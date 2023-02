Adam Azim: Quand il s’attaque à des partenaires d’entraînement, son frère Hassan doit intervenir | ‘Je peux prendre son pouvoir!’ | Nouvelles de boxe

Lorsque les partenaires d’entraînement ne peuvent pas faire face à Adam Azim, son frère doit intervenir.

Personne ne sait mieux le gérer que Hassan Azim. Les deux frères sont tous deux des espoirs professionnels désormais entraînés par Shane McGuigan. Mais ils se sont entraînés ensemble tout au long de leur carrière amateur et ils n’hésitent pas à échanger des coups en sparring.

Avant son affrontement avec Santos Reyes ce samedi, en direct sur Sports du cielde l’avis de tous, Adam Azim a eu l’air dévastateur lors de ses séances d’entraînement.

Hassan Azim répond à quelques questions percutantes sur son frère Adam dans "Azim vs Azim"



“Quand il y a un moment où Adam a besoin de s’entraîner et qu’il est littéralement en train de blitzer tout le monde, j’interviens et nous travaillerons sur des choses”, a déclaré Hassan Azim. Sports du ciel. “Adam connaît mes faiblesses, je connais les siennes. Donc c’est bien.

“Nous l’avons fait à travers les amateurs juste pour nous entraider, des combats plus techniques. Donc Adam est content du combat, comme moi. Chez les amateurs, nous nous sommes battus plusieurs fois et n’avions besoin de personne d’autre. .”

Hassan est un pro invaincu comme son frère mais, au poids welter, il est dans la division au-dessus. Adam Azim, cependant, est toujours un perforateur blessant.

“Cela fonctionne beaucoup parce que ça m’aiguise et ça aiguise aussi Adam. De plus, j’ai du pouvoir, donc Adam doit également être alerte, il doit être éveillé. Pareil pour moi, Adam est rapide et il est vif donc je peux ‘ ne clignote pas », a déclaré Hassan.

Le super-léger Adam Azim vise plus de titres dans l'année à venir alors qu'il se prépare à affronter Santos Reyes



“Je peux prendre son pouvoir mais ce sont ceux que vous ne voyez pas qui font le plus mal.”

Adam Azim a été sur une série électrique de victoires d’arrêt. Hassan s’attend à ce que cela continue samedi, même s’il pense que Reyes pourra durer quelques tours de plus avec lui.

“Tous les arrêts qui se sont produits, ce n’est pas à cause du pouvoir, c’est parce qu’ils ne peuvent pas voir le tir, c’est tellement rapide”, a-t-il déclaré. “Adam est super rapide. Tellement rapide, nerveux.

“Je pense qu’Adam arrêtera son adversaire, probablement vers le troisième ou le quatrième round. Vous allez voir un peu plus d’Adam Azim dans ce combat. Parce que j’ai vu l’adversaire et l’adversaire durable, c’est un combattant invaincu.

“J’ai l’impression que ça va être quelques rounds, puis j’ai l’impression qu’Adam va le rattraper avec un tir au troisième ou au quatrième, peut-être au cinquième.”

Mais il a ajouté : “On ne sait jamais. Adam est Adam.”

Après avoir passé une superbe année, découvrez les meilleurs KO d'Adam Azim en 2022



Hassan Azim s’attend à s’impressionner dans un six rounds programmé contre Abdallah Luanja sur la sous-carte du spectacle de Wembley Arena de samedi.

“J’ai un adversaire qui est très maladroit mais je sais qu’avec mes compétences et mes capacités, je peux très bien exécuter le plan et le sortir”, a-t-il déclaré.

“Il est tellement sauvage et j’aime les gens qui sont sauvages parce que cela me donne une chance de lancer un de mes coups de poing au milieu.

“Ceux qui sont sauvages sont plus susceptibles d’être éliminés.

“Ce combat, je vais le repousser et je vais lui faire ressentir la douleur.”

Regarder à partir de 20h Événement principal de Sky Sports ou Sky Sports Arena le samedi 11 février.