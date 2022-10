Adam Azim prêt à déchaîner un « package complet » lors d’un test de menton contre Rylan Charlton le 27 novembre | Nouvelles de boxe

L’étoile montante Adam Azim savoure le test le plus difficile de sa jeune carrière professionnelle à ce jour lorsqu’il fait la une d’une rare affiche du dimanche contre Rylan Charlton le 27 novembre.

Le joueur de 20 ans possède un dossier sans tache de 6-0 après cinq victoires consécutives par élimination directe, ayant pour objectif d’entrer dans l’histoire en tant que plus jeune champion du monde de Grande-Bretagne.

Le PDG et fondateur de Boxxer, Ben Shalom, a précédemment souligné la difficulté de trouver des adversaires pour Azim, telle a été sa première impression emphatique, tandis que ceux qui ont osé partager une bague avec lui ont offert peu de réponse à sa vitesse fulgurante.

Mais à Charlton vient un nouveau défi bienvenu et nécessaire au milieu de son ascension, le joueur de 30 ans ayant terminé deuxième de la série Coventry Boxxer plus tôt cette année et également impressionné lors d’une défaite en février 2021 contre le poids welter très apprécié Florian Marku .

“Je suis extrêmement excité pour ce combat, j’attendais ce combat depuis des lustres”, a déclaré Azim à Sky Sports. “Tout est chronométré, n’est-ce pas? Maintenant, le 27 novembre, vous verrez le meilleur de moi.

“Rylan Charlton est un grand combattant, mais vous verrez la classe et le QI que j’ai le 27 novembre.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim attrape Michel Cabral avec un coup de corps vicieux et une combinaison rapide à la tête pour terminer les choses au premier tour.



Offert la chance d’envoyer un message à son adversaire, Charlton a plaisanté qu’il était “temps pour moi de commencer à tester votre menton chinny”, provoquant un sourire d’Azim alors qu’il jurait de parler sur le ring.

“Il peut dire ce qu’il veut”, a déclaré Azim. “Tout le monde dans la boxe est touché, vous ne pouvez pas simplement voir à partir de mes six combats que j’ai eu si j’ai un menton ou non.

“Tu verras si j’ai un menton le jour du combat, mais voyons s’il peut me frapper en premier.”

L’atout le plus dangereux de Charlton est son pouvoir, bien qu’Azim pense que son approche du pied avant pourrait jouer en sa faveur alors qu’il se prépare à montrer davantage son arsenal.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam et Hassan Azim ont rejoint Fenners et Jimmy Bullard dans le studio Soccer AM, alors qu’ils discutaient de leur entrée dans la boxe et de l’influence d’Amir Khan.



“Il peut frapper, je suis presque sûr qu’il aime ces coups en boucle, mais avec moi, j’aime les gens qui lancent le crochet droit ou gauche parce que je suis vraiment un contre-puncheur”, a ajouté Azim.

“Beaucoup de gens n’ont pas encore vu ça parce que tous mes combats se sont déroulés. Vous verrez quel genre de contre-puncheur je suis le jour du combat.

“Je suis presque sûr de savoir ce qu’il va faire. Il ne peut pas me boxer parce que ce n’est pas sa capacité de combat, sa capacité est de se manifester et de mettre la pression.

“Ce qui ne me dérange pas parce que j’aime les gens qui mettent la pression sur moi parce que je suis un contre-puncheur. “Les gens m’ont vu avancer, mais je suis en fait meilleur quand je reviens.

“C’est le moment où je peux montrer mon package complet.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim a montré ses talents de corde à sauter devant Jimmy Bullard et Fenners dans le studio Soccer AM.



Cela représente une amélioration de la qualité pour Azim après avoir vu une agression supérieure, un timing et des mains de tir rapides submerger tout ce qui lui a été présenté jusqu’à présent dans sa carrière.

L’entraîneur Shane McGuigan n’a pas caché son désir d’accélérer Azim à la lumière de son talent, contribuant à la montée en flèche des attentes en tant que l’un des jeunes combattants les plus vantés du pays.

“J’utilise ce (hype) pour me booster à l’entraînement, en restant motivé”, a déclaré Azim. “Je suis en voyage pour devenir champion du monde et pour moi juste rester dévoué et rester sur mon métier.

“Je sais pertinemment que personne ne s’entraîne plus dur que moi, beaucoup de gens s’entraînent dur mais je parle toujours de boxe, je regarde toujours la boxe.

“Cette hype, tout le monde parle de moi, ça ne me dérange pas.”

Adam Azim affronte Rylan Charlton alors qu’il fait la une pour la première fois dans une émission “Super Sunday” en direct sur Sky Sports le 27 novembre ; Lerrone Richards contre Zak Chelli, le combat pour le titre britannique de Mikael Lawal avec Deion Jumah, Hassan Azim et plus encore sur la facture d’Alexandra Palace