté au couronnement du roi – c’est une pratique normale. Aucun de ses prédécesseurs ne l’a fait non plus.

Pourtant, en cette ère des médias sociaux très surveillée, il est impatient de rendre hommage à Le roi Charles IIIde chef d’Etat à chef d’Etat.

Sa visite au château de Windsor lundi sera le clou de son bref séjour au Royaume-Uni.

Aucune conférence de presse conjointe ou déclaration publique majeure n’est prévue avec le Premier ministre ou le roi.

C’est peut-être aussi bien puisque Biden a lutté avec le nom de Sunak dans le passé et l’a appelé « Monsieur le Président » la dernière fois qu’ils se sont rencontrés.

Les deux administrations ont publié des déclarations sans surprise avant la date Sunak-Biden.

Le numéro 10 a déclaré que cela « reflète la relation solide entre les États-Unis et le Royaume-Uni ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a expliqué que le président venait à Londres « pour renforcer davantage les relations étroites entre nos deux nations ».

Ce qui semble irriter certains dirigeants politiques britanniques, c’est que les États-Unis traitent le Royaume-Uni comme ils traitent ses autres principaux alliés en Europe. Ils ne ressentent rien de « spécial » à ce sujet.

Au cours des derniers jours, l’ancien ministre du cabinet Sir Jacob Rees Mogg a marmonné sur « l’état de décomposition de la relation spéciale » après la candidature ratée du secrétaire à la Défense Ben Wallace pour être le prochain secrétaire général de l’OTAN et l’émergence de la Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne comme favori.

Malgré toute l’énergie névrotique avec laquelle les acteurs de la politique britannique scrutent les relations transatlantiques, la visite de Biden ici n’a rien de spécial.

natte nordique

Le président américain s’occupe généralement de certaines affaires bilatérales parallèlement à sa présence lors de conférences et de célébrations multinationales.

Le principal élément du swing européen de cinq jours de Biden est l’urgence ukrainienne OTAN Sommet à Vilnius, Lituanie, mardi et mercredi prochains.

Sunak manque des PMQ pour une deuxième semaine consécutive pour être là aussi.

La dernière étape de Biden avant de rentrer chez lui jeudi sera Helsinki, en Finlande, pour un « Sommet des dirigeants américano-nordiques ».

La Finlande récemment a abandonné la neutralité pour rejoindre l’OTAN. La Suède essaie de faire de même mais est bloquée par la Turquie. Les deux pays ont de longues frontières terrestres avec la Russie.

Lors de leur réunion à Washington DC avant les sommets, Biden a déclaré au Premier ministre suédois Ulf Kristersson qu’il « attend avec impatience votre adhésion ».

Avec le soutien de son collègue chef d’homme fort Viktor Orban de Hongrieprésident de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan met son veto à la candidature de la Suède, affirmant que le pays est un refuge pour les séparatistes kurdes.

Soulignant leur rôle continu de force dominante dans la géopolitique européenne, les États-Unis sont le seul pays à avoir une influence significative sur Erdogan.

Biden autorisera la fourniture de Avions de chasse F-16 à la Turquie en échange d’un feu vert à la Suède. Le Congrès américain insiste sur le fait que la Turquie doit d’abord cligner des yeux.

La Suède se classera avec l’Ukraine comme la question la plus vitale à l’ordre du jour à Vilnius, bien que les chances d’une percée immédiate soient minimisées.

La diplomatie des F-16 a peut-être également joué un rôle dans la réticence de Biden à soutenir Wallace pour l’OTAN, malgré les appels de Sunak lors de leur réunion bilatérale à la Maison Blanche le mois dernier.

Wallace a toujours été en tête en préconisant un soutien militaire à l’Ukraine.

Les États-Unis se sont montrés plus prudents, même s’ils restent matériellement de loin le premier fournisseur d’aide.

Les forces britanniques ne sont pas équipées de F-16 de fabrication américaine.

Wallace a encore devancé la politique américaine lorsqu’il a exhorté les pays qui ont des combattants à les fournir à l’effort de guerre ukrainien et a proposé de mettre en place Programmes de formation F-16 pour les pilotes ukrainiens dans ce pays.

Historiquement, notamment au cours de deux guerres mondiales, le Royaume-Uni s’est souvent retrouvé à demander aux États-Unis de s’engager davantage dans un conflit.

Le Royaume-Uni a obtenu le leadership de l’OTAN au moment où les deux pays étaient le plus étroitement synchronisés. Le premier secrétaire général, Lord Hastings Ismay, était le conseiller militaire de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1984, l’ancien ministre des Affaires étrangères Peter Carrington a obtenu le poste au plus fort de l’admiration mutuelle entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan.

Tony Blair avait des relations tout aussi étroites avec Bill Clinton lorsque George Robertson a pris ses fonctions en 1999, même si le Premier ministre avait réussi à s’appuyer sur le président pour envoyer des forces dans les Balkans.

Ce n’est pas le moment.

Déception américaine

L’OTAN a été créée en tant qu’alliance défensive pendant la période de reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Elle compte actuellement 31 pays membres.

Par convention, un Américain occupe le poste militaire le plus élevé de SACEUR – Commandant suprême allié en Europe.

Un Européen est le secrétaire général de l’OTAN, le chef civil de l’organisation et le chef de la diplomatie – sous réserve de l’accord américain.

Avec trois secrétaires généraux britanniques à ce jour, le Royaume-Uni occupe déjà la première place avec les Pays-Bas.

La Belgique et l’Italie ont eu deux nominations réussies.

L’Allemagne, l’Espagne, le Danemark et la Norvège en ont eu un chacun. Les 15 secrétaires généraux ont tous été des hommes.

Le schéma du trafic diplomatique a été interrompu par la Pandémie de covid.

La Grande-Bretagne a également dû faire face aux conséquences de quitter l’UE: à la fois la perception qu’il n’était plus un allié fiable et la déception de l’Amérique que le Royaume-Uni ne puisse plus être son « pont » vers l’Europe.

Les styles non-conformistes de Boris Johnson et Liz Truss a provoqué une luxation supplémentaire. Sunak a rétabli la normalité avec succès et les États-Unis ont réagi.

Sunak a rencontré le président lorsqu’ils ont tous deux participé aux réunions du G20, du G7 et le sommet trilatéral sur la défense AUKUS en Californie.

Biden a également assisté à des événements d’une importance particulière ici, tels que Les funérailles de la reine Elizabeth II et le 25e anniversaire de l’accord du Vendredi saint.

Il a dit qu’il était allé à Belfast « pour s’assurer que les Britanniques ne se trompent pas ».

Le président a donné tout le crédit à Sunak pour le Cadre de Windsor. Il n’y a aucune preuve que « l’Irlandais » Joe Biden ait retenu contre lui les périodes de service de Ben Wallace en tant qu’officier de l’armée pendant les troubles en Irlande du Nord.

Poste vacant à l’OTAN

Biden mis à part, Wallace dit à ses amis depuis des mois que les relations internationales actuelles rendaient très peu probable que lui ou tout autre citoyen britannique obtienne le poste de l’OTAN cette fois.

Mme von der Leyen n’est pas encore candidate officielle mais elle correspond au projet de loi.

La prolongation d’un an accordée au secrétaire général Jens Stoltenberg signifie que son premier mandat à Bruxelles arrivera à son terme au moment même où la vacance au sein de l’OTAN surviendra.

À un peu moins de six ans, elle a été la plus ancienne ministre de la Défense allemande de ce siècle, bien que certains se soient moqués de sa performance.

Elle est diplômée en médecine et a sept enfants. Parlant couramment le français, l’allemand et l’anglais, elle a noué de solides relations de travail avec des dirigeants tels que Biden et Le président français Emmanuel Macron.

Il n’y a jamais eu de secrétaire général français parce que la France a choisi d’entrer et de sortir du commandement central de l’OTAN.

L’Ukraine a changé l’opinion de Macron selon laquelle l’OTAN était en « mort cérébrale ». Il insiste désormais pour que le prochain secrétaire général soit issu d’un Etat membre de l’UE, comme c’était le cas jusqu’à présent.

D’ici la fin de la semaine prochaine, il devrait être clair si Mme von der Leyen est la favorite de l’OTAN ou si elle souhaite un second mandat à la tête de la Commission européenne.

Un changement dans l’équilibre des pouvoirs lors des élections au Parlement européen de l’année prochaine pourrait remettre en question cette option.

Lorsque les dirigeants de l’OTAN se réuniront pour célébrer le sommet du 75e anniversaire à Washington DC dans plus d’un an, le guerre en ukraine sera dans un endroit complètement différent de celui où il se trouve aujourd’hui.

La Suède est peut-être devenue membre de l’OTAN d’ici là. L’Europe devra peut-être même faire ses propres plans pour une éventuelle deuxième Donald Trump présidence, alors que Biden et Sunak font face à des élections difficiles.

Quel que soit le travail pour lequel elle ira, l’avenir politique de Mme von der Leyen semblera beaucoup plus certain que le leur.

En ce qui concerne 2024, il n’y a pas lieu de s’enthousiasmer à l’idée que Sunak rencontre Biden, à nouveau lundi.