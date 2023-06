Adah Sharma partage des photos de « lèvres craquelées », révèle avoir été déshydratée pendant 40 heures sur le plateau de The Kerala Story: « Ça vaut le coup »

Adah Sharma connaît actuellement le succès de son film The Kerala Story qui a dépassé Tu Jhoothi ​​Main Makkaar pour devenir le deuxième film le plus rentable de l’année. L’actrice a récemment partagé des photos de BTS des décors de The Kerala Story et a choqué les fans.

Jeudi, Adah Sharma s’est rendue sur son Instagram et a partagé des photos « blessées » des tournages de The Kerala Story. Sur l’une des photos, le visage d’Adah était tout contusionné et ses lèvres avaient des fissures. Sur une autre photo, l’actrice a donné un aperçu de son « regard meurtri » depuis le film et le lieu de tournage. Dans la dernière photo, l’actrice a partagé son adorable photo en deux tresses.





Adah a révélé qu’elle avait filmé la scène en étant hydratée pendant 40 heures à moins 16 degrés et a légendé le message : « Sunkissed, After and Before de #TheKeralaStory Secret aux lèvres gercées et fissurées comme celles-ci… se déshydrater pendant 40 heures à moins 16 degrés ? #sunkissedmakeup #adahsharma @makeupbyshyam PS Le matelas a été gardé pour pratiquer la chute… mais nous ne l’avons pas utilisé #bruisedknees et chila hua coudes mais ufff ça vaut vraiment le coup la dernière photo est une poignée d’huile de noix de coco dans les cheveux, épingles de sûreté et tresses serrées.

Les internautes ont félicité l’actrice pour ses efforts et l’ont appréciée. L’un des commentaires disait: « Votre travail acharné est incroyable. » Un autre a écrit : « un gros effort ». Un autre fan a commenté, « l’actrice la plus talentueuse de l’Inde ».

Dirigé par Sudipto Sen, The Kerala Story met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Sonia Balani et Siddhi Idnani. Même après avoir fait face à des contrecoups et à des interdictions, le film a réussi à collecter Rs 282,2 crore dans le monde au box-office. La performance d’Adah Sharma dans le film est également largement appréciée.

Pendant ce temps, Adah Sharma sera également vue dans le film Telugu Question Mark. L’actrice a également Vidyut Jammwal-vedette Commando 4 dans le pipeline.

