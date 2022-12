Adam Boulton: Les lueurs d’espoir et les raisons d’être joyeux à la fin de 2022 | Nouvelles du Royaume-Uni

2022 a été une année difficile, au cours de laquelle le Royaume-Uni a souvent été plus durement touché que ses pairs du G7 – le club des démocraties les plus riches du monde.

L’attaque sanglante de la Russie contre l’Ukraine conduit à des hausses spectaculaires des coûts de l’énergie.

Un mondial crise du coût de la vie a été stimulée par la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt.

Au Royaume-Uni, les travailleurs en difficulté du secteur public sont en grève.

L’instabilité politique sans précédent du Parti conservateur au pouvoir signifie qu’il y a eu trois Premiers ministres différents la même année.

Pendant ce temps, des milliards d’entre nous sont aux prises avec la technologie numérique et la connectivité. Certains craignent que les médias sociaux ne rendent impossible la démocratie représentative traditionnelle tout en donnant le pouvoir aux autocrates et aux entreprises irresponsables. La communication en ligne nous a certainement rendus plus en colère et moins tolérants envers les autres.

La population mondiale a dépassé huit milliards de personnes cette année, augmentant encore la pression existentielle que l’humanité exerce sur la planète. Les phénomènes météorologiques extrêmes attribués au réchauffement climatique sont plus fréquents que jamais.

À l’échelle mondiale, la pandémie de COVID a fait plus de six millions de morts, et ce n’est pas fini non plus, avec un million de décès supplémentaires prévus en Chine alors que le Parti communiste annule sa politique zéro COVID.

Pris ensemble, ces problèmes brossent un tableau sombre de la vie en 2022, mais alors que nous essayons d’y faire face, il y a des lueurs d’espoir. Alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, je veux lever la morosité et trouver quelques raisons d’être joyeux.

L’espoir et l’unité émergent de la guerre en Ukraine

Image:

Les Ukrainiens célèbrent le retrait de la Russie de Kherson en novembre



Personne ne devrait minimiser l’horreur de la guerre en Ukraine, qui a fait des dizaines de milliers de morts des deux côtés et qui subit toujours la destruction délibérée par un agresseur d’un État européen moderne. La supériorité de taille de la Russie peut encore signifier que l’Ukraine ne récupère jamais tout son territoire.

Pourtant, le cours de la guerre jusqu’à présent a confondu tous du président Vladimir Poutine calculs et a brisé les rêves des régimes dictatoriaux ailleurs. La Russie n’a pas conquis en quelques jours.

Les démocraties occidentales ne se sont pas révélées faibles et vénales. L’Otan n’est pas en “mort cérébrale”, comme le raillait le président Emmanuel Macron il y a quelques années. Elle est plus forte, la Finlande et la Suède rejoignant l’alliance militaire.

Dirigés par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Pologne, les pays occidentaux ont donné des milliards de dollars en aide militaire tout en accueillant des réfugiés. Tout aussi important, la soif de liberté, de paix et de démocratie du peuple ukrainien et de ses dirigeants, soulignée par le président Volodymyr Zelensky dans son allocution passionnée devant la session conjointe du Congrès américain, nous a rappelé à tous les valeurs qui doivent nous unir et qui valent la peine de se battre.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Malgré tous leurs défauts, les Premiers ministres Boris Johnson et Liz Truss ont apporté un soutien solide à l’Ukraine, même si cela allait à l’encontre de leur principale politique étrangère post-Brexit consistant à se détourner de l’Europe. Désormais, les gouvernements britanniques comprendront probablement l’importance de bonnes relations avec le bloc commercial le plus proche et le plus important du Royaume-Uni, basées sur une coopération pratique plutôt que sur l’idéologie.

Une saine démocratie

Il n’y a pas de retour en arrière sur la sortie de l’UE. Mais le Royaume-Uni a la chance d’entrer dans une nouvelle phase sans être obsédé par la question de l’Europe, qui a harcelé le parti conservateur au moins depuis les années 1990, tourmentant la nation dans le processus.

Les gouvernements conservateurs n’ont plus d’excuse pour se distraire de traiter directement de questions plus importantes telles que la croissance, la productivité et l’équité.

Si le parti au pouvoir ne s’adapte pas et ne résout pas ces problèmes, les sondages d’opinion et les récentes élections locales et partielles suggèrent que l’électorat pourrait être prêt à opérer un changement.

Quel que soit le résultat des prochaines élections, c’est le signe d’une saine démocratie. Quelque chose dont les peuples de plus en plus agités de Russie, de Chine et d’Iran, par exemple, ne peuvent pas profiter.

Lors des élections en Occident cette année, le vent a semblé se retourner contre les dirigeants populistes ayant des liens avec la Russie.

Les candidats les plus associés à Donald Trump, qui a qualifié Poutine de “génie”, se sont mal comportés lors des élections de mi-mandat de novembre. Les démocrates ont gardé le contrôle du Sénat. En France, le président Macron a été réélu en avril, battant un défi de Marine Le Pen du Rassemblement national d’extrême droite.

Technologie future révolutionnaire

Image:

Des scientifiques américains ont réalisé la toute première expérience de fusion nucléaire pour obtenir un gain d’énergie net



À l’ère des communications modernes, le monde ne doit pas et ne peut pas se démondialiser. Le choc de la perte de l’énergie russe a cependant conduit à mettre davantage l’accent sur l’importance de produire notre propre énergie verte et de commercer avec des partenaires amicaux et stables.

2022 sera une année record pour la mise en service de programmes d’énergies renouvelables, une tendance qui s’accélérait déjà avant l’invasion ukrainienne.

D’autres percées scientifiques cette année indiquent des technologies futures révolutionnaires. Aux États-Unis, des expérimentateurs ont pour la première fois réalisé la fusion atomique, produisant plus d’énergie que celle utilisée pour la déclencher.

Des scientifiques chinois affirment avoir trouvé un moyen de produire de l’hydrogène en électrolysant de l’eau salée. Appliqué à l’échelle industrielle, cela augmenterait considérablement l’offre et le bon marché d’un carburant potentiellement “vert”.

Un cas test en Amazonie

Image:

Un militant du climat manifeste lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte



Il y a eu deux importantes réunions mondiales sur l’environnement cette année – la COP27 en Égypte sur le changement climatique et la COP15 au Canada sur la biodiversité.

Ni l’un ni l’autre n’étaient dramatiques, mais les deux réaffirmaient des engagements allant déjà dans la bonne direction. Surtout, lors des deux sommets, les pays les plus riches ont convenu de supprimer l’un des plus grands obstacles à une progression plus rapide.

Ils ont accepté, bien que beaucoup plus en principe que dans la pratique, de payer les nations les plus pauvres pour les pertes et dommages causés par l’industrialisation occidentale et de protéger les écosystèmes vitaux. Les deux sont des batailles contre le temps et le rythme de la dégradation.

Le Brésil sera un cas test. La déforestation en Amazonie a augmenté de manière catastrophique sous les encouragements du président sortant Jair Bolsonaro. Lula da Silva, qui prend ses fonctions en janvier, a fait campagne avec succès sur un engagement de zéro déforestation dans les forêts tropicales, les zones humides et la savane. Il a reconduit dans ses fonctions un ministre de l’environnement très engagé,

Marina Silva, et a augmenté le budget pour lutter contre la destruction.

Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé

68,7% de la population mondiale a désormais reçu au moins une dose d’un vaccin COVID. Au total, treize milliards de doses ont été distribuées. La capacité de la maladie à tuer diminue.

Un vaccin contre le paludisme est également devenu une possibilité réelle cette année. L’espérance de vie dans le monde est passée à 73 ans en 2022, quoique de 0,24 %. Une femme née en Grande-Bretagne cette année peut espérer vivre jusqu’à 83 ans, soit 21 ans de progrès sur la durée de vie moyenne des femmes en 1926, l’année de la naissance de la reine Elizabeth II.

L’augmentation de l’espérance de vie plafonne au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les progrès les plus spectaculaires se situent dans les pays les plus pauvres. Aujourd’hui, 9,2 % de la population mondiale vit dans ce qui est défini comme l’extrême pauvreté, contre 36 % en 1990. Cela représente tout de même plus d’un milliard de personnes. Au cours de la même période, les décès d’enfants de cinq ans et moins sont passés de 34 200 par jour à 14 200.

Les pionniers pensent que l’humanité est au bord d’une transformation beaucoup plus importante en médecine préventive et thérapeutique – grâce à l’utilisation de la technologie de l’IA pour cartographier le génome et les protéines humaines, et aux possibilités de l’édition de gènes dite CRISPR.

Un meilleur univers technologique

Nous ne contrôlons pas la façon dont la technologie en ligne change presque tous les aspects de nos vies. Les régimes autoritaires l’utilisent pour contrôler l’information et leurs propres citoyens. Dans les sociétés libres, les trolls et les théoriciens du complot envoient des mensonges dans le monde entier, aidés par des robots de nations hostiles.

Les gens ordinaires vont sur les réseaux sociaux pour vilipender les autres et les “annuler”. La fureur des deux côtés à propos des commentaires désinvoltes et vicieux de Jeremy Clarkson sur Meghan Markle n’en est que le dernier exemple.

Pendant ce temps, les entreprises technologiques et les entrepreneurs sont devenus absurdement riches.

Lire la suite:

D’où viennent nos traditions de Noël ?

Les rédacteurs de Sky News donnent leur verdict sur ce qui pourrait arriver ensuite

En 2022, nous avons commencé à répondre à cette stupidité de manière hésitante. Le gouvernement américain a légiféré contre le transfert de technologies stratégiquement vitales à la Chine. Le gouvernement britannique a examiné des questions essentielles dans le projet de loi sur la sécurité en ligne. L’UE a agi contre les cartels technologiques américains.

L’effondrement de FTX dans la fraude a fait éclater la bulle de la crypto-monnaie. La mauvaise gestion humiliante d’Elon Musk sur Twitter a montré au monde que les génies de la technologie n’ont pas toutes les réponses. Un univers technologique meilleur, moins inégal, devrait émerger de tout cela, notamment parce que les générations montantes y grandissent.

Au-delà du métaverse, creuser profondément dans les mondes de la politique, de la santé et de l’environnement révèle quelques raisons d’être joyeux en cette fin d’année.

Tout de même en 2023, comme les enseignants l’écrivent au bas des bulletins, DOIT FAIRE MIEUX.