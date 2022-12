Adam Azim pourrait combattre Harlem Eubank, le cousin de Chris Eubank Jr, lors de son prochain combat alors qu’il cherche à poursuivre son ascension rapide | Nouvelles de boxe

Adam Azim poursuivra son ascension rapide dans les rangs des super-légers. Bien qu’il n’ait que 20 ans et seulement sept combats dans sa carrière professionnelle, son équipe s’attend toujours à ce qu’il soit en compétition au niveau européen et classé dans les principales instances dirigeantes avant la fin de l’année prochaine.

Azim a semblé électrique dans ses performances jusqu’à présent, arrêtant plus récemment Rylan Charlton en deux tours. Son promoteur est prêt à le faire correspondre avec le 16-0 Harlen Eubank, le cousin de Chris Eubank Jr, déjà.

“Voyons voir. Il combattra n’importe qui, voyons si quelqu’un veut le combattre”, a déclaré Ben Shalom de BOXXER à propos d’Azim.

Shane McGuigan et Gary Logan félicitent tous deux Adam Azim pour ses performances dans sa carrière jusqu'à présent et pensent qu'il a le talent pour aller jusqu'au sommet.



“Je serais très surpris si Harlem Eubank voulait monter sur le ring avec Adam Azim. Je pense qu’Adam accepterait n’importe quoi. Je ne blâmerais pas Harlem mais je serais surpris s’il voulait entrer et jouer franc jeu s’il Est-ce que.

“Je pensais que Rylan Charlton était extrêmement courageux de faire ce qu’il a fait et je pense [Azim] va avoir rebuté beaucoup de gens.”

Pour Shalom, Azim a fait une autre déclaration à la manière de cette victoire sur Charlton.

“C’était presque une annonce d’Adam Azim, en ce qui concerne à quel point il peut être bon, à quel point il est bon”, a déclaré Shalom. Sports du ciel.

Harlem Eubank a battu Tom Farrell lors de son dernier combat





“C’est un combattant que beaucoup n’auront jamais vu auparavant. Il va attirer de nouveaux fans vers le sport et nous l’avons vu dimanche. C’est tellement excitant d’être impliqué. Le plus difficile est de le faire correspondre car personne ne veut monter sur le ring. Mais en même temps quel problème incroyable d’avoir.

“Avoir ça avec quelqu’un qui n’a eu que sept combats montre qu’il est un vrai talent spécial. Je pense que la boxe britannique en a besoin.”

Harlem Eubank vient de remporter une bonne victoire en 10 points contre Tom Farrell. Kalle Sauerland, qui le promeut, est prêt à se battre avec Azim.

Adam Azim a décroché une combinaison identique au prince Naseem Hamed lorsqu'il a assommé Rylan Charlton à Alexandra Palace



“Grand combat. Il y a Dalton Smith [the British champion] aussi à ce poids. Ce poids augmente vraiment sur la scène locale et tous peuvent atteindre le niveau mondial, c’est ce qui est excitant. Beaucoup de ces combats britanniques, à certains poids, pas à tous, mais à certains poids, cela donne une impression de monde”, a déclaré Sauerland. Sports du ciel.

“Nous y sommes ouverts [fighting Azim]. Nous ne regardions que ça [last] combattez, alors nous verrons. Adam Booth [Eubank’s trainer]il n’aime jamais parler de combats à l’avenir, alors nous allons nous asseoir et régler le problème.”

Shane McGuigan, qui entraîne Azim, voit l’attrait d’un concours avec Eubank. “Nous aimerions ce combat à 100%. Nous aimerions ce combat sur la sous-carte d’Eubank Jr contre Liam Smith, une double tête d’Eubanks”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

Il continuera à accélérer Azim. “Je crois qu’il est prêt à se battre pour un titre européen en ce moment. Il peut gagner le titre européen, il s’agit de savoir si, du point de vue de la commercialisation, nous y sommes encore. C’est un processus et il n’est pas nécessaire de se précipiter car il a 20 ans. Evidemment moi et Jake [McGuigan] gère sa carrière et nous avons fait du bon travail jusqu’à présent et je pense qu’à partir de maintenant, c’est vraiment important quand il s’agit de matchmaking. J’adorerais le combat de Ray Moylette, nous aimerions potentiellement même le combat de Tom Farrell”, a-t-il déclaré.

Le super-léger Adam Azim vise à devenir le plus jeune champion du monde de tous les temps et dit qu'il serait heureux d'égaler la réussite de son idole Amir Khan à l'âge de 22 ans.



“Mais c’est là que je pense que cela s’arrêtera après cela avec les combattants nationaux. Je pense que si nous avons ces deux combats ensuite, nous entrerons dans l’été pour nous battre potentiellement pour un titre européen ou au niveau européen.

“A la fin de 2023, nous devons être classés dans les organes directeurs. C’est l’objectif. Nous voulons être classés avec la WBA, la WBC, l’IBF et la WBO. Que nous allions être classés avec chacun d’eux, je Je ne suis pas sûr, mais nous voulons être classés dans quelques-uns d’entre eux d’ici la fin de 2023, nous devons donc choisir des combats significatifs.”

Shalom pense que le défi sera d’obtenir les bons combats pour Azim. “Je pense qu’au niveau national, je crois vraiment que nous allons lutter, quoi que les gens disent, pour que les gens veuillent monter sur le ring avec Adam Azim parce que je pense qu’il peut embarrasser les gens”, a expliqué le promoteur.

“Il a 20 ans et cela peut être humiliant quand quelqu’un peut frapper avec autant de puissance à ce poids. Je pense que nous allons chercher des adversaires internationaux et ceux qui peuvent essayer de lui prendre un peu plus de temps.

“Je pense qu’il va le faire jusqu’au niveau mondial. Il veut devenir champion du monde très jeune comme nous le savons tous et nous devons juste le guider dans le bon sens.”

