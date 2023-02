Adam Azim prêt à faire une déclaration contre Santos Reyes | ‘Caroline Dubois peut être aussi grande que Katie Taylor’ | Nouvelles de boxe

Santos Reyes pourra-t-il résister au pouvoir d’Adam Azim lors de son combat à la Wembley Arena samedi soir ?

Reyes est un professionnel invaincu, tout comme le 7-0 Azim. Il est plus expérimenté, ayant boxé 13 fois au Nicaragua et parcouru deux fois la distance complète de 10 rounds lors des victoires au titre WBA Fedecentro.

Il a 74 tours professionnels à son actif, plus de quatre fois plus qu’Azim qui n’en a que 16.

Hassan Azim dit qu’il “se sent comme à la maison” en se battant contre le frère Adam, qui affrontera Santos Reyes ce samedi à la Wembley Arena



Mais ce nombre de rounds limité découle des propres coups de poing impitoyables d’Azim. Il apportera cet arsenal offensif à porter dans ce concours, en direct sur Événement principal de Sky Sports et Sky Sports Arena à partir de 20h.

Reyes pourrait-il être l’homme pour y résister et l’emmener au plus profond du combat?

“C’est ce dont Adam a besoin, il a besoin de gars qui arrivent avec une confiance en soi absolue, qui ne sont pas impressionnés par Adam Azim et ses performances jusqu’à présent”, a déclaré le promoteur Ben Shalom. Sports du ciel.

“Il n’est pas impressionné par le battage médiatique d’Adam Azim en Grande-Bretagne.

“Reyes est dur, il est invaincu”, a poursuivi Shalom. “C’est le plus dur que nous ayons pu trouver à ce stade de sa carrière, c’est quelqu’un que nous devons combattre.

Hassan Azim répond à quelques questions percutantes sur son frère Adam dans “Azim vs Azim”



“Nous devons intensifier, nous n’avons pas le choix. Adam veut devenir l’un des plus jeunes champions du monde de tous les temps et il doit prendre des risques très tôt.”

Battre Reyes, pense Shalom, est le genre de victoire qui conduirait Azim vers un classement mondial.

“Tous les organes directeurs nous posent des questions sur Adam Azim. Ils aimeraient tous être impliqués dans ce voyage”, a déclaré le promoteur.

“Je pense que tout le monde dans la boxe peut voir ce qui se passe. Nous devons donc simplement garder les pieds sur terre et mener les bons combats et pousser pour les bons combats et les grands combats pour lui.

Le super-léger Adam Azim vise plus de titres cette année alors qu’il se prépare à affronter Reyes



“Parce que d’ici la fin de cette année, il voudra regarder au sommet, au niveau mondial.

“Adam va plus vite que ce que nous avons vu auparavant. Sept combats, combattre Santos Reyes, je pense, est une énorme déclaration.”

Avec la façon dont Azim boxe, il ne peut pas exclure une autre victoire par arrêt.

“J’espère que nous aurons quelques tours avec Adam, mais nous verrons. Adam est difficile à contrôler à ce poids. Il est grand, il est grand et fair-play envers Santos pour être venu si calme et prêt à partir”, a ajouté Shalom.

Après avoir passé une superbe année, découvrez les meilleurs KO d’Adam Azim en 2022



“Il venait de toute façon pour un combat, a abandonné ce combat pour cette opportunité. Nous voulons juste que quelqu’un vienne gagner et Santos Reyes, en le regardant, en le regardant, en parlant à son équipe, c’est son rêve tir.

“Il n’a pas été assez au Royaume-Uni pour ne pas vouloir monter sur le ring avec Adam. Il l’a vu, il est confiant et il pense que c’est sa chance.”

“Caroline Dubois peut être aussi grande que Katie Taylor”

Caroline Dubois est une autre jeune espoir du projet de loi de Wembley Arena de samedi qui fera des progrès rapides dans sa carrière.

L’année dernière, elle a eu ses cinq premiers combats et a mieux performé à chaque fois.

“C’est incroyable, elle l’embrasse”, a déclaré le promoteur Shalom Sports du ciel. “Je l’ai tellement vue sortir de sa coquille maintenant. C’est phénoménal. Je pense qu’elle réalise dans quelle position elle se trouve.

Caroline Dubois dit qu’elle gagne en confiance à chaque combat avant son combat contre Feriche Mashaury et que ses performances spectaculaires jusqu’à présent ne sont que le début



Shalom a déclaré: “Elle pourrait se battre pour un titre mondial samedi, elle est si bonne.

“Le temps est de son côté, personne ne l’a jamais fait aussi jeune. C’est donc excitant”, a-t-il poursuivi. “Tout est une question de niveaux et nous avons vu les porte-drapeaux de Katie Taylor et Claressa Shields et elle veut être celle qui l’amène au niveau supérieur.

“Elle peut être aussi grande que Katie Taylor, j’y crois vraiment et porter les choses à un tout autre niveau”, a-t-il insisté. “Elle va être celle qui passera par les divisions de poids léger à welter.

“Je pense qu’elle va faire des choses que nous n’avons jamais vues auparavant.”

Regardez Adam Azim contre Santos Reyes à partir de 20h Événement principal de Sky Sports ou Sky Sports Arena le samedi 11 février.