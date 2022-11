Adam Azim frappe si fort qu’il doit épargner les poids moyens | “Si je frappe quelqu’un avec ce tir inattendu, je sais qu’il tombera” | Nouvelles de boxe

Adam Azim peut faire des poids légers, mais frappe si fort qu’il a dû s’entraîner avec des poids moyens alors qu’il se prépare pour l’affrontement de dimanche avec Rylan Charlton.

“J’ai combattu beaucoup de poids moyens maintenant. Je ne peux pas vraiment donner mon poids à qui que ce soit pour le combat, donc je dois s’entraîner avec des personnes plus grosses”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

” Shane [McGuigan, his trainer] me met dans des rondes difficiles pour que je puisse m’adapter à n’importe quel style.

Adam Azim discute du nouvel accord à long terme qu'il a signé avec BOXXER et Sky Sports



“Avec les poids moyens, vous ne pouvez pas vraiment vous éteindre parce qu’ils sont gros, ils viennent droit sur vous. Je pense que je peux épargner n’importe qui et j’ai beaucoup appris au gymnase”, a-t-il poursuivi.

C’est ce que voulait McGuigan. “Le truc, c’est parce qu’il est tellement plus rapide que ces poids moyens, il les bat. Parce qu’il décroche trois ou quatre coups. Ils n’ont pas l’habitude d’être frappés avec cinq ou six combinaisons de coups”, a déclaré son entraîneur.

C’est un signe de ce dont Azim est capable. “Il est très spécial. Il est vraiment spécial”, a déclaré McGuigan. “C’est juste la vérité. Je ne l’ai jamais vu hors de sa profondeur. Je veux essayer de trouver ce niveau. Il est prêt à combattre les poids moyens … Les bons, les gars avec des ceintures et il les gère toujours.

“Je ne veux pas le blesser en montant encore plus haut”, a-t-il poursuivi. “C’est juste stupide après ça mais il est très à l’aise sur le ring.”

Actuellement, McGuigan n’est pas disposé à limiter le potentiel d’Azim.

“Vous le voyez avec certains combattants. Excellente vision, ils savent quand piquer. Il écoute mes instructions et pour moi, en tant qu’entraîneur, j’ai besoin d’avoir des combattants qui font ce que je leur demande de faire. Si je leur apprends quelque chose, ils doivent être capables de le mettre en œuvre et c’est ce qui est génial chez lui, je le fais en fait mettre en œuvre ce que je recherche », a-t-il déclaré.

Ben Shalom pense qu'Adam Azim est l'avenir de la boxe britannique et se réjouit d'avoir signé avec BOXXER un contrat à long terme



“Je peux maximiser les combattants. J’ai fait ça toute ma carrière, j’ai pris un combattant et maximisé son potentiel et même ceux qui sont champions du monde ont encore une zone de limitation. Mais il n’y a pas vraiment pour Adam .

“Parce qu’il peut se battre sur toutes les distances. Il est meilleur au combat à longue distance. S’il en a besoin, il peut aller de l’avant, il peut se battre court. Il reste à voir à quoi ressemble sa ténacité, mais nous n’avons pas eu besoin de voir J’ai essayé de le tester mais il n’a toujours pas été testé.

Azim lui-même promet qu’il y a plus à montrer dans son prochain combat. “Beaucoup de gens m’ont vu aller de l’avant, ils ne m’ont pas vu reculer une seule fois, beaucoup de gens ne savent pas que je peux me battre dans les deux sens, je peux combattre le pied avant, je peux combattre le pied arrière, et un beaucoup de gens n’ont pas encore vu cette capacité”, a-t-il déclaré.

“Ce camp, j’ai l’air très vif, très fort et quand je monterai sur le ring, vous saurez quel genre de combattant je suis vraiment.

“Si je frappe quelqu’un sur place avec ce tir inattendu, je sais pertinemment qu’il va tomber.”

McGuigan gère et entraîne Azim. Tracer son parcours à travers le sport est un défi passionnant. Charlton dimanche est un pas en avant, mais c’est un pas que McGuigan est certain que son combattant peut gérer.

“Il y a des gars qui crient et hurlent sur les toits, puis ils entrent et ils le battent. Rylan est le contraire. Il dira peu et il ira faire tout ce qu’il pourra. Mais je sais qu’il [Azim] va le battre… et je pense qu’au fond de lui, Rylan le sait aussi”, a déclaré l’entraîneur.

En ce qui concerne l’année prochaine, McGuigan doit se demander : “Quand allons-nous le lâcher ? S’il bat Rylan Charlton en un ou deux rounds, où allons-nous à partir de là ? Les gens vont vouloir le voir atteindre son niveau.” très rapide.

“Mais nous avons cinq combats par an et ils vont tous être des combats de championnat maintenant. Il y a tellement de grands noms dans et autour des poids welters légers, 140 livres. Vous avez des gens comme le [Ivan] Baranchyks de ce monde, anciens champions du monde, quand est-ce qu’on le pousse là-dessus ?

“Eh bien, nous savons quand nous allons le faire et nous évaluerons cela avec la façon dont il va.

“Vous avez également de jeunes talents qui arrivent, comme Devin Haney, qui est phénoménal, ces gars vont tous intensifier [to super-lightweight]ça va être un voyage passionnant”, a-t-il poursuivi.

“Nous devons passer et impressionner et c’est une chose de le faire ici [the gym]il y en a un autre qui le fait devant 5 000, 8 000 personnes, 10 000, 20 000 personnes sur Sports du ciel avec tous les globes oculaires et la pression sur vous. C’est comme ça qu’il gère ça.

“Je sais qu’il s’en sortira bien.”