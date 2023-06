Adam Barlow prépare une vengeance meurtrière contre Damon Hay dans Coronation Street

SARAH Platt a avoué avoir trompé Adam Barlow avec le criminel Damon Hay.

La séquence rusée de l’avocat fait son retour alors qu’il prépare un complot de meurtre choquant la semaine prochaine à Coronation Street.

TVI

Adam Barlow porte l’infidélité de Sarah à un niveau horrible la semaine prochaine[/caption] TVI

Il est déterminé à se débarrasser de Damon Hay[/caption] TVI

Comment Sarah réagira-t-elle si elle le découvre ?[/caption]

Adam (joué par Sam Robertson) était incandescent de rage lorsque sa femme Sarah (Tina O’Brien) a révélé qu’elle avait couché avec Damon Hay (Ciarán Griffiths).

Dans des scènes explosives diffusées sur ITV, Adam a perdu son sang-froid et s’est dirigé vers le Bistro pour affronter son rival avant de quitter complètement sa femme.

Alors que le couple s’efforce de résoudre des problèmes, Sarah et son fils Harry emmènent Adam pour un repas tardif pour la fête des pères au Speed ​​Daal, mais lorsque Damon appelle, ils sont tous les deux nerveux.

Sarah est plus tard ravie quand Adam l’attire pour un baiser, mais quand elle aperçoit Damon, elle se rend compte que c’était pour son avantage et non pour le sien.

Adam est déterminé à se venger de Damon et exhorte Nick Tilsley ( Ben Price ) à lui couper la parole, affirmant que l’homme est venimeux.

Reste à savoir si Nick écoutera ou non, mais Dee-Dee Bailey (Channique Sterling-Brown) reçoit un énorme choc lorsqu’elle trouve Adam en train de parcourir le dossier de Paul Foreman à la recherche de saletés sur Damon.

Adam se tourne bientôt vers le constructeur pour lui soutirer des informations sur l’escroquerie de vol de voiture et glane des informations sur le type avec qui il a traité.

Après avoir retrouvé le numéro de téléphone de Niall, Adam rencontre Niall, lui disant que Damon Hay envisage de le salir et d’informer la police de son implication dans l’escroquerie à l’assurance automobile.

Damon pourrait-il être en danger de mort ?

Jusqu’où ira Adam pour lui faire payer sa liaison avec Sarah ?

Comment Sarah va-t-elle réagir si elle découvre ce que prépare Adam ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

TVI

Adam peut-il pardonner à Sarah ?[/caption] TVI

Elle a avoué qu’elle l’avait trompé avec Damon dans des scènes récentes diffusées sur ITV[/caption]