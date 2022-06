Adam Azim sera champion du monde dans deux ans, dit Shane McGuigan | Sam Eggington et Karriss Artingstall prêts à percer | Nouvelles de boxe

L’entraîneur Shane McGuigan a fixé à son combattant Adam Azim un objectif exigeant – il s’attend à ce qu’il devienne champion du monde dans deux ans.

Azim, 20 ans, n’a pesé que le cinquième combat de sa jeune carrière vendredi, avant l’événement BOXXER Breakthrough de samedi soir à la Coventry Skydome Arena, en direct sur Sky Sports.

“Il va atteindre ses sommets à 21, 22 ans”, a déclaré son entraîneur McGuigan. “Je pense qu’il sera champion du monde dès cela. Ce n’est qu’un petit pas pour lui.”

Shane McGuigan explique pourquoi Adam Azim peut être le meilleur combattant qu’il ait formé.



Azim, invaincu en quatre, bat le Belge Anthony Loffet, qui a enregistré huit victoires contre une défaite dans sa carrière jusqu’à présent. Lorsque les deux yeux se sont croisés après avoir pris la balance, où les deux hommes pesaient 9 livres et 13 livres, c’est Azim qui avait l’air le plus intimidant, Loffet faisant une silhouette nerveuse.

“Je pense qu’il va y avoir un gros KO demain soir”, a déclaré McGuigan, qui a dit à Azim “de se lancer dans une série de sept combats à élimination directe”.

Un autre combattant promettant la violence samedi est Sam Eggington. Lui et son adversaire Przemyslaw Zysk ont ​​fait du poids pour un concours de poids super-welters qui offrira une ceinture IBO au vainqueur. Zysk a atteint la 11e limite tandis qu’Eggington était 10e 13 livres 5 onces.

Eggington est un combattant polyvalent. “Je pense que nous savons tous ce qui va se passer quand je monterai sur le ring de toute façon”, a-t-il averti.

“Tant que je travaille bien sur ce que je fais, nous devrions passer une bonne nuit.”

Le Britannique Sam Eggington touche la balance puis affronte le Polonais Przemyslaw Zysk.



Le promoteur du spectacle, Ben Shalom, pense que ce combat pourrait mener Eggington à de plus grandes opportunités.

“Je m’attends à une guerre absolue demain soir”, a déclaré Shalom.

“C’est un grand moment parce que s’il gagne, il y a de grands noms qui lui sont proposés et c’est sur une grande plate-forme et il est de retour au grand moment.”

Un début passionnant pour la soirée de combat de samedi voit la médaillée de bronze olympique Karriss Aringstall (8e 13 livres 5 onces) avoir son premier combat professionnel contre Vaida Masiokaite (9e 2 livres).

Un Artingstall amorcé a pris la balance avec joie et savourera un retour à l’action après les Jeux olympiques de Tokyo.

“C’est une combattante absolue. C’est une guerrière. Je pense que c’est tout ce qu’elle veut faire”, a déclaré le promoteur Shalom.

“Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi excité juste pour monter sur le ring. C’est ses débuts donc Dieu sait ce qui va suivre. J’ai hâte.”

La médaillée de bronze olympique de Tokyo Karriss Artingstall est prête pour ses débuts professionnels contre Vaida Masiokaite samedi.



Tyler Denny (11e 5 livres 5 onces) et River Wilson Bent (11e 6 livres) ont des affaires inachevées avant leur combat pour le titre vacant des poids moyens anglais. Le regard tendu entre les deux a raconté sa propre histoire. Denny pensait avoir battu Wilson Bent lors de leur premier combat lorsque l’homme de Coventry a été arrêté sur une coupure.

Mais alors que Denny célébrait, l’arbitre a décidé que la coupure avait été causée par un choc à la tête plutôt qu’un coup de poing et est donc allé aux cartes où il a été marqué un match nul technique.

Toujours en colère, Denny a déclaré: “J’ai frappé, il s’est coupé et ils ont inventé un affrontement à la tête. Si vous n’avez pas vu l’affrontement à la tête, vous ne pouvez pas simplement l’inventer et supposer que c’est un affrontement à la tête.”

“Demain”, a-t-il ajouté, “c’est l’heure de partir”.

Tyler Denny et River Wilson-Bent s’affrontent pour le titre anglais des poids moyens.



Deux vainqueurs du tournoi BOXXER Series Dylan Cheema et Cori Gibbs (tous deux 9st 11lbs 5oz) seront sur la carte contre respectivement Carlos Perez et Stu Greener (tous deux 9st 12lbs).

Le favori local Cheema apportera un grand soutien, tandis que Gibbs cherche à montrer plus de ses capacités sur huit tours plutôt que le format de tournoi à tir rapide.

“Je sens que je vais pouvoir m’installer un peu dans un huit rounds maintenant”, promet-il, “et montrer plus de mes compétences, plus de mon talent et plus de ma puissance aussi.”

