Adam Barlow de Coronation Street lance un avertissement de mort effrayant

AVEC beaucoup de drames à venir dans Weatherfield, Adam Barlow aura les mains pleines.

Mais l’avocat de Coronation Street ressentira également le besoin de lancer une menace froide et mortelle. Voici ce que vous devez savoir.

Adam Barlow montre sa séquence moyenne la semaine prochaine à Corrie[/caption]

Il tente d’intimider Arnie le bâtisseur[/caption]

Et il recourt à une menace effrayante[/caption]

Il est invité à le faire lorsque Daniel ne parvient pas à faire entendre raison au constructeur[/caption]

Se retrouvant sans abri après un énorme malentendu, Daniel Osbourne et Daisy Midgeley passent au n ° 1 avec Ken et Tracy Barlow.

Cependant, les choses vont de mal en pis pour le couple et toutes les autres personnes impliquées, car Arnie, le constructeur, leur fait savoir que l’état de leur toit est pire qu’il ne le pensait au départ.

Mais il y a plus de mauvaises nouvelles – Arnie aura également besoin d’échafaudages à l’arrière de la maison.

Steve McDonald a rencontré des problèmes de toit pour la première fois en 2022 et s’est même fait arnaquer à cause d’eux.

Plus tard, Ed Bailey indique clairement qu’il n’est pas impressionné par la quantité de travail en cours et exprime sa frustration sur Tracy Barlow à propos de l’échafaudage et du portail.

À son tour, et considérant que leur lien n’est pas le plus fort depuis l’incident de pointe d’Amy, Tracy donne le coup d’envoi à Daniel.

Elle lui dit ensuite qu’il doit s’assurer que le portail est retiré avant que sa fille ne décide de déménager à nouveau.

Daniel réussit mais Arnie donne au clan Barlow quelque chose d’autre à craindre lorsqu’il demande à être payé d’avance pour réparer les toilettes.





Le professeur de Weatherfield High joué par Rob Mallard tente de raisonner Arnie, en vain.

Cela incite Adam à intervenir et à parler avec Arnie lui-même.

L’avocat interprété par Sam Robertson n’est pas facile avec le constructeur – et utilise même le passé de Tracy derrière les barreaux à son avantage.

Comme les téléspectateurs d’ITV s’en souviennent peut-être, Tracy est allée en prison pour meurtre après avoir tué son petit ami coureur de jupons Charlie Stubbs.

Arnie reçoit un avertissement effrayant de ne pas se mettre du mauvais côté de Tracy ou le mal pourrait lui arriver.

La menace d’Adam lui procurera-t-elle les résultats escomptés ?

Comment Tracy va-t-elle réagir ?

Adam a plus ou moins reculé de tout le drame de Weatherfield après avoir été traqué et terrorisé par son ancienne petite amie Lydia Chambers.

Lydia a fait des ravages dans le mariage d’Adam avec Sarah Platt et leur union a été presque déchirée.

Sa colère l’a même conduit à être hospitalisé après qu’elle l’ait férocement attaqué.

L’avocat a récemment apporté son aide aux résidents, mais son geste risqué pourrait-il déclencher un conflit avec Tracy?

Tracy est allé en prison pour le meurtre de Charlie Stubbs[/caption]

Tracy pourrait-elle exercer des représailles contre Adam ?[/caption]