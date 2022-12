Adam Azim – l’étoile montante mérite-t-elle le battage médiatique? “Je veux le voir blitzer ses rivaux” | Nouvelles de boxe

Adam Azim compte poursuivre son ascension fulgurante en 2023.

Au cours des 12 derniers mois, Azim a boxé cinq fois et a remporté tous ces combats avec des finitions explosives à l’intérieur de la distance.

Plus récemment, Azim a excellé avec une victoire d’arrêt sauvagement rapide sur Rylan Charlton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir passé une superbe année, découvrez les meilleurs KO d’Adam Azim en 2022



L’année prochaine, Azim, géré et entraîné par Shane McGuigan, souhaite maintenir ce niveau de performance tout en évoluant dans la catégorie titre.

“Nous allons voir ce que mon équipe me réserve. L’année prochaine, il y aura certainement beaucoup de tirs au titre et de combats pour le titre, beaucoup plus de bonnes nuits”, a déclaré Azim. Sports du ciel.

Il n’a encore que 20 ans. Azim veut imiter son héros Amir Khan et devenir champion du monde à 22 ans.

Khan lui-même est un fervent partisan d’Azim et a partagé des conseils avec l’étoile montante.

“Amir Khan a ouvert la voie aux Asiatiques britanniques en boxe. C’est un gars tellement adorable. J’ai passé beaucoup de temps avec lui maintenant”, a déclaré Azim.

“Il me dit ce qu’il a fait à l’entraînement, il me dit différents types de choses à faire à l’entraînement, ce qu’il faisait quand il était plus jeune.

“Il a été dans des combats massifs, comme [Marcos] Maïdana, [Devon] Alexander, il a combattu dans tant de grands combats et il peut me donner des conseils à l’avenir dans ma carrière.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le super-léger Adam Azim vise à devenir le plus jeune champion du monde de Grande-Bretagne et dit qu’il serait heureux d’égaler la réussite de son idole Amir Khan à l’âge de 22 ans.



Adam Azim mérite-t-il le battage médiatique?

Sky Sports a demandé à des experts de la boxe leur évaluation du développement d’Azim.

Johnny Nelson dit qu’Azim peut être la star de demain.

“Si j’avais la possibilité de gérer n’importe quel combattant, ce serait Adam – ce serait comme obtenir le meilleur jouet”, a déclaré Nelson. “Potentiellement, ce gamin peut être une star de demain. Je l’ai déjà vu, et ce n’est pas très souvent que vous avez quelqu’un qui a ce talent, cette vitesse, ce professionnalisme et qui a encore de la place pour grandir.

“Je pense que le gamin est potentiellement le meilleur chien, le meilleur tirage, je le note.

“Je veux le voir en quelque sorte blitz au niveau national, puis les gens croiront et penseront:” Wow, ce gamin est en fait le meilleur chien, il est en feu.

“Quand vous regardez en arrière des combattants comme Nigel Benn, le prince Naseem Hamed, Lennox Lewis – des gens comme ça – et que vous regardez comment ils se sont comportés au niveau national, alors vous voyez qu’ils étaient destinés au sommet”, a-t-il ajouté.

“Donc, si nous voyons cela avec Adam, là encore, ce sera la même chose. Nous avons une chance de comprendre et de voir le chemin et l’histoire, car nous l’avons déjà vu.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shane McGuigan et Gary Logan félicitent tous deux Adam Azim pour ses performances dans sa carrière jusqu’à présent et pensent qu’il a le talent pour aller jusqu’au sommet.



Cependant, continuer à faire correspondre Azim dans les bons combats sera crucial, dit David Coldwell.

“Je pense que c’est un très bon espoir. Il est excitant, il a de la vitesse et il peut vraiment frapper”, a déclaré Coldwell.

“Il a aussi ce peu de paillettes et de glamour que vous recherchez chez les prospects que vous voulez voir s’ils peuvent atteindre le sommet du sport et être un porte-drapeau.

“Je sais qu’ils veulent le précipiter et l’amener là-bas aussi vite que possible, mais le matchmaking a été excellent jusqu’à présent.

“Évidemment, vous voulez le renforcer un peu, mais avant de parler de titres mondiaux et de choses comme ça, passez par la voie nationale, il y a beaucoup de gars dans sa division au niveau national avant qu’il n’intervienne”, a ajouté Coldwell.

“Juste d’autres prospects, mais de vrais prospects – plutôt que des gars qui ont des records rembourrés.

“Quand ils sont si jeunes, je sais qu’ils ont peut-être tout le talent et les capacités, mais il y a beaucoup de vrais combattants, et une fois que vous sautez dans ce niveau supérieur, vous êtes un peu coincé là-bas, vous avez donc besoin faire un peu d’apprentissage d’abord.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim a décroché une combinaison identique au prince Naseem Hamed lorsqu’il a assommé Rylan Charlton à Alexandra Palace



A Azim Matthieu Maclin voit les éléments dont il a besoin pour aller jusqu’au bout.

“Il a un pedigree amateur, ce qui soutient le battage médiatique. Il a pratiquement tout gagné en tant qu’amateur junior, puis est devenu jeune professionnel”, a déclaré Macklin.

“Il a la vitesse, il a l’air d’avoir les compétences, la confiance – ce qui est la clé. Alors vraiment, il a l’air d’avoir tous les ingrédients, il s’agit maintenant de garder les pieds sur terre et de ne pas prendre de l’avance sur lui-même et développement.

“Je pense qu’il passera par la voie traditionnelle du titre britannique, britannique, du Commonwealth, peut-être européen – c’est une bonne voie à suivre.

“Je viserais le titre britannique – ce serait mon objectif à court terme pour lui.

“La vitesse à laquelle vous vous déplacez à partir de là dépend. Le rythme auquel vous déplacez un combattant est vraiment lié à la performance, s’il fait exploser des gars qui sont censés le tester, alors évidemment vous devez l’intensifier”, a poursuivi Macklin.

“Je pense que son avenir est très prometteur et qu’il a le potentiel pour aller jusqu’au bout.”