Adam Azim prêt pour l’épreuve de force de Rylan Charlton le dimanche 27 novembre, en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

L’étoile montante Adam Azim sera la tête d’affiche d’un projet de loi BOXXER: Breakthrough à l’Alexandra Palace de Londres le dimanche 27 novembre, en direct sur Sky Sports.

Cela promet d’être un “super dimanche” pas comme les autres avec certains des talents de boxe les plus brillants du pays prêts à illuminer l’un des sites les plus emblématiques du pays alors qu’Adam Azim affronte Rylan Charlton lors d’un week-end de sport rempli d’action.

BOXXER apporte une sensation de festival à la capitale nationale et une nouvelle expérience de boxe alors que les fans de combat peuvent s’attendre à un festin d’activités incontournable à ‘Ally Pally’ dans un après-midi présentant certaines des meilleures perspectives du pays en direct et en exclusivité au Royaume-Uni et en République de Irlande sur Sports du ciel.

Adam et Hassan Azim ont rejoint Fenners et Jimmy Bullard dans le studio Soccer AM, alors qu'ils discutaient de leur entrée dans la boxe et de l'influence d'Amir Khan.



Azim, l’un des espoirs les plus excitants de la boxe britannique aujourd’hui, fait face à un test difficile qui attirera encore plus l’attention sur son profil toujours croissant alors qu’il affronte le militant rusé et expérimenté Charlton dans l’événement principal.

Amir Khan – qui est devenu champion du monde à 22 ans – a prédit qu’Azim, 20 ans, battra son record et remportera un titre mondial encore plus tôt. À en juger par le rythme fulgurant qu’il a établi cette année – avec quatre victoires d’arrêt sur quatre combats – le protégé formé par Shane McGuigan est sur la bonne voie pour prouver que Khan a raison.

Dans ce qui sera son premier combat en tête d’affiche, Azim doit affronter le talentueux rival Charlton, qui a récemment remporté deux combats en une nuit pour terminer deuxième du huit d’avril. Série BOXXER : légère tournoi.

Le frère aîné invaincu d’Adam, Hassan Azim, sera également exposé alors qu’il cherche à prolonger son record sans faute et à poursuivre son ascension dans le classement des poids welters.

Les super-moyens de haut niveau Lerrone Richards et Zak Chelli s’affronteront dans ce qui sera une rencontre électrisante. Richards est considéré comme l’un des meilleurs super-moyens au monde et le champion anglais en titre Zak Chelli se prépare à affronter l’ancien champion du monde britannique, du Commonwealth et IBO dans un choc de styles passionnant.

Adam Azim a montré ses talents de corde à sauter devant Jimmy Bullard et Fenners dans le studio Soccer AM



Le combat pour le titre vacant des poids lourds britanniques entre les Londoniens Mikael Lawal et Déion Jumah sera sans aucun doute une fusillade pour le plus grand honneur et les caractéristiques du circuit national sur cette carte.

Le titre anglais des super-welters sera disputé en tant que champion en titre Sam Gilley rencontre Sean Robinson pour faire sa deuxième défense de la ceinture qu’il a remportée avec une finition brutale au corps à corps en novembre 2021. Il a marqué une autre victoire d’arrêt en avril et cherche maintenant sa troisième consécutive à l’intérieur de la ligne d’arrivée.

Shannon Ryan fait un retour rapide sur le ring après sa guerre palpitante contre l’undercard de l’événement historique BOXXER: LEGACY du week-end dernier. Elle cherchera à terminer sa première année en tant que professionnelle avec un quatuor de victoires.

“Ce sera notre tout premier” Super Sunday “en direct sur Sky Sports – et c’est encore un autre exemple de notre intention de secouer le sport”, a déclaré Ben Shalom, promoteur de BOXXER.

« Cet événement mettra en vedette certains des meilleurs talents que ce pays a à offrir. L’incroyable Adam Azim est sur la voie rapide du succès et fait face à son test le plus difficile à ce jour dans ce qui est son premier combat en tête d’affiche. Tout le monde s’attend à ce qu’il devienne champion du monde et je m’attends à ce qu’il utilise ce combat comme rampe de lancement pour de nouveaux succès en 2023.

«Nous avons une carte de craquage en magasin. Lerrone Richards contre Zak Chelli promet également d’être un vrai régal, avec un brillant combat pour le titre britannique entre Mikael Lawal et Deion Jumah.

“Ally Pally est l’un des lieux les plus appréciés de Grande-Bretagne et a la réputation d’attirer une foule très passionnée. Il y aura un sentiment de festival pour compléter ce qui est une carte incroyable. Nous sommes tous très excités pour un « super dimanche » dans ce lieu emblématique le 27 novembre. »

Adam Smith, responsable du développement de la boxe chez Sky Sports, a déclaré: “Quel super dimanche après-midi d’action nous avons prévu pour le 27 novembre, avec le toujours électrisant Adam Azim en tête d’une carte empilée avec les stars de demain et certaines des propriétés les plus chaudes dans la boxe britannique aujourd’hui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hassan Azim remporte une décision âprement disputée contre Jacob Quinn à Bournemouth.



« Il y a quelque chose de approprié dans la synergie entre amener la nouvelle génération de talents dans l’un des lieux les plus emblématiques de Grande-Bretagne. cours de leur carrière.

“Un départ à midi et une arrivée à 19h est à peu près un dimanche sportif aussi parfait que vous pourriez le souhaiter et je sais juste que ce sera l’un des événements les plus amusants de l’année.”

Les billets pour cet événement seront mis en prévente la semaine prochaine le mercredi 26 octobre à 10h, et tous les billets restants seront ensuite mis en vente générale au public à partir de 10h le vendredi 28 octobre.

Les jeunes fans peuvent assister à l’événement en direct, avec une entrée ouverte aux 8 ans et plus, à condition que tous les moins de 18 ans soient accompagnés d’une personne de plus de 21 ans.

Les inscriptions pour les billets en prévente sont ouvertes dès maintenant sur Boxxer.com.