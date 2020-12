Trois journalistes principaux de Sky News, dont la rédactrice politique Beth Rigby, ont été retirés de l’antenne avec Kay Burley pour avoir célébré son 60e anniversaire en violation des règles de Covid.

Cela survient alors que le fidèle de Sky et son collègue Adam Boulton ont retweeté un message furieux d’un spectateur les qualifiant de «crétins».

Le correspondant Inzamam Rashid et l’animateur Sam Washington ont été expulsés avec Mme Rigby en attendant le résultat d’une enquête à la suite de la soirée de Burley à Londres samedi.

Burley a déclaré qu’elle ne présenterait pas Sky News dans les semaines à venir en raison de vacances pré-planifiées en Afrique, après avoir admis avoir enfreint les règles de sécurité.







(Image: AFP / Getty Images)



L’animateur de télévision, 59 ans, a qualifié la violation d ‘«erreur de jugement».

À la suite de spéculations sur son retour au travail avant 2021, Burley a partagé un message sur Twitter disant qu’elle avait toujours prévu de prendre un congé pour visiter «mon Afrique bien-aimée».

Partageant une vidéo d’un safari, elle a écrit: «Des gens charmants, quoi que vous lisiez d’autre, sachez que je me dirigeais toujours vers mon Afrique bien-aimée vendredi pour m’asseoir avec les lions. Ils tuent pour la nourriture et non pour le sport.

Burley a précédemment déclaré qu’elle fêtait son 60e anniversaire dans un restaurant «conforme à Covid» samedi et ensuite «est entrée dans un autre» lieu pour utiliser la salle de bain.







(Image: Sky News)



Le rassemblement a eu lieu à Londres, qui est soumis à des restrictions de niveau 2.

Écrivant sur Twitter, Burley a déclaré: «Je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour une erreur de jugement. Samedi soir, je fêtais mon 60e anniversaire dans un restaurant conforme à Covid.

«Je suis gêné de dire que plus tard dans la soirée, j’ai enfreint les règles par inadvertance.

«J’attendais un taxi à 23 heures pour rentrer chez moi. Désespéré pour les toilettes, je suis brièvement entré dans un autre restaurant pour dépenser un sou. Je ne peux que m’excuser.







(Image: © EROTEME.CO.UK)



Burley, qui présente une émission de petit-déjeuner tous les jours sur Sky News, a grillé des politiciens en lock-out tout au long de la pandémie.

En mai, elle a interrogé le ministre Michael Gove sur la controverse sur le voyage de Dominic Cummings à Barnard Castle.

Un porte-parole de Sky News a déclaré: «Nous accordons la plus haute importance au respect des directives du gouvernement sur Covid, et nous attendons de tous nos employés qu’ils se conforment.







(Image: @ Law123John / Twitter)



«Nous avons été déçus d’apprendre qu’un petit nombre de membres du personnel de Sky News s’est peut-être engagé dans des activités qui enfreignaient les directives.

«Bien que cela ait eu lieu lors d’un événement social à un moment personnel, nous nous attendons à ce que tous nos employés suivent les règles qui sont en place pour tout le monde.

«Un processus interne est en cours pour examiner le comportement des personnes impliquées.»

