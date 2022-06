Adam Azim arrête Anthony Loffet en seulement 66 secondes avec une finition spectaculaire pour sceller le premier titre | Nouvelles de boxe

Adam Azim n’a eu besoin que de 66 secondes pour arrêter Anthony Loffet et remporter le titre WBC Youth Inter-Continental des super-légers.

Azim entrait dans son premier 10 rounds prévu lors de son cinquième match professionnel contre Loffet, mais n’a même pas eu besoin d’un demi-round pour terminer le travail sur son adversaire belge.

Il a bondi sur Loffet et l’a laissé tomber avant la fin d’une demi-minute. Il a montré la main droite avant de réaliser un énorme uppercut du gauche. Cela a blessé Loffet. Azim l’a vu et est intervenu avec deux autres crochets du droit pour abattre Loffet.

Ceux-ci avaient frappé avec un réel dépit. Loffet ne se leva qu’avec inquiétude.

Azim a repris son attaque avec une vitesse spectaculaire. Il a fustigé Loffet avec des crochets droits répétés, le secouant, le blessant.

La serviette est rapidement arrivée du coin de Loffet et lorsque l’arbitre l’a vue, il a mis fin au combat, épargnant à Loffet une finition inévitable et brutale.

La célébration d’Azim était presque aussi spectaculaire. Il a fait la roue sur le ring avant de se lancer dans son backflip désormais emblématique.

“C’est le premier d’une longue série”, a déclaré par la suite le joueur de 20 ans originaire de Slough. “Si quelqu’un me donne le premier coup et que je le fais tout de suite, vous vous blessez immédiatement.

“Je veux tant d’autres titres, je vais les saisir à deux mains.”

Le promoteur d’Azim, Ben Shalom, a déclaré: “Il est l’avenir de la boxe britannique.”

