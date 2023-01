Adam Azim, Caroline Dubois et Viddal Riley se battront ensuite le 11 février en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

Les étoiles montantes Adam Azim, Caroline Dubois et Viddal Riley seront tous en action le 11 février prochain, en direct sur Sports du ciel.

L’électrisant Azim, 7-0 (6), reviendra sur le ring le samedi 11 février à l’OVO Wembley Arena de Londres contre l’invaincu sud-américain Santos Reyes, 12-0 (3).

Avec six victoires d’arrêt consécutives – y compris la superbe démolition en deux rounds du très apprécié Rylan Charlton en novembre – Azim s’est maintenant imposé comme l’un des principaux espoirs légers de la boxe mondiale et est considéré par beaucoup comme un champion du monde en devenir après sa percée. 2022.

Adam Azim est l'une des étoiles montantes de la boxe britannique. Il se bat ensuite le 11 février, en direct sur Sky Sports





Le jeune prodige a reçu des distinctions pour sa course étonnante l’année dernière, notamment le prix BBC Sport “Young Fighter of the Year” et le Boxing News “2022 Prospect of the Year”.

Azim franchit une nouvelle étape dans son voyage vers le titre mondial le mois prochain – en direct et exclusif au Royaume-Uni et en Irlande le Sports du ciel – et marque une étape importante dans sa carrière alors qu’il fait la une d’une grande arène britannique pour la première fois.

Si l’incroyable Azim peut ajouter un septième arrêt consécutif à son propre record dans le processus, cela soulignera son potentiel stupéfiant – le grand de tous les temps Amir Khan a remporté son premier titre mondial majeur à l’âge de 22 ans, mais a prédit qu’Azim remporterait un un encore plus tôt.

Reyes est originaire du Nicaragua, une centrale de boxe latino-américaine qui a produit des noms tels qu’Alexis Arguello et Ricardo Mayorga, et est allé 4-0 en 2022. Il est l’actuel champion WBA Fedecentro (“Amérique centrale”) et a défendu avec succès son titre avec un victoire par décision dominante en décembre.

Après avoir passé une superbe année, découvrez les meilleurs KO d'Adam Azim en 2022



Dubois, 5-0 (4), fait un grand pas en avant le 11 février lorsqu’elle affronte la très expérimentée championne nationale argentine Yamila Belen Abellaneda, 15-5-1 (3).

Mieux connue des fans de combat britanniques pour sa bataille pour le titre intercontinental WBA en 10 rounds avec Terri Harper en mars de l’année dernière, Abellaneda – qui a défendu avec succès son titre national argentin à quatre reprises depuis qu’il l’a remporté en décembre 2020 – effectue sa deuxième visite au Royaume-Uni le mois prochain.

La remarquable carrière amateur de Dubois – au cours de laquelle elle est devenue championne olympique de la jeunesse, championne du monde de la jeunesse et quadruple championne d’Europe de la jeunesse – s’est enchaînée de manière transparente dans les rangs professionnels. Comme son compagnon d’écurie Adam Azim, elle est allée 5-0 en 2022 et s’est imposée comme l’un des talents de la scène mondiale de la boxe à surveiller.

Le titre anglais des poids moyens sera en jeu lorsque le nouveau champion Tyler Denny défendra pour la première fois le titre qu’il a remporté en novembre avec une victoire sur le talentueux talent de Manchester, Brad “The Sting” Rea.

Shane McGuigan et Gary Logan félicitent tous deux Adam Azim pour ses performances dans sa carrière jusqu'à présent et pensent qu'il a le talent pour aller jusqu'au sommet.



Le défi de Denny est l’invaincu de Cornwall, Brad Pauls. “The Newquay Bomb” apporte un taux d’arrêt de 56% sur le ring et entre dans le combat après une victoire à la 02 Arena de Londres l’été dernier.

Trois victoires par arrêt en trois combats – dont deux au cours des trois premiers tours – ont fait de 2022 une année au cours de laquelle l’espoir invaincu Riley s’est imposé comme une menace croissante dans la division des poids lourds empilés.

Le 11 février, il tourne son attention vers Anees Taj, un vétéran du tournoi de la série BOXXER, et vise à en faire le jour du jugement pour le diplômé en droit et ancien élève de la Watford Grammar School et à commencer sa campagne 2023 avec style.

Adam Azim a décroché une combinaison identique au prince Naseem Hamed lorsqu'il a assommé Rylan Charlton à Alexandra Palace



Taj, qui a raté une place dans l’équipe de boxe des Jeux olympiques de 2020 pour le Pakistan et était autrefois sur la bonne voie pour devenir un joueur de rugby professionnel avant de passer à la boxe, mène une séquence de deux victoires consécutives dans l’affrontement.

Les deux boxeurs ont des styles de combat sans fioritures et chercheront à mettre fin à leurs combats le plus rapidement possible. Attendez-vous à ce que leur rencontre soit une fusillade conviviale pour les fans – aussi longtemps qu’elle durera.