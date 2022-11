Adam Azim contre Rylan Charlton, Lerrone Richards contre Zak Chelli, Mikael Lawal contre David Jamieson : à quelle heure sont-ils sur le ring dimanche ? Comment puis-je regarder? | Nouvelles de boxe

Adam Azim devra faire face à un test clé lorsqu’il affrontera Rylan Charlton dans le combat principal sur la carte BOXXER: Breakthrough ce dimanche après-midi.

L’émission télévisée débutera à 15 heures le dimanche 27 novembre. Il sera affiché sur Événement principal de Sky Sports, Sky Sports Arena et Vitrine du ciel.

La diffusion, commençant à 15h et se terminant à 19h ce dimanche, commence donc une fois le match de football Belgique-Maroc de Coupe du monde terminé et se termine avant le début du match Espagne-Allemagne.

L’espoir ultra-léger Adam Azim pense que le style agressif du pied avant de Rylan Charlton sera parfait pour lui, la paire devant s’affronter le 27 novembre.



Le spectacle s’ouvre sur un combat pour le titre des super-welters anglais en 10 rounds entre Sam Gilley et Sean Robinson.

Gilley sort d’une défense passionnante contre Drew Brown qu’il a remportée par arrêt, mais à Robinson, il rencontre un adversaire qui le connaît bien et qui est déterminé à avoir lui-même un impact au niveau du titre.

Lerrone Richards contre Zak Chelli suivra. Richards est l’un des boxeurs les plus talentueux de Grande-Bretagne. Mais son rival des super-moyens, Chelli, s’attend à le pousser à ses limites avec son rythme de travail, sa pression et sa puissance.

Cela mettra en place le combat pour le titre des poids lourds britanniques entre Mikael Lawal et David Jamieson.

Adam Azim admet que Rylan Charlton est son plus gros test à ce jour mais suggère qu’il ne craint pas la puissance de frappe de Charlton



L’adversaire d’origine de Lawal, Deion Jumah, a été expulsé du concours et contraint à l’abandon en raison d’une blessure à l’œil. Jamieson intervient pour une grande opportunité de se battre pour le titre britannique et d’essayer de se venger de Lawal, qui l’a battu dans un combat de tournoi rapide en trois tours en 2019.

L’heure de début de l’événement principal Azim vs Charlton dépendra de la durée des combats précédents, mais ce sera entre 17 h et 18 h le dimanche.

Les utilisateurs du Sky Sports unpp pourra marquer tous les combats télévisés en temps réel avec la nouvelle expérience Verdict des téléspectateurs.

Dalton Smith partage ses réflexions sur Adam Azim et révèle comment lui et Azim ont combattu Luke Campbell avant son combat contre Ryan Garcia en 2021.



Sports du ciel les scores globaux des téléspectateurs seront partagés pendant la diffusion en direct elle-même.

Il y aura un flux gratuit pour regarder plus d’action de l’undercard sur le Sports du ciel site web et chaîne Youtube, avec Hassan Azim, Rhys Edwards et plus, à partir de 12h45.

