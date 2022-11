Adam Azim: Amir Khan émet un avertissement après que Shane McGuigan a appelé à ce que les jeunes commencent à être «catapultés» dans les classements | Nouvelles de boxe

Amir Khan a averti qu’Adam Azim devrait continuer à progresser “régulièrement” dans les rangs des super-légers, après une autre victoire palpitante par KO pour la sensation de 20 ans.

Azim a répondu à une montée en puissance de son adversaire en arrêtant Rylan Charlton en deux tours dimanche à Alexandra Palace, portant son record professionnel à 7-0.

Au lendemain de la dernière brillante démonstration d’Azim, qui était presque un quatrième arrêt consécutif au premier tour, son entraîneur Shane McGuigan a déclaré que son combattant devrait être “catapulté dans le classement” pour tenter de trouver des adversaires plus coriaces.

“C’est le combattant le plus talentueux que j’aie jamais entraîné”, a déclaré McGuigan.

“Il a besoin de plus de tests, il a besoin de plus de tours. Nous pensions que nous allions l’obtenir aujourd’hui avec Rylan Charlton et nous ne l’avons pas fait.

Adam Azim a produit un arrêt sensationnel au deuxième tour contre Rylan Charlton à l’Alexandra Palace, maintenant son record invaincu avec un style époustouflant.



“Donc, il doit juste être catapulté dans les classements.

La victoire de dimanche était la cinquième d’Azim en 2022, mais la nature explosive de ses performances signifie qu’il n’a disputé que huit manches sous les projecteurs cette année.

Tout en convenant qu’Azim reste sur la bonne voie pour devenir champion du monde à un âge remarquablement jeune, Khan dit que sa direction doit se méfier d’en prendre trop trop tôt.

Adam Azim donne sa réaction à une victoire extrêmement impressionnante contre Rylan Charlton en deux tours, avec Ben Shalom également ravi par le combat



“Vous ne voulez pas le déplacer trop vite, car vous pouvez simplement vous faire battre par quelqu’un avec plus d’expérience”, a déclaré Khan, qui est devenu champion du monde à l’âge de 22 ans.

“Parfois, vous avez besoin de plus que de la puissance et de la vitesse, vous devez avoir l’expérience à votre actif.

“Donc, je pense que vous devez toujours le faire avancer régulièrement, étape par étape, et je suis sûr qu’il sera l’un des plus jeunes champions du monde s’il a bien géré.”

Adam Azim fait une entrée émouvante sur le ring alors qu’il cherche à maintenir son record professionnel parfait contre Rylan Charlton



Après avoir vu Azim faire la une d’une émission pour la première fois, un exploit rare pour un boxeur lors de son septième combat, son promoteur Ben Shalom a déclaré que les fans de ce sport “étaient témoins de l’histoire”.

“C’est un plaisir d’être ici, c’est un talent spécial et spécial que je n’ai jamais vu auparavant et quel avenir nous avons”, a déclaré Shalom.

“La boxe britannique a une future superstar entre ses mains.”