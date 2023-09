Adam Azim réussit un test délicat pour battre le dangereux Ukrainien Aram Fanyan en 10 rounds | Nouvelles de boxe

Adam Azim avait un casse-tête dangereux à résoudre contre le super-léger ukrainien Aram Fanyan.

Azim a résisté aux crochets gauches menaçants et à un assaut engagé de Fanyan pour prendre une décision unanime après 10 tours.

Azim revenait à l’action après une pause frustrante dans son ascension auparavant rapide dans le sport professionnel.

L'Ukrainien a bien travaillé, avec des crochets du gauche particulièrement précis dès le début





En février, Azim de Slough a disputé 10 rounds pour la première fois, malgré l’abandon de Santos Reyes. Azim a subi une blessure à la main et a ensuite dû reporter ce combat avec Fanyan après avoir contracté une vilaine infection à la jointure.

Fanyan, un pro bien plus expérimenté qu’Azim, a ouvert le combat en s’engageant sur son crochet gauche. De toute évidence, il avait identifié une faille dans l’armure d’Azim et il a régulièrement balayé ce crochet de plomb autour de la garde d’Azim.

Un contre rapide de la main droite a juste effleuré Fanyan haut sur la tête, mais Azim n’a pas vraiment réussi à le lire au deuxième tour. Dans le troisième, un crochet du gauche a encore une fois fait reculer le Britannique.

Adam Azim bat Aram Fanyan par décision unanime à Manchester et dit que personne ne monte sur le ring avec quelqu'un qui a eu 25 combats à son âge,



Il a ciblé le menton d’Azim avec ce tir et celui-ci l’a traversé, secouant l’homme de Slough pendant un moment.

Azim devait rester calme et posé. Il a trouvé Fanyan avec des droits durs, mais l’Ukrainien ne s’est pas laissé dissuader de charger de près à l’intérieur.

Il a sauté sur Azim avec une paire de crochets du gauche. Mais le combattant de Slough s’en est protégé et a regardé son centre droit. La connexion avec la main arrière fit réfléchir Fanyan.

Au septième round, Azim a frappé l’Ukrainien de plus en plus fort avec ce centre droit. Avec Fanyan dans un corner, il l’a percé avec un une-deux consécutif et la main arrière a de nouveau forcé l’Ukrainien à reculer d’un pas avant la fin du tour.

Azim a finalement contenu son adversaire pour maintenir son parfait palmarès professionnel





Azim l’a blessé au huitième round. La foule l’a rugi tandis que le Britannique lui donnait des coups de poing. La droite a frappé le côté de la tête de Fanyan et Azim l’a conduit à travers le ring dans les cordes.

Au tour suivant, Azim a réussi un crochet gauche et un autre droit s’est immédiatement écrasé après lui. Il a fouetté son crochet de plomb pour garder Fanyan sur le pied arrière.

Mais même au 10ème et dernier tour, l’Ukrainien s’est lancé dans sa direction avec une intention dangereuse. Azim a envoyé un centre droit au menton qui, pendant une fraction de seconde, a semblé assommer l’Ukrainien. Mais Fanyan était trop dur et trop fier pour hésiter et il a tenu jusqu’au bout.

Azim a été un vainqueur mérité, même si les juges n’ont pas accordé beaucoup de crédit au travail de Fanyan, avec leurs scores de 100-90, 99-91 et 98-92, tous en faveur du Britannique.

Marc Heffron rencontré Jack Cullen dans un derby local passionnant pour les championnats britanniques et du Commonwealth des super-moyens.

Mark Heffron atteint Jack Cullen (à gauche)





Ils se sont ouverts l’un sur l’autre très tôt. Cullen a tiré un long tir à droite, Heffron a mené avec un crochet du gauche, mais aucun des deux n’a fait de percée au premier tour.

Dans la seconde, cependant, Cullen a tiré un coup de semonce. Cullen s’est frayé un chemin pour sortir du coin avec un crochet du gauche suivi d’un centre du droit qui a forcé Heffron à reculer alors que ses jambes bégayaient momentanément.

S’il avait alors laissé entendre qu’il pourrait blesser le champion, il l’a fait avec insistance au début du troisième tour.

Un énorme crochet du gauche a renversé Heffron. La force du coup a craché les jambes d’Heffron sous lui. L’homme d’Oldham a tenté de battre le décompte de l’arbitre mais s’est effondré une seconde fois.

Cullen triomphe pour remporter les titres britannique et du Commonwealth





Il a été arrêté à 2-43 du troisième.

Après une lourde défaite contre Diego Pacheco en mars, ce fut un moment de triomphe pour Cullen.

« Si je n’avais pas subi ces défaites, je ne serais pas là pour me battre pour ça. La boxe, c’est ma vie, j’ai tout mis dans ce combat », a-t-il déclaré.

« C’est irréel, quand j’étais enfant, je regardais la boxe avec mon père, c’est pour lui que je me bats, nous ne l’avons pas seulement regardé, nous l’avons gagné. »

