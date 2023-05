Adah Sharma-vedette affiche une croissance impressionnante de 39%, menthe Rs 11 crore

Le jour 2 de la collecte au box-office de Kerala Story: le drame social avec Adah Sharma The Kerala Story brise toutes les normes et se renforce de jour en jour. Sans aucun pouvoir de star, sans promotions trépidantes, sans moins de buzz avant la sortie, The Kerala Story a prouvé la puissance du bouche-à-oreille.

L’histoire du Kerala a ouvert au box-office avec Rs 8,03 crores. Le film a reçu un accueil positif de la part du public et, comme prévu, le film a franchi le cap des scores à deux chiffres samedi. Le deuxième jour, The Kerala Story a frappé Rs 11,22 crore. En deux jours, le film a rapporté Rs 19,25 crore. Selon le bouche-à-oreille élogieux, le film devrait également rapporter 12 à 13 crores de roupies dimanche.

Taran Adarsh ​​a partagé les données de la collecte du jour 2 et a écrit : « #TheKeralaStory est SENSATIONNEL, active le #BO (emoji de feu) le jour 2… Affiche de GROS GAINS sur tous les circuits… A deux chiffres, une RÉALISATION REMARQUABLE pour un film qui est *pas* à cheval sur la célébrité, mais le bouche à oreille… Ven 8,03 cr, Sam 11,22 cr. Total : ₹ 19,25 cr. #India biz. #Boxoffice. » Selon ses informations, le film a connu une croissance impressionnante de 39,73 %.

Voici le tweet





Samedi, Adah Sharma a remercié le public d’avoir accepté leur film. Sharma a partagé un article de carrousel avec des images fixes du dernier film et a écrit : « Ovation debout dans les cinémas, l’honorable Premier ministre mentionnant notre film #TheKeralaStory, les critiques et le public applaudissant ma performance, des messages HOUSEFULL de tant d’entre vous, une ouverture exceptionnelle ! Je ne pourrais jamais tant rêvé. »

Adah a ajouté que tous ses rêves se réalisaient. Elle a également conseillé une autre partie du public, qui continue de croire que le film est une « propagande ». Adah a écrit: « Et pour les quelques-uns qui appellent encore #TheKeralaStory un film de propagande, disant que ces incidents n’existent pas même après avoir regardé les témoignages de plusieurs victimes indiennes, mon humble demande, Google deux mots ISIS et Brides … peut-être un compte des filles blanches qui vous sont racontées pourraient vous donner l’impression que notre film indien est réel. » The Kerala Story, réalisé par Sudipto Sen, est produit par Vipul Amrutlal Shah.