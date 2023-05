Adah Sharma remercie le public pour l’ouverture exceptionnelle de The Kerala Story et conseille aux manifestants de « googler deux mots… »

Adah Sharma est sur cloud-9 car son dernier film, The Kerala Story, a été un amour et une appréciation énormes de la part des masses. Les chiffres de la journée d’ouverture de 8 crores consolident le fait que le film, qui était auparavant ignoré par peu de gens, se renforcera chaque jour qui passe.

En raison des réactions positives du public, Adah Sharma a écrit une note sincère, remerciant les gens d’avoir accepté leur film, de faire des ovations debout et de rendre les spectacles hosueful. Sur Instagram, Sharma a partagé une publication de carrousel avec des images fixes du dernier film et a écrit : « Ovation debout dans les cinémas, l’honorable Premier ministre mentionnant notre film #TheKeralaStory, les critiques et le public applaudissant ma performance, des messages HOUSEFULL de tant d’entre vous, une ouverture exceptionnelle ! Je n’aurais jamais pu rêver à autant. »

Adah a ajouté que tous ses rêves se réalisaient. Elle a également conseillé une autre partie du public, qui continue de croire que le film est une « propagande ». Adah a écrit: « Et pour les quelques-uns qui appellent encore #TheKeralaStory un film de propagande, disant que ces incidents n’existent pas même après avoir regardé les témoignages de plusieurs victimes indiennes, mon humble demande, Google deux mots ISIS et Brides … peut-être un compte des filles blanches qui vous sont racontées pourraient vous donner l’impression que notre film indien est réel. »

Voici le poste





Plus tôt dans la journée, le réalisateur Sudipto Sen réagit au succès de The Kerala Story. Partageant son point de vue sur la réponse du public à The Kerala Story, Sudipto a déclaré à Etimes : « Quand le teaser et plus tard quand la bande-annonce de notre film est sortie, beaucoup pensaient que c’était » anti-islam « . Tant de gens ont sauté dessus et ont commencé à crier et à nous maltraiter. Maintenant, le film est sorti et les mêmes personnes regardent le film et les mêmes personnes nous font l’éloge. Sen a conseillé au public de regarder le film puis de le juger. L’histoire du Kerala est produite par Vipul Amrutlal Shah.