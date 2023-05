Adah Sharma se souvient du parcours difficile de la sortie de The Kerala Story, dit « audience aap jeet gaye »

Adah Sharma est ravie de la réponse du public à son dernier film, The Kerala Story. Le réalisateur de Sudipto Sen est sorti avec un accueil critique mitigé, mais il a été exceptionnellement accepté par les masses. En une semaine, le film a atteint la barre des 100 crores dans le monde, et il entrera bientôt dans le club des 100 crores en Inde également.

Jusqu’à présent, The Kerala Story a battu plusieurs records et établi de nouvelles références au box-office. Malgré des interdictions dans plusieurs États et des protestations contre le film, The Kerala Story est déjà devenu un gagnant au box-office. Adah Sharma a profité d’une autre occasion pour remercier le public et a exprimé sa gratitude pour avoir accepté le film, contre toute attente.

LIS: Yogita Bihani révèle que son père a peur pour elle après The Kerala Story: ‘Main unhe achhi baatein hi..’ | Exclusif

Le samedi 13 mai, Adah a partagé une photo du film et a écrit une longue note qui dit : « Discréditer ma sincérité, se moquer de mon intégrité, menaces, notre teaser est banni de l’ombre, le film est interdit dans certains états, des campagnes de diffamation sont lancées. .. MAIS vous, le public, avez fait de #TheKeralaStory le premier film féminin numéro 1 la première semaine de TOUS LES TEMPS. » Sharma a ajouté : « Wowww ! Public aap Jeet Gaye. Vous avez gagné #adahsharma. »

Voici le poste







En raison du succès retentissant du film, la co-vedette de The Kerala Story d’Adah, Yogita Bihani, s’est jointe pour une conversation exclusive avec DNA, décodant le succès de The Kerala Story. Dans The Kerala Story, Yogita joue une fille têtue, Nimah Mathews. Partageant sa réaction au succès du film, Yogita a déclaré: « Moi et Adah parlions l’autre jour. Humne badi imaandari se film banai hai (Nous avons fait ce film avec honnêteté). Pour nous, c’était comme un projet universitaire, que nous avons fait avec le plus grand dévouement et que nous avons soumis. Nous ne savions pas que cela arriverait. Nous sommes tous sous le choc que les gens aient si bien accueilli le film. Nous sommes surpris et nous sommes surpris chaque jour, en pensant aacha yeh bhi ho sakta hai. Nous sommes tous stupéfaits. L’histoire du Kerala est produite par Vipul Amrutlal Shah.