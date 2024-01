Adam Boulton : Les conservateurs ont-ils un désir de mort ? | Actualités politiques

Isaac Levido, le responsable de la campagne électorale générale conservatrice, ne s’est pas retenu.

“Laissez-moi être clair”, a-t-il déclaré aux députés conservateurs lors d’une réunion à huis clos lundi dernier : “Les partis divisés échouent”. Beaucoup de bien qui a fait le premier ministre.

Le lendemain, 60 Conservateur Les députés ont voté, en vain, pour un amendement au mépris du projet de loi du gouvernement visant à maintenir le projet d’expulsion du Rwanda largement conforme à la loi.

Dernières nouvelles politiques : l’allusion à des réductions d’impôts abandonnée par Rishi Sunak

Parmi les rebelles figurait l’ancien ministre de l’Intérieur Suella Bravermanson adjoint Robert Jenrick et trois démissionnaires d’emplois salariés, dont Lee Andersonle vice-président du parti bruyant.

La révolte s’est atténuée lors de la “troisième lecture” de fond mercredi.

Plus de 40 d’entre eux se sont réunis avant le vote et ont renoncé à faire adopter le projet de loi, et probablement eux-mêmes et le gouvernement avec lui. Seulement 11 se sont rebellés.

Pourtant, il était difficile pour le Premier ministre de se vanter que « le Parti conservateur s’est uni » lors d’une conférence de presse spécialement convoquée le lendemain.

Des sources ont informé le rédacteur politique de Sky Beth Rigby que plusieurs « lettres étaient arrivées » de députés conservateurs exigeant un vote de censure à l’égard de Sunak.

Quelle suite pour le projet de loi sur le Rwanda ?



Un tel comportement soulève la question suivante : « Les conservateurs, en tant que parti gouvernemental, désirent-ils mourir ? » Autrement dit : « Veulent-ils sincèrement gagner les prochaines élections ?

Le public est averti lorsqu’un parti est divisé. Les derniers chiffres de décembre montrent que les conservateurs sont divisés à 70 % et unis à 8 %.

La société de sondage YouGov mène une enquête sur cette question pour les conservateurs. Les mâchoires de la désillusion se sont ouvertes en janvier 2022, au plus fort des révélations du « partygate », et sont restées grandes ouvertes depuis.

Le travail Une large avance dans les sondages d’opinion est également en place depuis deux ans.

Deux sondages YouGov de la semaine dernière suggèrent que la situation est en train de s’amplifier.

Une vaste enquête menée dans des circonscriptions clés, commandée par une faction de droite nouvellement formée se faisant appeler l’Alliance conservatrice britannique, a montré que le parti était sur le point de perdre 196 sièges, soit seulement 169 députés contre 385 pour les travaillistes.

Suivant le sondage mensuel régulier du Times, menée cette semaine, a donné au Parti travailliste une avance accrue de 27 points dans les intentions de vote, de 47% à 20%, le Parti réformiste de Nigel Farage arrivant en troisième position avec 12%.

Dans des circonstances aussi désastreuses, le Premier ministre s’en tient désormais au conseil d’Isaac Levido et affirme que les conservateurs sont unis.

Sunak met en garde les Lords contre le projet de loi sur le Rwanda



Il ne parvient à les maintenir ensemble qu’en se rapprochant constamment de la position des rebelles de droite. Il a refusé de punir, ou de retirer le chef du parti, ceux qui ont voté contre le gouvernement sur le projet de loi sur le Rwanda.

Au lieu de cela, Sunak a confirmé cette semaine qu’il ordonnerait aux fonctionnaires d’ignorer les soi-disant “commande pyjama” de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en vertu de l’article 39, pour mettre un terme aux expulsions.

Lui et ses ministres ont adopté la rhétorique nativiste consistant à décrire la CEDH comme un « tribunal étranger ». Le Royaume-Uni est membre fondateur de la Cour internationale depuis 1959 et un Britannique siège parmi ses juges. Ce n’est pas une institution européenne.

Certains rebelles sont des vétérans des délibérations post-référendum sur le Brexit qui ont fait tomber Theresa May. Quels que soient les mouvements qu’elle faisait dans leur direction, cela ne suffisait jamais.

D’autres, comme Lee Anderson, ont été élus en 2019 dans le sillage de Boris Johnson. Bathétiquement, Anderson s’est abstenu lors du vote final parce qu’il ne pouvait pas supporter les moqueries du parti travailliste lorsqu’il est entré dans le lobby du vote « non ».

Un bateau transportant des migrants aperçu en train de traverser la Manche



C’était une faiblesse momentanée. Les rebelles n’ont aucun intérêt au compromis et font déjà pression pour que le Royaume-Uni se retire de la CEDH quoi qu’il arrive, plaçant ainsi ce pays aux côtés de la Russie et de la Biélorussie en Europe.

Le Premier ministre affirme que son plan pour le Rwanda est la “volonté du peuple”. Cela ne figurait pas dans le programme du Parti conservateur en 2019, bien que Boris Johnson ait ensuite lancé l’idée.

Une majorité du grand public, 53%, estime que cela ne serait pas “efficace”. 40 % souhaitent son abandon, contre 37 % qui déclarent aller de l’avant.

Un député conservateur explique pourquoi il a voté pour le Rwanda



Les migrants transmanche sont une manifestation dramatique du nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni, mais ne représentent qu’une fraction du total net record, plus de 600 000 par an, arrivant actuellement au Royaume-Uni.

De l’aveu commun, le nombre de personnes qui seraient envoyées au Rwanda si le projet était mis en place est encore plus réduit. La politique « Stop aux bateaux » de Sunak est presque une diversion par rapport aux problèmes complexes soulevés par la migration massive.

Sunak attire l’attention sur le fait que les travaillistes déclarent qu’ils abandonneraient le projet rwandais “même s’il fonctionnait”. Il continue de dire aux électeurs que les travaillistes n’ont aucun plan, quelle que soit la politique qu’ils élaborent. Pour l’instant, cela ne semble pas non plus être préjudiciable Étoile ou sa fête.

Mais 46 % des électeurs conservateurs en 2019 ont déclaré que le projet rwandais serait efficace, et ils sont encore plus nombreux, 63 %, à souhaiter que le gouvernement poursuive cette politique.

En vérité, Sunak semble plus soucieux de maintenir la majorité de sa base électorale unie que de réaliser « la volonté du peuple ».

Cliquez pour vous abonner à Politics at Jack and Sam’s partout où vous obtenez vos podcasts

L’immigration est une préoccupation majeure pour certains électeurs, mais toutes les catégories et classes sociales affirment que l’économie et le coût de la vie comptent davantage pour eux.

Là encore, les députés conservateurs sont divisés et se disputent entre eux, exigeant constamment que le Premier ministre et le chancelier Jeremy Hunt aillent plus loin dans les réductions d’impôts que ce qu’ils estiment que le pays peut se permettre.

Le budget du 6 mars sera un test pour savoir s’ils résistent ou succombent à cette pression.

En savoir plus:

Le Premier ministre est « clair » : il ignorera le droit international pour expulser les demandeurs d’asile

Sunak met les Lords au défi d’adopter le projet de loi – que se passe-t-il ensuite ?

Il s’agit d’une version limitée de l’histoire, donc malheureusement ce contenu n’est pas disponible.



Ouvrir la version complète



De nombreux députés conservateurs pensent que leur « chemin étroit » vers la victoire électorale est en train de disparaître. La victoire n’est donc plus une priorité. Ils s’intéressent davantage à ce qui arrive à leur parti et à leur propre carrière après une défaite.

Au moins 54 d’entre eux ont abandonné et prennent leur retraite. Ceux qui crient le plus fort à la menace réformiste veulent orienter la politique du parti vers Farage direction.

Farage semble être plus populaire que Sunak auprès des membres vieillissants du parti qui choisiront le prochain chef conservateur, mais celui-ci n’est pas éligible.

Braverman, Jenrick, Badenoch et d’autres se positionnent déjà pour le poste vacant qu’ils pensent que la défaite créera.

Ceux de l’autre côté du parti, One Nation, et qui ont réussi à survivre aux purges de l’ère Johnson, sont loyaux mais par sympathie pour la direction dans laquelle il évolue. Ils ne s’attendent pas à remporter les prochaines élections.

Un député fait une gaffe au Rwanda lors du débat à la Chambre des Communes



Certains estiment que les conservateurs devront élire un autre extrémiste à la tête, et perdre à nouveau, avant de pouvoir « récupérer leur parti » – comme l’a dit un jour Neil Kinnock du Labour.

Il est intéressant de noter que la nouvelle liste de députés conservateurs sera probablement plus modérée, étant donné la prépondérance des nouveaux candidats centristes actuellement sélectionnés, couplée à la probable défaite de nombreux conservateurs du « mur rouge ».

Sunak espère rester au pouvoir au moins jusqu’à l’automne. Avant cela, les conservateurs seront confrontés à des élections parlementaires partielles à Wellingborough et Kingswood et probablement à Blackpool North.

Il sera difficile de conserver la récente forme électorale du parti. Ensuite, il y a les élections locales à Londres et ailleurs. De tels tests sont autant susceptibles de diviser que d’unir son parti derrière lui.

Quelque chose pourrait arriver. Les travaillistes ont besoin d’un record pour former un gouvernement majoritaire et personne, et encore moins Keir Starmer et son équipe, ne s’attend à ce qu’ils obtiennent d’aussi bons résultats le jour du scrutin que dans les sondages d’opinion actuels.

Pourtant, dans l’état actuel des choses, l’avertissement d’Issac Levido et la réaction dédaigneuse des conservateurs pourraient bien être inscrits dans la chronique d’une mort politique annoncée.