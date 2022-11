Adam Azim est «le talent le plus brillant de la boxe britannique», déclare le promoteur Ben Shalom alors qu’il signe un accord à long terme avec BOXXER et Sky Sports | Nouvelles de boxe

Adam Azim a signé un nouveau contrat de combat pluriannuel à long terme avec BOXXER et Sports du ciel.

Azim a déjà connu une série fulgurante de victoires à élimination directe cette année et le dimanche 27 novembre n’aura que le septième combat de sa carrière professionnelle lorsqu’il passera à un autre niveau pour affronter le militant expérimenté Rylan Charlton.

Le super-léger de 20 ans a confié son avenir à BOXXER et Sports du ciel.

Azim attrape Michel Cabral avec un tir au corps vicieux et une combinaison rapide à la tête pour terminer le premier tour



Azim (6-0, 5 KO) a déclaré : “Vous n’avez vu qu’un aperçu de ce que je peux faire avec ces KO rapides, je vais envoyer des ondes de choc à travers le sport de la boxe avec des performances électriques. Je suis né pour faire ça et J’ai hâte d’avoir ces gros combats sur Sky Sports.

“Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans la conclusion de cet accord, mon manager et entraîneur Shane McGuigan et les équipes de BOXXER et Sports du ciel. Ça va être une super balade !”

Le promoteur de BOXXER, Ben Shalom, a identifié Azim comme un combattant qui est devenu jeune professionnel mais qui a le potentiel d’aller jusqu’au sommet du sport.

“Il y a quelque chose chez eux et il y a quelque chose de très spécial. La satisfaction que nous avons de trouver Adam, de réussir à le signer jeune et nous pensons qu’il est tout ce dont le sport a besoin pour aller de l’avant. C’est le talent le plus brillant de la boxe britannique”, a déclaré Shalom. Sports du ciel.

“Sur quelques combats, en raison de son style passionnant, les chiffres qu’il réalise sont énormes. Dans 18 mois, voire dans 12 mois, il sera l’un des plus grands noms de la boxe britannique.”

Leur confiance en lui est un signe qu’Azim ira vite. “Nous ne voulons pas mettre trop de pression sur ses épaules, mais il semble qu’il soit né pour le faire”, a déclaré Shalom.

Adam et Hassan Azim ont rejoint Fenners et Jimmy Bullard dans le studio Soccer AM, alors qu’ils discutaient de leur entrée dans la boxe et de l’influence d’Amir Khan.



“Il ne ressent pas de pression, il n’a jamais été nerveux, il est tellement excité de se battre. Il adore se battre. C’est aussi le cas quand vous voyez des gens qui croient sincèrement qu’ils sont destinés à la grandeur et aux titres mondiaux, ils ne le sont pas. ne se soucient pas de prendre des raccourcis, ils ne se soucient pas de gagner des chèques de paie, ils veulent aller le plus vite possible.

“En fin de compte, il est tellement dévoué au sport. Il se bat d’une telle manière, avec une telle puissance que personne que nous avons dans cette division des poids légers. Je pense qu’il est quelque chose de complètement nouveau et je pense qu’il va choquer beaucoup de gens. Il veut être une superstar mondiale et très rapidement nous allons le voir grimper ces classements.

“J’ai l’impression que nous avons le plus grand potentiel de talent dans le sport. J’ai hâte de le voir se développer au cours des 12 prochains mois.”

Azim était ravi d’obtenir son troisième arrêt consécutif au premier tour après un impressionnant KO contre Cabral



C’est aussi une marque de l’ambition d’Azim. À son âge, il a encore tellement d’années à venir dans le sport qu’il n’a pas besoin de se précipiter.

“Il peut faire des choses très spéciales”, a déclaré Shalom. “Je connais aussi son dévouement au sport. Il a potentiellement 10, 15 ans dans le sport, mais en fin de compte, il veut réaliser ses ambitions pendant qu’il est jeune.

“Il a besoin, il a envie de devenir champion du monde avant d’avoir 22 ans. Il a 20 ans maintenant, il a deux ans pour le faire. C’est excitant parce que Kell Brook, Amir Khan, beaucoup de combattants, les plus grandes stars viennent vers la fin de leur carrière, les plus grandes stars de la boxe en ce moment, même dans la division des poids lourds. Vous devez donc savoir d’où vient l’avenir. Adam étant si jeune et si talentueux, cela donne au sport dans son ensemble de quoi s’exciter sur.”

Azim a montré ses talents de corde à sauter devant Jimmy Bullard et Fenners dans le studio Soccer AM



“Azim fait partie des talents qui ont été désignés pour faire avancer le sport. Son prochain combat sera également différent. Il aura lieu dans l’après-midi du dimanche 27 novembre. L’objectif est de toucher un nouveau public.

“La boxe britannique a besoin d’innovation et nous voulons que les gens aiment vraiment la boxe”, a ajouté Shalom. “Cet événement en particulier sera une nouvelle expérience de boxe, une nouvelle expérience de diffusion et nous nous attendons à avoir un public énorme à ce moment-là.

“Plus le sport innovera, plus il gagnera de fans.”

Adam Smith, Sports du ciel Le responsable du développement de la boxe, a déclaré: “Adam Azim respire la classe. Une vitesse fulgurante, une puissance de frappe et ces célébrations électrisantes sur le ring. Adam a le X-Factor.

“Il y a un long chemin à parcourir et il doit être vraiment testé alors qu’il monte à travers les niveaux. Mais il y a des nuances d’un jeune Naseem Hamed et il pourrait être une future superstar. Nous avons hâte de faire partie de ce voyage sur Ciel.”