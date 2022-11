Adam Azim bat Rylan Charlton avec un KO brutal pour maintenir un record invaincu | Nouvelles de boxe

Adam Azim a fait un travail léger sur le test le plus difficile de sa carrière à ce jour avec une victoire palpitante par élimination directe au deuxième tour contre Rylan Charlton.

Charlton avait été présenté comme une avancée significative pour Azim, mais le joueur de 20 ans a renversé son adversaire durable à deux reprises au premier tour à Alexandra Palace, avant de mettre fin impitoyablement au combat au début du second.

Azim passe à 7-0 dans sa carrière professionnelle naissante, tous les combats à l’exception de ses débuts s’étant terminés à distance.

La performance ne fera que renforcer le battage médiatique autour de la perspective des super-légers, l’entraîneur Shane McGuigan réitérant par la suite sa conviction qu’Azim est le boxeur le plus talentueux qu’il ait jamais formé.

“C’est définitivement un gros problème”, a déclaré Azim à Sky Sports.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim dit que cela ressemble à une grande victoire après avoir passé son test le plus difficile à ce jour en battant Rylan Charlton en deux tours !



“Je savais que je l’avais là-bas au premier tour. Shane m’a dit de me calmer et de laisser le coup venir.

“Évidemment, j’étais vraiment impatient au premier tour, mais Shane m’a dit de me détendre et j’ai eu les coups.”

Il a fallu moins de 30 secondes à Azim pour envoyer un coup de semonce, car une main droite a déséquilibré Charlton.

Il a ensuite échappé aux tentatives de Charlton de prendre pied, avant que quelques mains gauches doucement chronométrées ne mettent le combattant de Norfolk sur le pied arrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Amir Khan pense qu’Adam Azim deviendra l’un des plus jeunes champions du monde s’il est bien géré.



Tentant de survivre en se baissant, Charlton s’est laissé vulnérable à une série de coups de poing droit sur le dessus de sa tête, qui, bien qu’ils n’aient pas atterri proprement, ont fait beaucoup de dégâts.

Azim a ensuite finalement décroché un crochet droit propre, qui a envoyé Charlton sur la toile. Il s’est levé avec moins de 10 secondes du tour restant, mais c’était assez de temps pour qu’Azim décroche un autre renversement avec une main gauche vicieuse, avec seulement la cloche assurant la poursuite du combat.

Cependant, le sursis n’a été que bref, Azim mettant fin au concours avec une main droite brutale au cours des 40 premières secondes du deuxième tour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim fait une entrée émouvante sur le ring alors qu’il cherche à maintenir son record professionnel parfait contre Rylan Charlton.



Le joueur de 20 ans a livré sa célébration de backflip de marque, avant de se pencher à travers les cordes pour serrer dans ses bras sa mère, à qui il dédiera plus tard la victoire.

“Je suis toujours dessus”, a ajouté Azim.

“Quand je suis arrivé, Shane m’a dit de me détendre tout le temps. Parce que j’étais vraiment en colère – je voulais juste monter sur le ring et me battre!”