Adam Azim promet de montrer du respect à son adversaire Anthony Loffet, mais le laisse tomber dès qu’il en aura l’occasion | Nouvelles de boxe

Adam Azim n’a pas besoin de se retenir dans son parcours vers le sommet, déclare le promoteur Ben Shalom.

Pour un combattant qui n’a que 20 ans, Azim devrait avoir tout le temps du monde. Mais la perspective montante est prête à se précipiter. Il voit un combattant comme Devin Haney, à peine âgé de 23 ans, au sommet de la division des poids légers et veut atteindre ce niveau.

Johnny Nelson de Sky Sports pense qu’Azim a le potentiel pour devenir une superstar du sport



« C’est sûr que c’est une motivation, mais je ressens un peu de frustration », a déclaré Shalom. Sky Sports Nouvelles.

« Il veut qu’on parle de lui dans cette tranche et je pense que dans 12 mois, nous parlerons de lui dans cette tranche. »

Pour y arriver, il faudrait le déplacer rapidement et le samedi, en direct sur Sports du cielil sera jumelé avec le Belge Anthony Loffet pour le premier combat programmé de 10 rounds de sa carrière.

Nuit de combat en direct



Samedi 25 juin 19h00





Son promoteur, cependant, ne s’attend pas à ce que le combat dure aussi longtemps.

« Chaque fois qu’il intervient, il les assomme. J’aimerais le voir tenir la distance. J’aimerais le voir se faire tester. Je ne peux pas dire que je m’attends à ce que ce combat. Je pense qu’il va montrer nous rappelle à quel point il est rapide, à quel point il est puissant au poids », a déclaré Shalom.

« A ce poids, il est formidable. Il combat des poids moyens. Il combat des poids moyens avec une grande, grande puissance et s’en accommode. »

Azim partage cette attente. Il a arrêté Conner Marsden en un temps record lors de son dernier combat et pourrait le refaire contre Loffet.

« Je n’ai pas forcé ce coup [against Marsden]. Ce coup vient de tomber. J’ai vu l’occasion, je l’ai frappé et il est tombé. Quand je me bats ce samedi, si ce tir revient ou si j’atterris sur lui, alors évidemment je pense qu’il tombera », a-t-il déclaré.

Néanmoins, il promet qu’il s’est préparé pour les 10 tours complets, si nécessaire. « Ce n’est pas une pression. J’ai fait 10 à quatre rounds en combat », a déclaré Azim. « Je crois que je suis apte à n’importe quel nombre de rounds. Je suis prêt. »

Adam Smith, responsable de la boxe chez Sky Sports, est ravi de ce qui attend Azim



Il s’est retrouvé face à face avec Loffet lors de l’entraînement public de jeudi.

« Je l’ai regardé dans les yeux, je lui montre sur son visage que je suis là, je suis là pour gagner. Et il est là aussi pour gagner, ne l’oubliez pas. Vous ne pouvez pas manquer de respect à votre adversaire. Vous devez également respecter votre adversaire parce qu’il est ici. Tous mes adversaires, je les respecte parce que ce sont de très bons combattants. Tous les adversaires qui sont envoyés au combat, je les respecte « , a déclaré Azim.

« C’est le début de mon voyage, c’est le premier d’une longue série », a-t-il poursuivi.

« Chaque fois que cela arrivera, voyons si je suis prêt à emprunter la voie du niveau mondial quand j’arriverai là-haut dans ma carrière. Mais pour le moment, c’est samedi soir et c’est ce sur quoi je dois travailler. »

Regardez Adam Azim, Sam Eggington contre Przemyslaw Zysk, les débuts professionnels de Karriss Artingstall et plus en direct sur Sky Sports Action et Sky Sports Main Event demain à partir de 19h.