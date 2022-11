Adam Azim : “Quand je deviendrai champion du monde, je dirai que je suis très bon” | Nouvelles de boxe

Le prochain combat d’Adam Azim sera inhabituel. Non seulement il est en tête d’affiche, un exploit rare pour un espoir professionnel qui n’entame que son septième combat professionnel, mais le spectacle à Alexandra Palace a lieu dans l’après-midi.

L’action sur l’émission télévisée commence à 15 heures aujourd’hui. Téléchargez l’application Sky Sports pour participer à l’expérience Verdict des téléspectateurs et marquez vous-même les combats.

Azim s’attend à ce que ce soit une occasion familiale. Il veut inspirer les jeunes comme Amir Khan et Naseem Hamed l’ont inspiré quand il était enfant.

C’est ce qui l’a lancé dans le sport. Aujourd’hui, à tout juste 20 ans, l’étoile montante de Slough a un très bel avenir devant lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim décrit son combat d’aujourd’hui comme “un autre jour au bureau” tandis que Rylan Charlton n’a montré aucun signe de nervosité alors qu’il déclarait avec confiance qu’il allait être lui-même dans le combat.



“Beaucoup d’enfants viennent vers moi, ils savent qui je suis. C’est bien parce que j’inspire la jeune génération. C’est comme si je regardais Amir Khan quand j’étais jeune et maintenant beaucoup de gens regardent ça dépend de moi. Ça veut dire beaucoup”, a-t-il dit.

“Je veux les divertir, je veux aussi qu’ils s’inspirent de moi.”

Hamed est également l’une des icônes sur lesquelles il se modèle. Azim embrasse le sens du spectacle, célébrant ses victoires avec un backflip et apportant ces éléments de divertissement.

“Le prince Naseem est définitivement l’un des combattants que j’aime, la façon dont il lance ses combinaisons sous différents angles et assomme ces gens avec des coups simples. Maintenant, Amir Khan a une vitesse de main fulgurante, Naseem a du pouvoir, et il a du charisme et divertissement », a déclaré Azim.

“Je crois que j’en ai deux, j’ai la vitesse et la puissance, j’ai aussi le secteur du divertissement en dehors du ring, ce qui est bien.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim est apparu calme et composé lors de la pesée avant son affrontement avec Rylan Charlton à Alexandra Palace



Mais Azim n’en est encore qu’au début de sa carrière. Il ne peut pas prendre le risque de regarder trop loin devant. “Je ne suis pas arrogant, je suis là pour faire mon travail sur le ring et en profiter et divertir les fans”, a-t-il déclaré.

“Tout au long de ma carrière de boxeur, je n’ai jamais rien laissé me monter à la tête. J’ai toujours été un garçon normal. Je n’en suis pas encore là. Même en ce moment, je n’y suis pas encore. Je vais bien mais je suis pas encore très bon.

“Quand je deviendrai champion du monde, je dirai que je suis très bon.”

Azim est accéléré mais les combats pour le titre mondial restent encore loin. Il se développe et Charlton a le potentiel d’offrir un examen sévère de ces aspirations.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Jamieson dit qu’il surprendra tout le monde aujourd’hui quand il combattra Mikael Lawal pour le titre britannique sur l’undercard



“Je sais pertinemment que j’ai une défense, j’ai une très, très bonne défense”, a insisté Azim. “Vous n’avez pas encore vu ça, mais vous finirez par le voir.

“Il a mené de durs combats, il a aussi mené de bons combats”, a-t-il déclaré à propos de Charlton. “Il aime beaucoup parler, c’est son jeu pour entrer dans la tête de quelqu’un. Avec moi, je reste concentré, je reste ancré.”

Dernier adversaire d’Azim, Michel Cabral devait également lui donner des tours. Mais une fois qu’Azim s’est connecté avec ses coups de poing puissants, il l’a terminé au premier tour. De la même manière dans ce combat avec Charlton, il ne peut pas exclure une autre arrivée soudaine.

“Je ne voulais pas entrer dans ce ring et essayer de l’assommer. J’ai boxé et les KO arrivent”, a déclaré Azim.

“Vous allez voir quel genre de combattant je suis. Vous allez être choqués par ce que vous allez voir sur le ring.”

Regardez l’émission Adam Azim vs Rylan Charlton à partir de 15 heures cet après-midi, en direct sur Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena ou Sky Showcase.