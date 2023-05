Adah Sharma-vedette montre une croissance incroyable, peut gagner Rs 12,5 crore le jour 2

Adah Sharma-star The Kerala Story a montré un énorme bond d’environ 55% le jour 2. Le jour 1, le film a rapporté Rs 8 crore. Alors que le jour 2, le film devrait gagner Rs 12,50 crore au box-office.

Selon le rapport de sacnilk.com, The Kerala Story réalisé par Sudipto Sen, affichera une croissance fantastique le jour 2. Le film qui met également en vedette Yogita Bihani, Siddhi Idnani, Sonia Balani, Pranay Pachuri et Chandra Shekhar Dutta dans des rôles clés, gagnera 12,5 millions de roupies.





Pendant ce temps, le secrétaire du BJP de l’Uttar Pradesh, Abhijat Mishra, a organisé samedi la projection de The Kerala Story pour environ 80 étudiantes de la ville, une décision critiquée par les partis d’opposition de l’État.

Le chef du BJP a réservé une salle entière pour la projection et a déclaré que le film devrait être montré aux jeunes filles « pour les empêcher d’aimer le djihad ». Le film, mettant en vedette Adah Sharma, tourne autour d’un groupe de femmes du Kerala qui sont forcées de se convertir et de rejoindre ISIS.





Mishra a déclaré que le film est basé sur de vrais événements et montre comment les filles crédules sont manipulées puis converties. « Le message que je veux faire passer à ces filles, à travers ce film, c’est qu’elles doivent être conscientes et ne pas tomber dans des pièges, et se concentrer sur leurs études », a-t-il déclaré.





« Il faut regarder ‘The Kerala Story’ pour sauver la vie de jeunes filles. Les partis qui soutiennent les terroristes et aiment le djihad et qui s’opposent à The Kerala Story devraient être interdits », a-t-il tweeté en hindi.

L’opposition, cependant, a déclaré que le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir utilisait la plate-forme du cinéma pour propager ses idées politiques plutôt que pour éduquer les masses. Ankita Awasthi, une étudiante qui a regardé le film, a déclaré qu’il fallait être conscient et ne pas être la proie de conceptions clandestines.

Pratima Ghosh, une enseignante qui a accompagné les étudiantes à la projection, a déclaré qu’après avoir regardé le film, on s’attend à ce que les filles restent à l’écart des « mauvaises personnes ». Prenant ombrage de la projection du film, le porte-parole du parti Samajwadi, Ameeque Jamei, a déclaré que le BJP devrait changer son nom en « Bhartiya Nazi Party » et le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion en « ministère de la propagande ».

Il a également déclaré que le Premier ministre Narendra Modi parlait d’un film de propagande car il n’avait rien d’autre à dire. « … Cela montre que le BJP perd beaucoup de temps dans le Karnataka (lié aux sondages) », a déclaré Jamei.

Le film très controversé sur la conversion est au centre du discours national, Modi lui attribuant le mérite d’avoir révélé des complots terroristes et de l’avoir utilisé pour attaquer le Congrès lors d’un rassemblement au Karnataka vendredi. (Avec les entrées de PTI)



