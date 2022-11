Adam Azim dit que faire face à George Kambosos Jr serait un “combat de rêve” | Nouvelles de boxe

Adam Azim dit que son “combat de rêve” dans les 18 prochains mois serait un match contre l’ancien champion du monde des poids légers George Kambosos Jr.

Azim a porté son record professionnel à 7-0 avec une victoire palpitante par élimination directe au deuxième tour contre Rylan Charlton dimanche à Alexandra Palace, enregistrant son sixième arrêt consécutif.

On s’attendait à ce que Charlton fournisse le test le plus difficile de la carrière d’Azim, mais la facilité avec laquelle le joueur de 20 ans a fait exploser le militant le plus expérimenté a conduit à de nouvelles discussions sur la rapidité avec laquelle il devrait progresser dans les rangs des super-légers.

Azim dit qu’il veut devenir l’un des plus jeunes champions du monde de ce sport et voit une rencontre avec l’Australien Kambosos comme une étape parfaite sur cette voie.

“Si j’avais un combat de rêve en ce moment … George Kambosos serait un grand combat pour moi”, a déclaré Azim Sky Sports Nouvelles En Lundi.

Adam Azim a produit un arrêt sensationnel au deuxième tour contre Rylan Charlton à l'Alexandra Palace, maintenant son record invaincu avec un style époustouflant



“C’est un ancien champion du monde unifié, donc pour moi, le battre, ce serait une déclaration.”

L’entraîneur Shane McGuigan, qui a décrit Azim comme le boxeur le plus talentueux qu’il ait jamais entraîné, a demandé que son combattant soit “catapulté” dans le classement après la victoire de dimanche.

Cependant, Amir Khan, l’une des plus grandes inspirations d’Azim, a mis en garde contre la précipitation des progrès du jeune en raison des craintes concernant les dangers d’affronter des combattants plus expérimentés.

“Mon objectif est de devenir le plus jeune champion du monde, mais même 22 ans serait un grand âge”, a déclaré Azim. “Amir Khan a eu le sien à 22 ans.

Amir Khan pense qu'Adam Azim deviendra l'un des plus jeunes champions du monde s'il est bien géré



“Mon entraîneur Shane McGuigan croit en moi, que j’ai la capacité de combattre bientôt des combattants de classe mondiale.

“Je pourrais combattre des noms qui viennent probablement de terminer leur carrière, je peux attraper quelqu’un comme ça, continuer à acquérir de l’expérience, continuer à battre des gens avec des noms connus, donc ça garde les gens debout.”

Kambosos a stupéfait Teofimo Lopez en novembre 2021 pour remporter les titres IBF, WBA et WBO, mais a raté une chance de devenir champion incontesté en perdant des combats consécutifs avec Devin Haney cette année.

Devin Haney a produit un affichage encore plus convaincant, laissant George Kambosos Jr meurtri et ensanglanté à la cloche finale



L’Australien a perdu à deux reprises des décisions unanimes au profit de Haney, qui siège actuellement en tant que roi de la division des poids légers remplie de talents.

Azim a déclaré avant la victoire de dimanche qu’il s’attend à ce que de nombreux grands noms de la division poids léger entrent à l’avenir dans le niveau super-léger auquel il fait campagne.

“En ce moment, Teofimo a augmenté”, a déclaré Azim.

“Je pense que Devin Haney va probablement monter, même Gervonta (Davis), je pense que Ryan (Garcia) aussi.

Adam Azim fait une entrée émouvante sur le ring alors qu'il cherche à maintenir son record professionnel parfait contre Rylan Charlton



“Je ne pense pas que ce lot puisse supporter le poids de la division poids léger, je pense qu’ils grandissent trop et vont certainement augmenter.”

Alors que Haney détient toutes les ceintures, Azim pense que Davis, qui devrait affronter son compatriote invaincu Garcia l’année prochaine, est le combattant le plus éprouvé de la division.

“Gervonta est le meilleur chien”, a ajouté Azim. “Haney l’a prouvé avec les ceintures, mais il doit combattre de plus gros combattants. S’il bat les autres gars, je dirai qu’il est le meilleur.”