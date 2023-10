En 1989, beaucoup d’entre nous pensaient que tout était fini, à l’exception des cris.

La guerre froide était terminée. Le mur de Berlin est tombé.

Cet été-là, le politologue américain Francis Fukuyama publie son célèbre essai The End Of History ? postulant : « Ce à quoi nous assistons peut-être n’est pas seulement la fin de la guerre froide, ou le passage d’une période particulière de l’histoire d’après-guerre, mais la fin de l’histoire en tant que telle : c’est-à-dire le point final de l’évolution idéologique et de l’humanité de l’humanité. l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de gouvernement humain.

Israël-Gaza : la guerre contre le Hamas dans la « prochaine étape »

Avec un recul aiguisé par le Hamas attaque contre Israël le 7 octobre, il s’avère que le Nouvel Ordre Mondial, « le moment unipolaire », lorsque les États-Unis dominaient la politique et l’économie mondiales sans adversaire de taille, n’était que cela, un moment passager d’illusion avant que des forces et des systèmes de valeurs concurrents n’exercent leur influence.

Le président Joe Biden l’a admis la semaine dernière, lors d’une collecte de fonds de campagne à Washington DC : “Nous étions dans une période d’après-guerre pendant 50 ans où cela fonctionnait sacrément bien, mais c’est en quelque sorte à bout de souffle… Il a besoin d’un nouveau – un dans un sens, c’était un nouvel ordre mondial, comme si c’était un ordre mondial. »

« Potentiel d’escalade vers une troisième guerre mondiale »

Niall Ferguson, un autre historien conservateur travaillant à l’université californienne de Stanford, où Fukuyama est également basé, propose une analyse très différente et terrifiante à son collègue.

“J’ai prévenu depuis janvier qu’une guerre au Moyen-Orient pourrait être la prochaine crise dans une cascade de conflits susceptibles de dégénérer en une Troisième Guerre mondiale”, a-t-il écrit dans le Times la semaine dernière.

C’est une perspective épouvantable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2h25

Biden vise Poutine et le Hamas



S’il y avait un autre conflit mondial, la question la plus immédiate est de savoir si « nous » gagnerions ?

La deuxième question tout aussi vitale que se posent de nombreux autres pays au-delà de la « démocratie libérale occidentale » est de savoir si le système que nous avons établi vaut la peine d’être préservé.

Un conflit mondial pourrait naître de trois défis

Ferguson pense qu’un conflit mondial pourrait naître de trois défis au règlement établi après la Seconde Guerre mondiale, puis renforcé par l’effondrement de l’Union soviétique et ce qu’on appelle l’interventionnisme libéral.

Premièrement, L’invasion de l’Ukraine par la Russie C’est une abnégation impérialiste des droits d’un État-nation indépendant, en particulier d’un État qui souhaiterait rejoindre les institutions démocratiques occidentales telles que l’OTAN et l’Union européenne.

Image:

Les chars israéliens se dirigent vers Gaza. Photo : Tsahal





Deuxièmement, le Hamas et son sponsor, l’Iran, n’acceptent pas le droit d’Israël, l’État juif créé après l’Holocauste, à exister.

Ils ne veulent même pas le nommer, faisant plutôt référence à « l’entité sioniste » ou à « l’occupation ».

Les alliés d’Israël sont en conflit et appellent à la retenue alors que le pays exerce son « droit à se défendre ».

Ceux qui réclament un « cessez-le-feu » mentionnent rarement les roquettes qui continuent d’être tirées sur Israël depuis Gaza et, actuellement dans une moindre mesure, par le Hezbollah depuis Liban.

Image:

Des débris bordent les rues de Gaza





Pendant ce temps, le Les Nations Uniesenvisagé comme le forum mondial de règlement des différends, est dans la tourmente plus que d’habitude.

Israël a appelé à la démission du secrétaire général Antonio Guterres après avoir lié sa condamnation sans équivoque des attaques du Hamas aux observations selon lesquelles “elles ne se sont pas produites dans le vide” et que “le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante”. ” (une référence à la guerre des Six Jours de 1967, au cours de laquelle Israël a occupé le territoire voisin après avoir été attaqué par une coalition d’États arabes).

En savoir plus:

Le Hezbollah court d’énormes risques s’il rejoint la guerre contre Israël

L’opération terrestre en cours à Gaza n’est “que le début”

Une mère “vivant dans un cauchemar” attendant des nouvelles de sa fille otage

Une éventuelle invasion de Taiwan par Chine pourrait être le troisième front de Ferguson déclenchant un conflit mondial.

Le président Xi Jinping a déclaré son intention de résoudre les revendications territoriales de la Chine au cours de cette génération.

La Russie, la Chine et l’Iran exploitent les failles de l’ancien ordre mondial

Russie et la Chine sont toutes deux des puissances nucléaires reconnues, tandis que l’Iran, Israël et la Corée du Nord – dépendance de la Chine – possèdent tous des capacités nucléaires, malgré les restrictions internationales.

La Russie, la Chine et l’Iran n’ont pas encore formé un axe contre l’Occident, mais ils travaillent ensemble sur une base ad hoc pour exploiter les lignes de fracture de l’ancien ordre mondial.

L’Iran et la Russie fournissent à la Chine du gaz et du pétrole et, à leur tour, L’Iran fournit des drones à la Russie à utiliser dans la guerre d’Ukraine.

Certains suggèrent également que la Russie transmettrait les roquettes capturées en Ukraine à l’Iran, qui armerait ensuite le Hezbollah.

La Russie soutient le régime d’Assad soutenu par l’Iran en Syrie, tout en sécurisant une base navale en Méditerranée.

De nouvelles alliances politiques se forment pour contrebalancer la domination de l’ordre ancien, comme le club du G7 des nations démocratiques riches et industrialisées et le Conseil de sécurité de l’ONU où le Royaume-Uni, les États-Unis et la France disposent de sièges permanents, aux côtés de la Russie et de la Chine.

Les deux pays veulent élargir le groupe des BRICS, ironiquement sur la base des initiales des puissances économiques émergentes inventées pour la première fois par un banquier britannique, comprenant également le Brésil et l’Inde, mais pas, insiste Lord O’Neill, le « S » ou l’Afrique du Sud en difficulté.

Xi et Poutine ont annoncé un “une amitié sans limites” entre leurs propres pays et cherchent des amis ailleurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:39

Poutine “confiant” sur les relations avec la Chine



Poutine était l’invité d’honneur lors des récentes célébrations du 10e anniversaire de la présidence de Pékin. Initiative la Ceinture et la Route (B&RI), qui vise à étendre l’influence de la Chine dans 150 pays en finançant des projets d’infrastructures.

D’autres pays, dont beaucoup ont un passé de colonisation par les puissances européennes, explorent prudemment de nouvelles alliances.

L’Inde, par exemple, qui reçoit de l’énergie bon marché de la Russie, n’a pas condamné l’attaque contre l’Ukraine.

Le moteur démocratique du nouvel ordre mondial en crise politique

Pendant ce temps, les États-Unis, moteur démocratique du nouvel ordre mondial, traversent une crise politique existentielle.

La viabilité continue de Donald Trump en tant que candidat à la présidentielle détruit tout espoir de leadership bipartite au Congrès, et encore moins à la Maison Blanche.

S’il est réélu, Trump envisage de supprimer le financement de l’OTAN, le rempart qui défend les nations occidentales.

Les perspectives sont sombres.

Selon le président Biden, « nous sommes à un point d’inflexion dans l’histoire… les décisions que nous prendrons au cours des quatre ou cinq prochaines années détermineront à quoi ressembleront les quatre ou cinq décennies à venir ».

Mais tout n’est pas encore perdu

De nombreux signes montrent que tout n’est pas encore perdu.

Ce serait une erreur de croire que ces crises mondiales aboutiront inévitablement au renversement de l’Occident.

Compte tenu des forts sentiments pro-palestiniens de leurs citoyens, les dirigeants arabes du monde entier Moyen-Orient de l’Égypte et de la Jordanie à l’Arabie Saoudite n’ont d’autre choix que de peser verbalement contre Israël.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:21

Guerre Israël-Hamas : pourquoi le monde arabe est-il en colère ?



Ils se méfient également du fait que l’Iran chiite et non arabe exploite la situation pour étendre son influence à travers le Moyen-Orient.

Mais rien n’indique qu’ils souhaitent intensifier le conflit dans la région ou s’y joindre militairement eux-mêmes.

Malgré tous ses conflits politiques, l’économie américaine se porte bien La Chine ralentit.

La Chine est moins disposée à accorder des prêts et, suite aux difficultés liées aux projets en cours, l’enthousiasme pour les entreprendre diminue.

En 2017, 29 dirigeants mondiaux ont participé au forum B&RI, 37 en 2019 mais seulement 23 cette année.

L’échec de la Russie à conquérir l’Ukraine n’inspire pas Xi pour l’envahir Taïwan.

La Russie et la Chine hésitent à se laisser entraîner politiquement dans le conflit Israël-Hamas, compte tenu de leurs multiples liens économiques avec la région et de l’hostilité des deux pays à l’égard de l’islamisme.

Biden reste optimiste

En ces jours sombres, beaucoup seraient surpris par l’optimisme de Biden selon lequel il existe « une réelle opportunité d’unir le monde comme elle n’a pas été le cas depuis longtemps ».

Si l’on veut que le dangereux point d’inflexion actuel se révèle positif, les défenseurs de l’ordre ancien devront faire preuve de sensibilité envers les autres, mais aussi de respect d’eux-mêmes pour leurs propres valeurs.

Après les combats, Israël devra faire des concessions en faveur d’un « solution à deux États » avec les Palestiniens.

Ensuite, selon Biden, le Royaume d’Arabie saoudite aimerait suivre ses voisins du Golfe dans la normalisation de ses relations avec Israël.

Les valeurs des Lumières que sont la démocratie, les droits de l’homme et l’émancipation des femmes ne sont pas encore pleinement concrétisées dans une grande partie du monde.

Ils restent les plus attractifs, sinon il n’y aurait pas autant de tentatives de migration vers l’Ouest.

Nous ne sommes pas à la fin de l’histoire, surtout parce qu’elle vaut encore la peine de se battre pour l’ancien nouvel ordre mondial.