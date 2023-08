Adah Sharma brise le silence sur les informations faisant état de l’achat de l’appartement de Sushant Singh Rajput à Mumbai : « Jo bhi hai woh… »

Adah Sharma a finalement réagi aux informations faisant état de l’achat de l’appartement Bandra face à la mer de Sushant Singh Rajput.

L’actrice Adah Sharma a finalement rompu le silence sur les informations faisant état de l’achat de la maison du défunt acteur Sushant Singh Rajput. Plus tôt, un paparazzo a rapporté qu’Adah achetait l’appartement de Sushant dans les appartements Mont Blanc, à Bandra. Il s’agit du même appartement où séjournait le défunt acteur avant sa mort en 2020.

Plus tard, un portail médiatique a même rapporté que l’équipe d’Adah avait confirmé que l’actrice avait acheté l’appartement. Samedi, Adah a été repérée par les médias et les journalistes l’ont approchée pour en parler. En s’adressant aux médias, Adah a déclaré en bref que chaque fois qu’elle le finaliserait, elle le partagerait d’abord avec les médias. « Phele jo bhi hai woh premier mein aapko bataungi. Jabhi jo hai, je le promets, aap logo ka mooh main meetha karunga, agar kuch hai toh. » Viral Bhayani a partagé la vidéo sur son compte Instagram.

Voici la vidéo





La maison de Sushant Singh Rajput ne trouve pas d’acheteurs ?

En décembre 2022, il a été signalé que les locataires n’étaient pas intéressés par la location de l’appartement face à la mer de Sushant. L’agent immobilier populaire Rafique Merchant a parlé de la conclusion d’un accord pour la maison de SSR et a déclaré que plutôt que les locataires, les acheteurs manifestent plus d’intérêt pour la propriété. En parlant à ETimes Merchant, il a ajouté : « Étonnamment, je reçois beaucoup d’appels d’acheteurs. Ils veulent acheter l’appartement directement. Il y a beaucoup d’investisseurs qui veulent l’acheter. Mais le propriétaire ne veut tout simplement pas le vendre. il. » Il a été rapporté plus tôt que le propriétaire de la maison demandait un loyer de Rs 5 lakhs par mois, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la maison n’intéressait pas les locataires.

La vie d’Adah Sharma après The Kerala Story

Cette année, Adah a dirigé l’un des plus gros blockbusters de l’année, The Kerala Story. Cependant, après le film, Adah a été confrontée à des problèmes de santé. Plus tôt en août, Adah a été hospitalisée après avoir reçu un diagnostic de diarrhée grave et d’allergie alimentaire. Avant cela, elle souffrait même d’urticaire.